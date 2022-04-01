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Сергей Лазарев: "Сейчас не время для премьеры большого шоу"

Сергей Лазарев: "Сейчас не время для премьеры большого шоу" - РИА Новости, 01.04.2022

Сергей Лазарев: "Сейчас не время для премьеры большого шоу"

Сергею Лазареву исполнилось 39 лет. В свой день рождения в эксклюзивном интервью РИА Новости он рассказал о личной жизни, финансовых потерях и планах на... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T08:00

2022-04-01T08:00

2022-04-01T08:10

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Роман Харрасов. Сергею Лазареву исполнилось 39 лет. В свой день рождения в эксклюзивном интервью РИА Новости он рассказал о личной жизни, финансовых потерях и планах на будущее. Тридцать девять этажей: что загадывал Сергей Лазарев — Традиционно в день рождения спрашивают: а что значит эта дата для вас?— Тридцать девять — красивое число. Для меня это повод очередной раз понять, что уже не мальчик: взрослый мужчина с большой ответственностью за себя и детей.— А внутренне сколько вам?— Я гораздо моложе. Хотя внушительная часть жизни позади, я многого добился и горжусь этим! Мой успех строится на фундаменте, который заложен в детстве. Вот уже 38 этажей есть, впереди 39-й.Коронавирус и санкции: сколько потерял певец— Индустрия развлечений за последние два года получила несколько экономических ударов. Сейчас новый. Как переживаете это?— Как и многие отрасли, музыкальная индустрия сильно пострадала и до сих пор не восстановилась после ковидных ограничений. Два года мы не могли устраивать концерты практически вообще. Заполняемость зала с разрешенными 50 процентами зрителей не окупала затраченные ресурсы. Мы выходили на сцену, чтобы хоть как-то работать и давать жить музыкантам. Я не распускал коллектив и платил им зарплату. Кроме того, мы были обязаны исполнить прошлые договоренности и контракты по концертам, пусть и себе в убыток.— Но вы все же начали готовить новое шоу, которое не состоится и этой весной…— Мои концертные шоу — это технологически сложная и интересная постановка, настоящий музыкальный спектакль. Каждый раз я стараюсь повысить планку и уровень по сравнению с предыдущим шоу! Я привлекаю к работе лучших специалистов в России и за рубежом. На протяжении последних шести месяцев мы создавали уникальное новое шоу "Я не боюсь". Репетировали с музыкантами, танцорами и хореографами. Придумывали декорации, шили костюмы. Премьеру назначили на конец марта в Питере и Москве. Но в нынешней ситуации половина команды не смогла прилететь, заказанные декорации, костюмы и оборудование не приехали из-за санкций и закрытых границ с некоторыми странами. До последнего мы рассчитывали, что ситуация разрешится и мы вновь будем в графике. Задействовали все силы в России, чтобы переделать декорации, сшить наряды заново, а это более 100 костюмов для меня и балета. Но это просто нереально — успеть в такие сжатые сроки! Я вынужден был перенести шоу на осень: Санкт-Петербург — 24 сентября, Москва — 28 сентября.— Много ли потеряли финансово?— Очень много. Я все делал на свои деньги, заработанные еще с предыдущего тура. А все переносы и отмены — это значит, что нужно платить неустойку. Но сейчас не самое лучшее время для премьеры большого шоу.— Писали, что вы отменили все концерты до осени.— Нет, это неправда. В конце апреля пройдут, как мы и планировали, выступления в Самаре и Саратове. Также мы хотим сохранить дальневосточный тур в мае, это будет специальная программа моих лучших песен.Будущее индустрии и возвращение Smash!!: будут ли новые проекты— Что в целом ждет индустрию, по вашему мнению?— Непонятно. Многие цифровые платформы ушли, лейблы в подвешенном состоянии. Instagram* и Facebook* тоже были большими площадками для популяризации музыки. Да и люди сейчас в напряжении, не очень ясно, готовы ли они ходить на концерты, а для артистов это основной заработок.— Наверное, это время для чего-то нового или, что называется, хорошо забытого старого. В декабре состоялось воссоединение группы Smash!! Что-то еще будет совместное с Владом Топаловым?