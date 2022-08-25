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Дайверы установили рекорд России для участия в танцевальном шоу - РИА Новости, 25.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220825/bezrukova-1812092713.html
Дайверы установили рекорд России для участия в танцевальном шоу
Дайверы установили рекорд России для участия в танцевальном шоу - РИА Новости, 25.08.2022
Дайверы установили рекорд России для участия в танцевальном шоу
Четыре дайвера-танцовщика исполнили хореографический номер на дне Байкала. Они опустились на глубину 15 метров, чтобы снять ролик для участия в шоу "Новые... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:42
2022-08-25T14:42
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Четыре дайвера-танцовщика исполнили хореографический номер на дне Байкала. Они опустились на глубину 15 метров, чтобы снять ролик для участия в шоу "Новые танцы". Этот перфоманс занесли в Книгу рекордов России. Таким образом команда из центра "Фартовый" стали участниками шоу без кастинга. Премьера второго сезона шоу состоится 27 августа. Кроме того, на российское телевидение вернутся больше перерыва два музыкальных проекта: "Голос 60+" на Первом канале, "Ну-ка, все вместе!" на "России 1". На НТВ выйдет новая программа по мотивам "Маски" – "Шоу Аватар".
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тнт (телеканал), технологии, нтв (телеканал), первый канал (телеканал), вгтрк
Шоубиз, ТНТ (телеканал), Технологии, НТВ (телеканал), Первый канал (телеканал), ВГТРК
14:42 25.08.2022
 
Дайверы установили рекорд России для участия в танцевальном шоу

Дайверы установили рекорд России на дне Байкала для участия в танцевальном шоу

© Кадр из видео телекомпании ТНТАквалангисты исполнили перфоманс на дне Байкала
Аквалангисты исполнили перфоманс на дне Байкала
© Кадр из видео телекомпании ТНТ
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Четыре дайвера-танцовщика исполнили хореографический номер на дне Байкала. Они опустились на глубину 15 метров, чтобы снять ролик для участия в шоу "Новые танцы". Этот перфоманс занесли в Книгу рекордов России.
"Они погрузились под воду с 20-килограммовым оборудованием. За ними последовали оператор и два осветителя. Перфоманс дополнил большой белый рояль, установленный на дне озера", – сказано в сообщении ТНТ.
Таким образом команда из центра "Фартовый" стали участниками шоу без кастинга.
© Кадр из видео телекомпании ТНТ

Аквалангисты исполнили перфоманс на дне Байкала

Аквалангисты исполнили перфоманс дне Байкала
1 из 2

Аквалангисты исполнили перфоманс на дне Байкала

© Кадр из видео телекомпании ТНТ
© Кадр из видео телекомпании ТНТ

Аквалангисты исполнили перфоманс на дне Байкала

Аквалангисты исполнили перфоманс дне Байкала
2 из 2

Аквалангисты исполнили перфоманс на дне Байкала

© Кадр из видео телекомпании ТНТ
1 из 2

Аквалангисты исполнили перфоманс на дне Байкала

© Кадр из видео телекомпании ТНТ
2 из 2

Аквалангисты исполнили перфоманс на дне Байкала

© Кадр из видео телекомпании ТНТ
Премьера второго сезона шоу состоится 27 августа. Кроме того, на российское телевидение вернутся больше перерыва два музыкальных проекта: "Голос 60+" на Первом канале, "Ну-ка, все вместе!" на "России 1". На НТВ выйдет новая программа по мотивам "Маски" – "Шоу Аватар".
Шоу Голос 60+ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 17:34Шоубиз
Появились первые фото со съемок шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой
 
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