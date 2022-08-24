13:03 24.08.2022 (обновлено: 13:10 24.08.2022)
Темрезов: в КЧР отроется круглосуточный стационар для детей с инвалидностью
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов
ЧЕРКЕССК, 24 авг – РИА Новости. Со следующего года в КЧР дети с инвалидностью смогут проходить двухнедельную реабилитацию в круглосуточном стационаре вместе с родителем.
Такое решение принял Рашид Темрезов во время общения с жителями КЧР в социальных сетях.
Полный курс реабилитации продолжительностью 14 дней можно будет пройти в республиканском реабилитационном центре в стационаре с круглосуточным пребыванием матери и ребёнка.
Такое решение глава республики принял после обращения жительницы одного из отдаленных горных районов КЧР, которая пожаловалась на отсутствие возможности возить ребенка ежедневно на реабилитацию в столицу региона.
"И сегодня родители могут обратиться за помощью в министерство труда и соцзащиты для организации перевозки детей в дневной стационар. И все же, с открытием круглосуточного отделения всем станет проще: дети будут находиться на реабилитации все 14 дней беспрерывно - рядом с мамой", - написал Темрезов.