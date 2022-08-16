Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу "Голос.60+"

"В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать. <...> Чем я буду отличаться от Димы в этом проекте? Да всем. Он – мужчина, ему можно раз в сто больше, чем женщине. Женщина должна быть красивой, милой, а этого мало", – сообщила актриса.