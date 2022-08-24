https://ria.ru/20220824/ukraina-1811760945.html

Шойгу заявил, что поставки вооружений Киеву только затягивают конфликт

Шойгу заявил, что поставки вооружений Киеву только затягивают конфликт - РИА Новости, 24.08.2022

Шойгу заявил, что поставки вооружений Киеву только затягивают конфликт

Поставки вооружений Украине со стороны США и их союзников множат число человеческих жертв, затягивают военный конфликт на территории этой страны, заявил министр РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:48

2022-08-24T10:48

2022-08-24T10:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

шос

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798700556_0:401:2901:2033_1920x0_80_0_0_eb54e78e6c115a677924c6164a62a11d.jpg

ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Поставки вооружений Украине со стороны США и их союзников множат число человеческих жертв, затягивают военный конфликт на территории этой страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС."США и их союзники продолжают накачку Украины оружием, что увеличивает количество жертв и затягивает конфликт", - сказал Шойгу.Отметив, что продолжается и воздействие на партнёров России в целях её изоляции, он выразил признательность коллегам "за принципиальную позицию и поддержку"."Независимый курс государств-членов ШОС в решении задач региональной и глобальной безопасности - пример для всего мира", - заявил Шойгу.

https://ria.ru/20220824/ukraina-1811753823.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, шос, сергей шойгу