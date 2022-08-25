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Дайверы установили рекорд России для участия в танцевальном шоу

Дайверы установили рекорд России для участия в танцевальном шоу - РИА Новости, 25.08.2022

Дайверы установили рекорд России для участия в танцевальном шоу

Четыре дайвера-танцовщика исполнили хореографический номер на дне Байкала. Они опустились на глубину 15 метров, чтобы снять ролик для участия в шоу "Новые... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:42

2022-08-25T14:42

2022-08-25T14:42

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Четыре дайвера-танцовщика исполнили хореографический номер на дне Байкала. Они опустились на глубину 15 метров, чтобы снять ролик для участия в шоу "Новые танцы". Этот перфоманс занесли в Книгу рекордов России. Таким образом команда из центра "Фартовый" стали участниками шоу без кастинга. Премьера второго сезона шоу состоится 27 августа. Кроме того, на российское телевидение вернутся больше перерыва два музыкальных проекта: "Голос 60+" на Первом канале, "Ну-ка, все вместе!" на "России 1". На НТВ выйдет новая программа по мотивам "Маски" – "Шоу Аватар".

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

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