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Си Цзиньпин заявил о готовности усиливать взаимодействие с Сеулом - РИА Новости, 24.08.2022
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Си Цзиньпин заявил о готовности усиливать взаимодействие с Сеулом
Си Цзиньпин заявил о готовности усиливать взаимодействие с Сеулом - РИА Новости, 24.08.2022
Си Цзиньпин заявил о готовности усиливать взаимодействие с Сеулом
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду обменялся поздравительными письмами с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем по случаю 30-летия установления дипломатических... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:24
2022-08-24T14:24
в мире
си цзиньпин
южная корея
китай
юн сок ель
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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду обменялся поздравительными письмами с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами и заявил о готовности усиливать стратегическое взаимодействие с Сеулом, сообщает Центральное телевидение Китая."Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Южной Кореей, готов вместе с президентом Юн Сок Елем усиливать наше стратегическое взаимодействие", - приводит телевидение слова Си Цзиньпина.Китайский лидер также выразил надежду на то, что 30-летний юбилей станет новой вехой в отношениях двух стран, позволит им "устранить все помехи" и "укрепить дружбу", чтобы создать еще более прекрасное будущее для двусторонних отношений и принести больше пользы народам двух стран."Сейчас мир вступил в новый период нестабильности и перемен, где вековые изменения переплетаются с эпидемией. В этот ключевой момент международное сообщество, включая Китай и Южную Корею, могут преодолеть кризис и трудности только с помощью сплоченности и сотрудничества", - подчеркнул Си Цзиньпин.Он также добавил, что Китай и Южная Корея должны быть хорошими соседями, хорошими друзьями и партнерами.
https://ria.ru/20220822/ssha-1811344033.html
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в мире, си цзиньпин, южная корея, китай, юн сок ель
В мире, Си Цзиньпин, Южная Корея, Китай, Юн Сок Ель
14:24 24.08.2022
 
Си Цзиньпин заявил о готовности усиливать взаимодействие с Сеулом

Глава КНР Си Цзиньпин заявил о готовности усиливать стратегическое взаимодействие с Сеулом

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду обменялся поздравительными письмами с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами и заявил о готовности усиливать стратегическое взаимодействие с Сеулом, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Южной Кореей, готов вместе с президентом Юн Сок Елем усиливать наше стратегическое взаимодействие", - приводит телевидение слова Си Цзиньпина.
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"Сейчас мир вступил в новый период нестабильности и перемен, где вековые изменения переплетаются с эпидемией. В этот ключевой момент международное сообщество, включая Китай и Южную Корею, могут преодолеть кризис и трудности только с помощью сплоченности и сотрудничества", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Он также добавил, что Китай и Южная Корея должны быть хорошими соседями, хорошими друзьями и партнерами.
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