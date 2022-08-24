09:11 24.08.2022 (обновлено: 09:19 24.08.2022)
Аида Гарифуллина стала членом жюри шоу "Аватар"
Оперная дива Аида Гарифуллина стала пятым членом жюри шоу "Аватар" на НТВ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия Олега Янковского "Творческое открытие"
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина стала пятым членом жюри шоу "Аватар" на НТВ. Ее имя держалось в секрете, но в эксклюзивном интервью РИА Новости дива мировой сцены раскрыла себя и поделилась эмоциями от предстоящей работы.
"Рада поделиться с вами, что я буду в жюри нового проекта "Аватар". Пока я знаю не больше, чем вы, съемки только начались. Точно могу сказать, что такого еще не было в России, поэтому мне и интересно было включиться в проект. Мы не будем видеть участников, а угадывать их – только по голосу", – отметила Гарифуллина.
Съемки проекта стартовали во вторник, 23 августа. Четырех членов жюри раскрыли в июле: это Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Сергей Лазарев и Марк Тишман.
Шоу "Аватар" создано по аналогии с проектом "Маска", только скрываться участники будут под цифровыми образами в виртуальной реальности. Отмечается, что героями станут вымышленные персонажи, которым звезды "подарят" свои голоса и движения.
15 августа, 16:49ШоубизНТВ показал пример цифрового аватара нового проекта