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Небензя поддержал идею постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/zaes-1811946044.html
Небензя поддержал идею постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Небензя поддержал идею постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022
Небензя поддержал идею постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не против присутствия экспертов МАГАТЭ на постоянной основе на Запорожской АЭС (ЗАЭС). РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:03
2022-08-24T20:05
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
рафаэль гросси
россия
энергодар
стамбул
магатэ
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ООН, 24 авг - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не против присутствия экспертов МАГАТЭ на постоянной основе на Запорожской АЭС (ЗАЭС)."Я не специалист в ядерной сфере. Я бы лично это приветствовал. Давайте посмотрим, к чему придут стороны", - сказал Небензя, отвечая на вопрос, поддерживает ли он постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.Ранее на заседании генсек ООН Антониу Гутерреш призвал осуществить визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее. Он выразил серьезную озабоченность ситуацией на ЗАЭС.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду сообщил, что проводит в Стамбуле технические консультации в связи с предстоящей миссией на Запорожскую АЭС. Ожидается, что она должна состояться в течение следующих нескольких дней и Гросси возглавит ее лично.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, антониу гутерреш, рафаэль гросси, россия, энергодар, стамбул, магатэ, оон, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антониу Гутерреш, Рафаэль Гросси, Россия, Энергодар, Стамбул, МАГАТЭ, ООН, Запорожская АЭС
20:03 24.08.2022 (обновлено: 20:05 24.08.2022)
 
Небензя поддержал идею постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Небензя поддержал идею присутствия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС на постоянной основе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 авг - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не против присутствия экспертов МАГАТЭ на постоянной основе на Запорожской АЭС (ЗАЭС).
"Я не специалист в ядерной сфере. Я бы лично это приветствовал. Давайте посмотрим, к чему придут стороны", - сказал Небензя, отвечая на вопрос, поддерживает ли он постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.
Ранее на заседании генсек ООН Антониу Гутерреш призвал осуществить визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее. Он выразил серьезную озабоченность ситуацией на ЗАЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду сообщил, что проводит в Стамбуле технические консультации в связи с предстоящей миссией на Запорожскую АЭС. Ожидается, что она должна состояться в течение следующих нескольких дней и Гросси возглавит ее лично.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Может произойти катастрофа: ситуация на Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра близ Энергодара, — самая крупная по числу блоков и мощности в Европе.

Запорожская АЭС в Энергодаре
1 из 12

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра близ Энергодара, — самая крупная по числу блоков и мощности в Европе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военнослужащих.

Запорожская АЭС в Энергодаре
2 из 12

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военнослужащих.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Контроль военных над станцией позволяет предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов.

Военнослужащий ВС РФ замеряет уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
3 из 12

Контроль военных над станцией позволяет предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Украинские формирования регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию атомной станции.

Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
4 из 12

Украинские формирования регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию атомной станции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
5 из 12

В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС в последнее время деградировала.

Рабочий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
6 из 12

Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС в последнее время деградировала.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
7 из 12

Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Участившиеся обстрелы создают риск радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента.

Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
8 из 12

Участившиеся обстрелы создают риск радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ООН призвали к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
9 из 12

В ООН призвали к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта о прибытии на станцию экспертов МАГАТЭ.

Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
10 из 12

Ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта о прибытии на станцию экспертов МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС.

Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре
11 из 12

Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Генеральный директор МАГАТЭ приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.

Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
12 из 12

Генеральный директор МАГАТЭ приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра близ Энергодара, — самая крупная по числу блоков и мощности в Европе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военнослужащих.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

Контроль военных над станцией позволяет предотвратить утечки ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Украинские формирования регулярно обстреливают Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию атомной станции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

В ночь на 7 августа ВСУ нанесли удар по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Ситуация с ядерной безопасностью на АЭС в последнее время деградировала.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Участившиеся обстрелы создают риск радиационной аварии с катастрофическими последствиями для всего европейского континента.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ООН призвали к диалогу для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта о прибытии на станцию экспертов МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Российские военнослужащие замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Генеральный директор МАГАТЭ приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнтониу ГутеррешРафаэль ГроссиРоссияЭнергодарСтамбулМАГАТЭООНЗапорожская АЭС
 
 
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