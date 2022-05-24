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Новая "Маска": НТВ запускает "Аватар-шоу"

Новая "Маска": НТВ запускает "Аватар-шоу" - РИА Новости, 24.05.2022

Новая "Маска": НТВ запускает "Аватар-шоу"

Телеканал НТВ анонсировал запуск нового шоу в виртуальной реальности по аналогии с проектом "Маска". Отмечается, что участниками станут вымышленные персонажи,... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:05

2022-05-24T16:05

2022-05-24T16:05

шоубиз

знаменитости

шоу "маска"

шоу-бизнес

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Телеканал НТВ анонсировал запуск нового шоу в виртуальной реальности по аналогии с проектом "Маска". Отмечается, что участниками станут вымышленные персонажи, которым звезды "подарят" свои голоса и движения.В каждом выпуске будут участвовать восемь знаменитостей, скрывающихся под аватаром любимого героя. Во время выступления они будут находиться в специальной комнате, откуда получат возможность управлять своим персонажем. По аналогии с "Маской" здесь будет работать правило полной конфиденциальности: участники не будут знать имена друг друга и пересекаться ни во время репетиций, ни во время съемок.Оценивать конкурсантов предстоит жюри из пяти человек, имена которых пока неизвестны. Ведущим проекта стал Вячеслав Макаров.

https://ria.ru/20220523/alsu-1790231619.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу "маска", шоу-бизнес, нтв (телеканал)