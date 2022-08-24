https://ria.ru/20220824/soobschestvo-1811918062.html

Форум "Сообщество" в Казани приобрел международный формат, заявила глава ОП

Форум "Сообщество" в Казани приобрел международный формат, заявила глава ОП - РИА Новости, 25.08.2022

Форум "Сообщество" в Казани приобрел международный формат, заявила глава ОП

Форум "Сообщество", открывшийся в Казани в среду, приобрел международный формат, в его работе участвуют представители более 20 стран, заявила секретарь... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-24T18:04

2022-08-24T18:04

2022-08-25T10:28

республика татарстан

рустам минниханов

россия

казань

казахстан

русская православная церковь

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КАЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Форум "Сообщество", открывшийся в Казани в среду, приобрел международный формат, в его работе участвуют представители более 20 стран, заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.И многие участники форума "Сообщество", по ее словам, говорят о необходимости выстраивания консенсуса на глобальном уровне, о так называемой народной, общественной, гражданской дипломатии. "Выступающие из Казахстана, Греции, других стран уверены, что именно граждане, население всех стран могут изменить мир к лучшему", - подчеркнула она.Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, форум "Сообщество" - это авторитетная площадка для диалога между обществом, бизнесом и властью, место поиска идей и выработки актуальных решений. По его мнению, в открытом и сильном государстве без активного участия общественности невозможно представить ни одну из сфер жизни.Минниханов обратил внимание на тесное взаимодействие с институтами гражданского общества: Ассамблеей народов Татарстана, Всемирным конгрессом татар, Русским национально-культурным объединением республики, Духовным управлением мусульман Татарстана и Татарстанской митрополией Русской православной церкви, Общественной палатой и другими общественными объединениями, которых в Татарстане более 6 тысяч. Важные решения в республике, по его словам, принимаются с учетом авторитетного мнения экспертов Общественной палаты Татарстана. В регионе действует грантовая поддержка НКО: общий объем финансирования в текущем году составляет 106 миллионов рублей, принято решение о дополнительном выделении 35 миллионов рублей.Региональный форум "Сообщество", организованный Общественной палатой РФ, проходит в Казани 24-25 августа. Основная тема – "Россия: многообразие культур, единство граждан". Форум способствует повышению качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. В рамках форума организовано более 30 рабочих площадок.

https://ria.ru/20220812/tatarstan-1809158346.html

россия

казань

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

рустам минниханов, россия, казань, казахстан, русская православная церковь