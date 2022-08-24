https://ria.ru/20220824/urym-1811735206.html

Возвращение Крыма должно быть в соглашении Москвы и Киева, заявили в Анкаре

Возвращение Крыма должно быть в соглашении Москвы и Киева, заявили в Анкаре - РИА Новости, 24.08.2022

Возвращение Крыма должно быть в соглашении Москвы и Киева, заявили в Анкаре

В Анкаре продолжают придерживаться мнения, что любое соглашение между Москвой и Киевом должно включать передачу Крыма Украине, заявил в интервью CNN официальный РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:21

2022-08-24T09:21

2022-08-24T14:58

в мире

россия

украина

турция

ибрагим калын

республика крым

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АНКАРА, 24 авг — РИА Новости. В Анкаре продолжают придерживаться мнения, что любое соглашение между Москвой и Киевом должно включать передачу Крыма Украине, заявил в интервью CNN официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Комментируя высказывание Калына, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков напомнил, что в соответствии с подписанными между Российской и Османской империями Кючук-Кайнарджийским и Ясским мирными договорами, Крым был обозначен как российская территория. Сенатор выразил уверенность, что Турция изменит свою позицию и поймет, что Крым является составной частью России.Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов Федерации в марте 2014 года по итогам референдума. Так, 96,77 процента избирателей в Республике Крым и 95,6 процента в Севастополе поддержали эту инициативу.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией.Российские власти неоднократно напоминали, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

https://ria.ru/20220823/zelenskiy-1811680562.html

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турция

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, турция, ибрагим калын, республика крым