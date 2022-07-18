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Стали известны имена судей нового шоу "Аватар" - РИА Новости, 18.07.2022
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Шоубиз
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Стали известны имена судей нового шоу "Аватар"
Стали известны имена судей нового шоу "Аватар" - РИА Новости, 18.07.2022
Стали известны имена судей нового шоу "Аватар"
Стали известны имена четырех звездных судей нового шоу "Аватар" на НТВ, сообщили на презентации нового сезона телеканала. Ими стали Тимур Батрутдинов, Ида... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:01
2022-07-18T13:01
шоубиз
знаменитости
нтв (телеканал)
шоу-бизнес
сергей лазарев
ида галич
тимур батрутдинов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Стали известны имена четырех звездных судей нового шоу "Аватар" на НТВ, сообщили на презентации нового сезона телеканала. Ими стали Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Сергей Лазарев и Марк Тишман.Имя пятого судьи держится в секрете. По словам генерального продюсера телеканала Тимура Вайнштейна, важным фактором при формировании жюри стал личный азарт судей и их искреннее желание угадать, кто скрывается за аватарами.Шоу "Аватар" создано по аналогии с проектом "Маска", только скрываться участники будут под цифровыми образами в виртуальной реальности. Отмечается, что героями станут вымышленные персонажи, которым звезды "подарят" свои голоса и движения.Ранее сообщалось, что по аналогии с "Маской" в шоу будет работать правило полной конфиденциальности: участники не будут знать имена друг друга и пересекаться ни во время репетиций, ни во время съемок. Ведущим проекта станет Вячеслав Макаров.
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знаменитости, нтв (телеканал), шоу-бизнес, сергей лазарев, ида галич, тимур батрутдинов
13:01 18.07.2022
 
Стали известны имена судей нового шоу "Аватар"

Стали известны имена четырех звездных судей нового шоу "Аватар" на НТВ

© Фото : НТВШоу "Аватар" на НТВ
Шоу Аватар на НТВ - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : НТВ
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Стали известны имена четырех звездных судей нового шоу "Аватар" на НТВ, сообщили на презентации нового сезона телеканала. Ими стали Тимур Батрутдинов, Ида Галич, Сергей Лазарев и Марк Тишман.
© Фото : НТВШоу "Аватар" на НТВ
Шоу Аватар на НТВ - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : НТВ
Шоу "Аватар" на НТВ
Имя пятого судьи держится в секрете. По словам генерального продюсера телеканала Тимура Вайнштейна, важным фактором при формировании жюри стал личный азарт судей и их искреннее желание угадать, кто скрывается за аватарами.

"В новом сезоне мы предложим зрителям еще одно увлекательное музыкальное шоу "Аватар", где планируем применить уникальные технологии, которые станут прорывом на всем российском телевидении. Наконец, мы увидим, какие "цифровые я" скрывают наши звездные участники!" – заявил Вайнштейн.

Шоу "Аватар" создано по аналогии с проектом "Маска", только скрываться участники будут под цифровыми образами в виртуальной реальности. Отмечается, что героями станут вымышленные персонажи, которым звезды "подарят" свои голоса и движения.
Ранее сообщалось, что по аналогии с "Маской" в шоу будет работать правило полной конфиденциальности: участники не будут знать имена друг друга и пересекаться ни во время репетиций, ни во время съемок. Ведущим проекта станет Вячеслав Макаров.
VK Fest 2019 - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 10:15Шоубиз
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ШоубизЗнаменитостиНТВ (телеканал)Шоу-бизнесСергей ЛазаревИда ГаличТимур Батрутдинов
 
 
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