https://ria.ru/20220824/knr-1811829358.html
Си Цзиньпин заявил о готовности усиливать взаимодействие с Сеулом
Си Цзиньпин заявил о готовности усиливать взаимодействие с Сеулом - РИА Новости, 24.08.2022
Си Цзиньпин заявил о готовности усиливать взаимодействие с Сеулом
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду обменялся поздравительными письмами с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем по случаю 30-летия установления дипломатических... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:24
2022-08-24T14:24
2022-08-24T14:24
в мире
си цзиньпин
южная корея
китай
юн сок ель
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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду обменялся поздравительными письмами с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами и заявил о готовности усиливать стратегическое взаимодействие с Сеулом, сообщает Центральное телевидение Китая."Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Южной Кореей, готов вместе с президентом Юн Сок Елем усиливать наше стратегическое взаимодействие", - приводит телевидение слова Си Цзиньпина.Китайский лидер также выразил надежду на то, что 30-летний юбилей станет новой вехой в отношениях двух стран, позволит им "устранить все помехи" и "укрепить дружбу", чтобы создать еще более прекрасное будущее для двусторонних отношений и принести больше пользы народам двух стран."Сейчас мир вступил в новый период нестабильности и перемен, где вековые изменения переплетаются с эпидемией. В этот ключевой момент международное сообщество, включая Китай и Южную Корею, могут преодолеть кризис и трудности только с помощью сплоченности и сотрудничества", - подчеркнул Си Цзиньпин.Он также добавил, что Китай и Южная Корея должны быть хорошими соседями, хорошими друзьями и партнерами.
https://ria.ru/20220822/ssha-1811344033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, южная корея, китай, юн сок ель
В мире, Си Цзиньпин, Южная Корея, Китай, Юн Сок Ель
Си Цзиньпин заявил о готовности усиливать взаимодействие с Сеулом
Глава КНР Си Цзиньпин заявил о готовности усиливать стратегическое взаимодействие с Сеулом
ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду обменялся поздравительными письмами с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами и заявил о готовности усиливать стратегическое взаимодействие с Сеулом, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем
и Южной Кореей
, готов вместе с президентом Юн Сок Елем
усиливать наше стратегическое взаимодействие", - приводит телевидение слова Си Цзиньпина
.
Китайский лидер также выразил надежду на то, что 30-летний юбилей станет новой вехой в отношениях двух стран, позволит им "устранить все помехи" и "укрепить дружбу", чтобы создать еще более прекрасное будущее для двусторонних отношений и принести больше пользы народам двух стран.
"Сейчас мир вступил в новый период нестабильности и перемен, где вековые изменения переплетаются с эпидемией. В этот ключевой момент международное сообщество, включая Китай и Южную Корею, могут преодолеть кризис и трудности только с помощью сплоченности и сотрудничества", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Он также добавил, что Китай и Южная Корея должны быть хорошими соседями, хорошими друзьями и партнерами.