https://ria.ru/20220822/shou-1811365949.html

"Ну-ка, все вместе!" вернется в эфир в новом сезоне

"Ну-ка, все вместе!" вернется в эфир в новом сезоне - РИА Новости, 22.08.2022

"Ну-ка, все вместе!" вернется в эфир в новом сезоне

В сетку программ "России 1" возвращается передача "Ну-ка, все вместе!". Четвертый сезон шоу, который должен был выйти весной, появится в эфире 2 сентября,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:53

2022-08-22T21:53

2022-08-22T21:53

шоубиз

россия-1 (телеканал)

филипп киркоров

елена ваенга (хрулева)

алсу (алсу абрамова)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В сетку программ "России 1" возвращается передача "Ну-ка, все вместе!". Четвертый сезон шоу, который должен был выйти весной, появится в эфире 2 сентября, рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала. В каждом выпуске за право пройти в следующий этап будут бороться восемь участников. Однако в новом сезоне у шоу изменились правила. В качестве приглашенных членов жюри в эфире появятся Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Алсу, Дмитрий Маликов, Кристина Орбакайте и другие. Лидером сотни членов жюри будет по-прежнему Сергей Лазарев. Ранее в интервью РИА Новости он рассказал, каким будет предстоящее шоу. Четвертый сезон программы должен был выйти весной, однако премьеру перенесли на осень в связи с тем, что центральные каналы перешли на преимущественно информационный режим вещания.

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия-1 (телеканал), филипп киркоров, елена ваенга (хрулева), алсу (алсу абрамова)