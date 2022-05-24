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Новая "Маска": НТВ запускает "Аватар-шоу"
Новая "Маска": НТВ запускает "Аватар-шоу" - РИА Новости, 24.05.2022
Новая "Маска": НТВ запускает "Аватар-шоу"
Телеканал НТВ анонсировал запуск нового шоу в виртуальной реальности по аналогии с проектом "Маска". Отмечается, что участниками станут вымышленные персонажи,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:05
2022-05-24T16:05
2022-05-24T16:05
шоубиз
знаменитости
шоу "маска"
шоу-бизнес
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Телеканал НТВ анонсировал запуск нового шоу в виртуальной реальности по аналогии с проектом "Маска". Отмечается, что участниками станут вымышленные персонажи, которым звезды "подарят" свои голоса и движения.В каждом выпуске будут участвовать восемь знаменитостей, скрывающихся под аватаром любимого героя. Во время выступления они будут находиться в специальной комнате, откуда получат возможность управлять своим персонажем. По аналогии с "Маской" здесь будет работать правило полной конфиденциальности: участники не будут знать имена друг друга и пересекаться ни во время репетиций, ни во время съемок.Оценивать конкурсантов предстоит жюри из пяти человек, имена которых пока неизвестны. Ведущим проекта стал Вячеслав Макаров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу "маска", шоу-бизнес, нтв (телеканал)
Новая "Маска": НТВ запускает "Аватар-шоу"
НТВ запустит шоу в виртуальной реальности по аналогии с "Маской"
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Телеканал НТВ анонсировал запуск нового шоу в виртуальной реальности по аналогии с проектом "Маска". Отмечается, что участниками станут вымышленные персонажи, которым звезды "подарят" свои голоса и движения.
"Мы с успехом опробовали технологии расширенной реальности в производстве развлекательного формата "Шоумаскгоон" и третий год подряд выпускаем самое засекреченное шоу нашего телевидения – "Маску". Разработка уникальной технологии для нового проекта длилась более полугода, и сейчас мы с уверенностью можем сказать, что готовы создать сказочную вселенную, оказаться в которой мечтали все", – заявил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.
В каждом выпуске будут участвовать восемь знаменитостей, скрывающихся под аватаром любимого героя. Во время выступления они будут находиться в специальной комнате, откуда получат возможность управлять своим персонажем. По аналогии с "Маской" здесь будет работать правило полной конфиденциальности: участники не будут знать имена друг друга и пересекаться ни во время репетиций, ни во время съемок.
Оценивать конкурсантов предстоит жюри из пяти человек, имена которых пока неизвестны. Ведущим проекта стал Вячеслав Макаров.