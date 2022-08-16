09:59 16.08.2022 (обновлено: 12:55 16.08.2022)
Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу "Голос.60+"
Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу "Голос.60+" вместо Дмитрия Нагиева
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкОткрытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд"
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу "Голос.60+", сообщили в пресс-службе Первого канала. Юрий Аксюта, главный продюсер музыкального и развлекательного вещания телеканала, отметил, что Дмитрий Нагиев решил взять творческий перерыв.
"В эфир Первого возвращается долгожданный "Голос" и сразу же важная, хотя и запланированная новость. Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу. Прошлый "Голос" как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен", – сказал Аксюта.
Гузеева призналась, что предложение было для нее неожиданным.
"В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать. <...> Чем я буду отличаться от Димы в этом проекте? Да всем. Он – мужчина, ему можно раз в сто больше, чем женщине. Женщина должна быть красивой, милой, а этого мало", – сообщила актриса.
Актер Дмитрий Нагиев
Также Первый канал объявил имена наставников нового сезона "Голос. 60+". Ими стали Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк.
Ранее стало известно, что умер победитель четвертого сезона шоу Михаил Серебряков.