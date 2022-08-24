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Небензя поддержал идею постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Небензя поддержал идею постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022

Небензя поддержал идею постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не против присутствия экспертов МАГАТЭ на постоянной основе на Запорожской АЭС (ЗАЭС). РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:03

2022-08-24T20:03

2022-08-24T20:05

специальная военная операция на украине

в мире

антониу гутерреш

рафаэль гросси

россия

энергодар

стамбул

магатэ

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ООН, 24 авг - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не против присутствия экспертов МАГАТЭ на постоянной основе на Запорожской АЭС (ЗАЭС)."Я не специалист в ядерной сфере. Я бы лично это приветствовал. Давайте посмотрим, к чему придут стороны", - сказал Небензя, отвечая на вопрос, поддерживает ли он постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.Ранее на заседании генсек ООН Антониу Гутерреш призвал осуществить визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее. Он выразил серьезную озабоченность ситуацией на ЗАЭС.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду сообщил, что проводит в Стамбуле технические консультации в связи с предстоящей миссией на Запорожскую АЭС. Ожидается, что она должна состояться в течение следующих нескольких дней и Гросси возглавит ее лично.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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