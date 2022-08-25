Дайверы установили рекорд России для участия в танцевальном шоу
Дайверы установили рекорд России на дне Байкала для участия в танцевальном шоу
© Кадр из видео телекомпании ТНТАквалангисты исполнили перфоманс на дне Байкала
© Кадр из видео телекомпании ТНТ
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Четыре дайвера-танцовщика исполнили хореографический номер на дне Байкала. Они опустились на глубину 15 метров, чтобы снять ролик для участия в шоу "Новые танцы". Этот перфоманс занесли в Книгу рекордов России.
"Они погрузились под воду с 20-килограммовым оборудованием. За ними последовали оператор и два осветителя. Перфоманс дополнил большой белый рояль, установленный на дне озера", – сказано в сообщении ТНТ.
Таким образом команда из центра "Фартовый" стали участниками шоу без кастинга.
© Кадр из видео телекомпании ТНТ
Аквалангисты исполнили перфоманс на дне Байкала
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Аквалангисты исполнили перфоманс на дне Байкала
© Кадр из видео телекомпании ТНТ
© Кадр из видео телекомпании ТНТ
Аквалангисты исполнили перфоманс на дне Байкала
2 из 2
Аквалангисты исполнили перфоманс на дне Байкала
© Кадр из видео телекомпании ТНТ
1 из 2
Аквалангисты исполнили перфоманс на дне Байкала
© Кадр из видео телекомпании ТНТ
2 из 2
Аквалангисты исполнили перфоманс на дне Байкала
© Кадр из видео телекомпании ТНТ
Премьера второго сезона шоу состоится 27 августа. Кроме того, на российское телевидение вернутся больше перерыва два музыкальных проекта: "Голос 60+" на Первом канале, "Ну-ка, все вместе!" на "России 1". На НТВ выйдет новая программа по мотивам "Маски" – "Шоу Аватар".