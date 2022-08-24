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Аида Гарифуллина стала членом жюри шоу "Аватар" - РИА Новости, 24.08.2022
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Шоубиз
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Аида Гарифуллина стала членом жюри шоу "Аватар"
Аида Гарифуллина стала членом жюри шоу "Аватар" - РИА Новости, 24.08.2022
Аида Гарифуллина стала членом жюри шоу "Аватар"
Оперная певица Аида Гарифуллина стала пятым членом жюри шоу "Аватар" на НТВ. Ее имя держалось в секрете, но в эксклюзивном интервью РИА Новости дива мировой... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:11
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина стала пятым членом жюри шоу "Аватар" на НТВ. Ее имя держалось в секрете, но в эксклюзивном интервью РИА Новости дива мировой сцены раскрыла себя и поделилась эмоциями от предстоящей работы. Съемки проекта стартовали во вторник, 23 августа. Четырех членов жюри раскрыли в июле: это Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Сергей Лазарев и Марк Тишман.Шоу "Аватар" создано по аналогии с проектом "Маска", только скрываться участники будут под цифровыми образами в виртуальной реальности. Отмечается, что героями станут вымышленные персонажи, которым звезды "подарят" свои голоса и движения.
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нтв (телеканал), тимур батрутдинов, ида галич, сергей лазарев
Шоубиз, НТВ (телеканал), Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Сергей Лазарев
09:11 24.08.2022 (обновлено: 09:19 24.08.2022)
 
Аида Гарифуллина стала членом жюри шоу "Аватар"

Оперная дива Аида Гарифуллина стала пятым членом жюри шоу "Аватар" на НТВ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия Олега Янковского "Творческое открытие"
Премия Олега Янковского Творческое открытие - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина стала пятым членом жюри шоу "Аватар" на НТВ. Ее имя держалось в секрете, но в эксклюзивном интервью РИА Новости дива мировой сцены раскрыла себя и поделилась эмоциями от предстоящей работы.

"Рада поделиться с вами, что я буду в жюри нового проекта "Аватар". Пока я знаю не больше, чем вы, съемки только начались. Точно могу сказать, что такого еще не было в России, поэтому мне и интересно было включиться в проект. Мы не будем видеть участников, а угадывать их – только по голосу", – отметила Гарифуллина.

Съемки проекта стартовали во вторник, 23 августа. Четырех членов жюри раскрыли в июле: это Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Сергей Лазарев и Марк Тишман.
Шоу "Аватар" создано по аналогии с проектом "Маска", только скрываться участники будут под цифровыми образами в виртуальной реальности. Отмечается, что героями станут вымышленные персонажи, которым звезды "подарят" свои голоса и движения.
Кадр из тизера шоу НТВ Аватар
15 августа, 16:49Шоубиз
НТВ показал пример цифрового аватара нового проекта
 
ШоубизНТВ (телеканал)Тимур БатрутдиновИда ГаличСергей Лазарев
 
 
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