https://ria.ru/20220822/shou-1811365949.html
"Ну-ка, все вместе!" вернется в эфир в новом сезоне
"Ну-ка, все вместе!" вернется в эфир в новом сезоне - РИА Новости, 22.08.2022
"Ну-ка, все вместе!" вернется в эфир в новом сезоне
В сетку программ "России 1" возвращается передача "Ну-ка, все вместе!". Четвертый сезон шоу, который должен был выйти весной, появится в эфире 2 сентября,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:53
2022-08-22T21:53
2022-08-22T21:53
шоубиз
россия-1 (телеканал)
филипп киркоров
елена ваенга (хрулева)
алсу (алсу абрамова)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В сетку программ "России 1" возвращается передача "Ну-ка, все вместе!". Четвертый сезон шоу, который должен был выйти весной, появится в эфире 2 сентября, рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала. В каждом выпуске за право пройти в следующий этап будут бороться восемь участников. Однако в новом сезоне у шоу изменились правила. В качестве приглашенных членов жюри в эфире появятся Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Алсу, Дмитрий Маликов, Кристина Орбакайте и другие. Лидером сотни членов жюри будет по-прежнему Сергей Лазарев. Ранее в интервью РИА Новости он рассказал, каким будет предстоящее шоу. Четвертый сезон программы должен был выйти весной, однако премьеру перенесли на осень в связи с тем, что центральные каналы перешли на преимущественно информационный режим вещания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия-1 (телеканал), филипп киркоров, елена ваенга (хрулева), алсу (алсу абрамова)
Шоубиз, Россия-1 (телеканал), Филипп Киркоров, Елена Ваенга (Хрулева), Алсу (Алсу Абрамова)
"Ну-ка, все вместе!" вернется в эфир в новом сезоне
Новый сезон передачи "Ну-ка, все вместе!" выйдет в эфир "России 1" 2 сентября
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В сетку программ "России 1" возвращается передача "Ну-ка, все вместе!". Четвертый сезон шоу, который должен был выйти весной, появится в эфире 2 сентября, рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала.
В каждом выпуске за право пройти в следующий этап будут бороться восемь участников. Однако в новом сезоне у шоу изменились правила.
"В новом сезоне появятся два полуфинала, которые дадут возможность участникам лучше раскрыться, показать себя в разных жанрах и укрепить свои позиции в финале. По традиции, в каждом выпуске сотня будет усиливаться приглашенными суперзвездами", – сказали в пресс-службе.
В качестве приглашенных членов жюри в эфире появятся Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Алсу, Дмитрий Маликов, Кристина Орбакайте и другие.
Лидером сотни членов жюри будет по-прежнему Сергей Лазарев. Ранее в интервью РИА Новости он рассказал
, каким будет предстоящее шоу.
Четвертый сезон программы должен был выйти весной, однако премьеру перенесли на осень в связи с тем, что центральные каналы перешли на преимущественно информационный режим вещания.