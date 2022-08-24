Аида Гарифуллина стала членом жюри шоу "Аватар"

"Рада поделиться с вами, что я буду в жюри нового проекта "Аватар". Пока я знаю не больше, чем вы, съемки только начались. Точно могу сказать, что такого еще не было в России, поэтому мне и интересно было включиться в проект. Мы не будем видеть участников, а угадывать их – только по голосу", – отметила Гарифуллина.