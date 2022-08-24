09:21 24.08.2022 (обновлено: 14:58 24.08.2022)
Возвращение Крыма должно быть в соглашении Москвы и Киева, заявили в Анкаре
Представитель Эрдогана Калын: возврат Крыма должен быть частью соглашения Киева и Москвы
Регионы России. Крым. Архивное фото
АНКАРА, 24 авг — РИА Новости. В Анкаре продолжают придерживаться мнения, что любое соглашение между Москвой и Киевом должно включать передачу Крыма Украине, заявил в интервью CNN официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью Украины, это должно быть основой для заключения любого соглашения", — цитирует турецкого чиновника TRT Haber.
Комментируя высказывание Калына, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков напомнил, что в соответствии с подписанными между Российской и Османской империями Кючук-Кайнарджийским и Ясским мирными договорами, Крым был обозначен как российская территория. Сенатор выразил уверенность, что Турция изменит свою позицию и поймет, что Крым является составной частью России.
Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов Федерации в марте 2014 года по итогам референдума. Так, 96,77 процента избирателей в Республике Крым и 95,6 процента в Севастополе поддержали эту инициативу.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией.
Российские власти неоднократно напоминали, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.