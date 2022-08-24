18:04 24.08.2022 (обновлено: 10:28 25.08.2022)
Форум "Сообщество" в Казани приобрел международный формат, заявила глава ОП
Глава ОП Михеева заявила, что форум "Сообщество" в Казани приобрел международный формат
Вид на улицу Баумана в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Форум "Сообщество", открывшийся в Казани в среду, приобрел международный формат, в его работе участвуют представители более 20 стран, заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
"Здесь присутствуют онлайн и очно более 1,5 тысячи человек, из 75 регионов РФ. Но самое интересное, что форум этот стал международным: принимают участие в его работе представители более 20 стран", - сказала Михеева журналистам в рамках форума.
И многие участники форума "Сообщество", по ее словам, говорят о необходимости выстраивания консенсуса на глобальном уровне, о так называемой народной, общественной, гражданской дипломатии. "Выступающие из Казахстана, Греции, других стран уверены, что именно граждане, население всех стран могут изменить мир к лучшему", - подчеркнула она.
Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, форум "Сообщество" - это авторитетная площадка для диалога между обществом, бизнесом и властью, место поиска идей и выработки актуальных решений. По его мнению, в открытом и сильном государстве без активного участия общественности невозможно представить ни одну из сфер жизни.
Минниханов обратил внимание на тесное взаимодействие с институтами гражданского общества: Ассамблеей народов Татарстана, Всемирным конгрессом татар, Русским национально-культурным объединением республики, Духовным управлением мусульман Татарстана и Татарстанской митрополией Русской православной церкви, Общественной палатой и другими общественными объединениями, которых в Татарстане более 6 тысяч. Важные решения в республике, по его словам, принимаются с учетом авторитетного мнения экспертов Общественной палаты Татарстана. В регионе действует грантовая поддержка НКО: общий объем финансирования в текущем году составляет 106 миллионов рублей, принято решение о дополнительном выделении 35 миллионов рублей.
Региональный форум "Сообщество", организованный Общественной палатой РФ, проходит в Казани 24-25 августа. Основная тема – "Россия: многообразие культур, единство граждан". Форум способствует повышению качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. В рамках форума организовано более 30 рабочих площадок.