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Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу "Голос.60+" - РИА Новости, 16.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220816/golos-1809899137.html
Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу "Голос.60+"
Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу "Голос.60+" - РИА Новости, 16.08.2022
Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу "Голос.60+"
Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу "Голос.60+", сообщили в пресс-службе Первого канала. Юрий Аксюта, главный продюсер музыкального и развлекательного... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:59
2022-08-16T12:55
шоубиз
знаменитости
елена ваенга (хрулева)
александр малинин (певец)
валерий сюткин
"голос"
шоу-бизнес
игорь корнелюк (музыкант)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу "Голос.60+", сообщили в пресс-службе Первого канала. Юрий Аксюта, главный продюсер музыкального и развлекательного вещания телеканала, отметил, что Дмитрий Нагиев решил взять творческий перерыв.Гузеева призналась, что предложение было для нее неожиданным.Также Первый канал объявил имена наставников нового сезона "Голос. 60+". Ими стали Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк.Ранее стало известно, что умер победитель четвертого сезона шоу Михаил Серебряков.
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знаменитости, елена ваенга (хрулева), александр малинин (певец), валерий сюткин, "голос", шоу-бизнес, игорь корнелюк (музыкант), лариса гузеева, дмитрий нагиев
Шоубиз, Знаменитости, Елена Ваенга (Хрулева), Александр Малинин (певец), Валерий Сюткин, "Голос", Шоу-бизнес, Игорь Корнелюк (музыкант), Лариса Гузеева, Дмитрий Нагиев
09:59 16.08.2022 (обновлено: 12:55 16.08.2022)
 
Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу "Голос.60+"

Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу "Голос.60+" вместо Дмитрия Нагиева

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкОткрытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд"
Открытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей Пять звезд - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу "Голос.60+", сообщили в пресс-службе Первого канала. Юрий Аксюта, главный продюсер музыкального и развлекательного вещания телеканала, отметил, что Дмитрий Нагиев решил взять творческий перерыв.

"В эфир Первого возвращается долгожданный "Голос" и сразу же важная, хотя и запланированная новость. Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу. Прошлый "Голос" как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен", – сказал Аксюта.

Гузеева призналась, что предложение было для нее неожиданным.

"В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать. <...> Чем я буду отличаться от Димы в этом проекте? Да всем. Он – мужчина, ему можно раз в сто больше, чем женщине. Женщина должна быть красивой, милой, а этого мало", – сообщила актриса.

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Нагиев
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Актер Дмитрий Нагиев
Также Первый канал объявил имена наставников нового сезона "Голос. 60+". Ими стали Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк.
Ранее стало известно, что умер победитель четвертого сезона шоу Михаил Серебряков.
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ШоубизЗнаменитостиЕлена Ваенга (Хрулева)Александр Малинин (певец)Валерий Сюткин"Голос"Шоу-бизнесИгорь Корнелюк (музыкант)Лариса ГузееваДмитрий Нагиев
 
 
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