— Это было временное воссоединение, приуроченное к 20-летию группы. Мы приготовили новогодний клип с песней, которая обрадовала фанатов. Но придумывать что-то еще пока не планируем. Мы с Владом не хотим делать из нашей дружбы коммерцию. Было много предложений поехать на гастроли, но мы отказались.Что скрывать, могли сделать один новогодний совместный концерт, чтобы заработать — но и этого не произошло."Ну-ка, все вместе!": тайны нового сезона от лидера сотни— Вы в четвертый раз стали лидером сотни в проекте "Ну-ка, все вместе!" Поменяли подход в новом сезоне?— С каждым сезоном мы становимся все более придирчивыми. Уровень артистов все выше и выше, и наши ожидания и критерии тоже меняются: становятся строже. Эксперты подходят более аргументированно к выбору участников.Я, как всегда, отстаиваю точку зрения участников. И сам всегда открыто выражаю свою точку зрения — хотя и аккуратно, чтобы не обидеть.— Все же это конкурс…— Именно. Нужно понимать, куда приходишь. Меня тоже критиковали — и по делу и без дела.— Съемки уже закончились. Раскройте несколько деталей. Что будет интересного?— В четвертом сезоне добавили полуфиналы, то есть дополнительные этапы, где артисты еще раз доказывают, что достойны стать финалистом. Теперь можно посмотреть динамику участников в проекте и пропустить в заключительный этап действительно самых лучших. Финал будет невероятным! Там действительно каждый заслуживает звания победителя.— Чего не хватает участникам, которые приходят на шоу?— Очень многие пытаются скопировать кого-то. Поют классно, но редко мы слышим индивидуальность. А я ищу именно ее — и не только в голосе, но и образе.Отец-одиночка и сплетни в Сети: как Лазарев воспитывает детей и борется с хейтом— Когда в России еще был Instagram, вы часто делились видео и фото с отдыха. Например, летом много было кадров из парка развлечений, в том числе и с американских горок. Экстремально! А что бы вы никогда себе не позволили?— Последние годы мой девиз — "Я не боюсь", как в песне. Но я никогда бы не позволил себе жесткого экстрима, как, например, прыжок с парашютом. Я в ответственности за детей, поэтому не хочу такого рода развлечений. У меня достаточно адреналина по жизни (смеется).— Как относитесь к стереотипу "отец-одиночка"?— У нас много людей, которые хотят давать советы, когда их не спрашивают. Диванные критики — это отдельная история. Стараюсь этого не замечать. Я безумно люблю своих детей, они очень воспитанные, в меру скромные, не избалованные, любознательные. Люди, которые навешивают ярлыки, ничего обо мне не знают.Я справляюсь со своими обязанностями, у меня хорошая семья.— Кем хотят стать ваши дети? Есть уже какие-то мечты о профессии?— В силу возраста, конечно, им сложно определиться с профессией. Но дети очень творческие и артистичные. Никита занимается танцами, хотя не думаю, что свяжет с этим жизнь, скорее это просто для развития.Безусловно, они привыкли к вниманию и понимают, что за ними дополнительно наблюдают. Не могут ударить в грязь лицом. Но они знают: нужно добиваться , а не пользоваться именем знаменитого отца.— О вас уже много лет ходят самые разные слухи, иногда до абсурдности нелепые. Вы вообще следите за тем, что о вас говорят?— Я не слежу, но частенько "добрые" люди присылают мне новости. Информационные войны есть везде, и в шоубизе в том числе. Можно написать неправду с большим заголовком, и людям ничего за это не будет. Надеюсь, у нас появится какая-то ответственность за публикацию заведомо ложной информации — об артистах в том числе. Потому что, получается, известных людей могут хаять безнаказанно абсолютно все, зарабатывая на этом.— Экономические проблемы, сложности с распространением музыки, разные ограничения, сплетни. Думали ли уйти со сцены и заняться чем-то другим?— Нет, я в музыке 25 лет и продолжу радовать людей творчеством. Останутся самые сильные и востребованные.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

сергей лазарев, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, влад топалов, саратов, самара