https://ria.ru/20220824/statsionar-1811803484.html

Темрезов: в КЧР отроется круглосуточный стационар для детей с инвалидностью

Темрезов: в КЧР отроется круглосуточный стационар для детей с инвалидностью - РИА Новости, 24.08.2022

Темрезов: в КЧР отроется круглосуточный стационар для детей с инвалидностью

Со следующего года в КЧР дети с инвалидностью смогут проходить двухнедельную реабилитацию в круглосуточном стационаре вместе с родителем. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:03

2022-08-24T13:03

2022-08-24T13:10

карачаево-черкесская республика

здоровье - общество

рашид темрезов

дети

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ЧЕРКЕССК, 24 авг – РИА Новости. Со следующего года в КЧР дети с инвалидностью смогут проходить двухнедельную реабилитацию в круглосуточном стационаре вместе с родителем.Такое решение принял Рашид Темрезов во время общения с жителями КЧР в социальных сетях.Полный курс реабилитации продолжительностью 14 дней можно будет пройти в республиканском реабилитационном центре в стационаре с круглосуточным пребыванием матери и ребёнка.Такое решение глава республики принял после обращения жительницы одного из отдаленных горных районов КЧР, которая пожаловалась на отсутствие возможности возить ребенка ежедневно на реабилитацию в столицу региона.

https://ria.ru/20220823/stadion-1811494888.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, рашид темрезов, дети