https://ria.ru/20220819/tekhnika-1810460583.html

М777, Javelin, Bayraktar: иностранное оружие, захваченное на Украине

М777, Javelin, Bayraktar: иностранное оружие, захваченное на Украине - РИА Новости, 19.08.2022

М777, Javelin, Bayraktar: иностранное оружие, захваченное на Украине

В парке "Патриот" организовали выставку вооружения и техники, перехваченных российскими военнослужащими у противника во время спецоперации на Украине. Трофейные РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:38

2022-08-19T11:38

2022-08-19T11:49

фото

специальная военная операция на украине

парк "патриот"

форум "армия-2022"

вооружение

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В парке "Патриот" организовали выставку вооружения и техники, перехваченных российскими военнослужащими у противника во время спецоперации на Украине. Трофейные гаубицы и беспилотники — в фотоленте Ria.ru.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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