https://ria.ru/20220824/knr-1811829358.html

Си Цзиньпин заявил о готовности усиливать взаимодействие с Сеулом

Си Цзиньпин заявил о готовности усиливать взаимодействие с Сеулом - РИА Новости, 24.08.2022

Си Цзиньпин заявил о готовности усиливать взаимодействие с Сеулом

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду обменялся поздравительными письмами с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем по случаю 30-летия установления дипломатических... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:24

2022-08-24T14:24

2022-08-24T14:24

в мире

си цзиньпин

южная корея

китай

юн сок ель

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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду обменялся поздравительными письмами с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами и заявил о готовности усиливать стратегическое взаимодействие с Сеулом, сообщает Центральное телевидение Китая."Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Южной Кореей, готов вместе с президентом Юн Сок Елем усиливать наше стратегическое взаимодействие", - приводит телевидение слова Си Цзиньпина.Китайский лидер также выразил надежду на то, что 30-летний юбилей станет новой вехой в отношениях двух стран, позволит им "устранить все помехи" и "укрепить дружбу", чтобы создать еще более прекрасное будущее для двусторонних отношений и принести больше пользы народам двух стран."Сейчас мир вступил в новый период нестабильности и перемен, где вековые изменения переплетаются с эпидемией. В этот ключевой момент международное сообщество, включая Китай и Южную Корею, могут преодолеть кризис и трудности только с помощью сплоченности и сотрудничества", - подчеркнул Си Цзиньпин.Он также добавил, что Китай и Южная Корея должны быть хорошими соседями, хорошими друзьями и партнерами.

https://ria.ru/20220822/ssha-1811344033.html

https://ria.ru/20220822/kitay-1811205717.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, си цзиньпин, южная корея, китай, юн сок ель