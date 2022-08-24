Рейтинг@Mail.ru
Форум "Сообщество" в Казани приобрел международный формат, заявила глава ОП - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20220824/soobschestvo-1811918062.html
Форум "Сообщество" в Казани приобрел международный формат, заявила глава ОП
Форум "Сообщество" в Казани приобрел международный формат, заявила глава ОП - РИА Новости, 25.08.2022
Форум "Сообщество" в Казани приобрел международный формат, заявила глава ОП
Форум "Сообщество", открывшийся в Казани в среду, приобрел международный формат, в его работе участвуют представители более 20 стран, заявила секретарь... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-24T18:04
2022-08-25T10:28
республика татарстан
рустам минниханов
россия
казань
казахстан
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156057/92/1560579229_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_6b40c42234503d1aa323082044d6e5cb.jpg
КАЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Форум "Сообщество", открывшийся в Казани в среду, приобрел международный формат, в его работе участвуют представители более 20 стран, заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.И многие участники форума "Сообщество", по ее словам, говорят о необходимости выстраивания консенсуса на глобальном уровне, о так называемой народной, общественной, гражданской дипломатии. "Выступающие из Казахстана, Греции, других стран уверены, что именно граждане, население всех стран могут изменить мир к лучшему", - подчеркнула она.Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, форум "Сообщество" - это авторитетная площадка для диалога между обществом, бизнесом и властью, место поиска идей и выработки актуальных решений. По его мнению, в открытом и сильном государстве без активного участия общественности невозможно представить ни одну из сфер жизни.Минниханов обратил внимание на тесное взаимодействие с институтами гражданского общества: Ассамблеей народов Татарстана, Всемирным конгрессом татар, Русским национально-культурным объединением республики, Духовным управлением мусульман Татарстана и Татарстанской митрополией Русской православной церкви, Общественной палатой и другими общественными объединениями, которых в Татарстане более 6 тысяч. Важные решения в республике, по его словам, принимаются с учетом авторитетного мнения экспертов Общественной палаты Татарстана. В регионе действует грантовая поддержка НКО: общий объем финансирования в текущем году составляет 106 миллионов рублей, принято решение о дополнительном выделении 35 миллионов рублей.Региональный форум "Сообщество", организованный Общественной палатой РФ, проходит в Казани 24-25 августа. Основная тема – "Россия: многообразие культур, единство граждан". Форум способствует повышению качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. В рамках форума организовано более 30 рабочих площадок.
https://ria.ru/20220812/tatarstan-1809158346.html
россия
казань
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156057/92/1560579229_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_6ccbd5d615e5610b331b5da0b421f82a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рустам минниханов, россия, казань, казахстан, русская православная церковь
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Россия, Казань, Казахстан, Русская православная церковь
18:04 24.08.2022 (обновлено: 10:28 25.08.2022)
 
Форум "Сообщество" в Казани приобрел международный формат, заявила глава ОП

Глава ОП Михеева заявила, что форум "Сообщество" в Казани приобрел международный формат

© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в фотобанк
Вид на улицу Баумана в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Форум "Сообщество", открывшийся в Казани в среду, приобрел международный формат, в его работе участвуют представители более 20 стран, заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
"Здесь присутствуют онлайн и очно более 1,5 тысячи человек, из 75 регионов РФ. Но самое интересное, что форум этот стал международным: принимают участие в его работе представители более 20 стран", - сказала Михеева журналистам в рамках форума.
И многие участники форума "Сообщество", по ее словам, говорят о необходимости выстраивания консенсуса на глобальном уровне, о так называемой народной, общественной, гражданской дипломатии. "Выступающие из Казахстана, Греции, других стран уверены, что именно граждане, население всех стран могут изменить мир к лучшему", - подчеркнула она.
Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, форум "Сообщество" - это авторитетная площадка для диалога между обществом, бизнесом и властью, место поиска идей и выработки актуальных решений. По его мнению, в открытом и сильном государстве без активного участия общественности невозможно представить ни одну из сфер жизни.
Минниханов обратил внимание на тесное взаимодействие с институтами гражданского общества: Ассамблеей народов Татарстана, Всемирным конгрессом татар, Русским национально-культурным объединением республики, Духовным управлением мусульман Татарстана и Татарстанской митрополией Русской православной церкви, Общественной палатой и другими общественными объединениями, которых в Татарстане более 6 тысяч. Важные решения в республике, по его словам, принимаются с учетом авторитетного мнения экспертов Общественной палаты Татарстана. В регионе действует грантовая поддержка НКО: общий объем финансирования в текущем году составляет 106 миллионов рублей, принято решение о дополнительном выделении 35 миллионов рублей.
Региональный форум "Сообщество", организованный Общественной палатой РФ, проходит в Казани 24-25 августа. Основная тема – "Россия: многообразие культур, единство граждан". Форум способствует повышению качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. В рамках форума организовано более 30 рабочих площадок.
Беспилотники-конвертопланы TRIADA для работы в Арктике
12 августа, 14:32Республика Татарстан
Татарстан совместно с РосдорНИИ строит полигон для испытания беспилотников
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановРоссияКазаньКазахстанРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала