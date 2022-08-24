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Клишас предложил лишать депутатов мандата за антиконституционные инициативы - РИА Новости, 24.08.2022
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Клишас предложил лишать депутатов мандата за антиконституционные инициативы
Клишас предложил лишать депутатов мандата за антиконституционные инициативы - РИА Новости, 24.08.2022
Клишас предложил лишать депутатов мандата за антиконституционные инициативы
За инициативы, противоречащие Конституции РФ, парламентариев следует лишать мандата, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:47
2022-08-24T10:29
политика
андрей клишас
госдума рф
иван сухарев
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. За инициативы, противоречащие Конституции РФ, парламентариев следует лишать мандата, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас."Я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими основам Конституционного строя Российской Федерации ( ч. 3 ст. 6 Конституции России )", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил лишать гражданства за осуждение российских властей ради визы. Об этом сообщал RT.
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политика, андрей клишас, госдума рф, иван сухарев, совет федерации рф, россия
Политика, Андрей Клишас, Госдума РФ, Иван Сухарев, Совет Федерации РФ, Россия
09:47 24.08.2022 (обновлено: 10:29 24.08.2022)
 
Клишас предложил лишать депутатов мандата за антиконституционные инициативы

Сенатор Клишас предложил лишать парламентариев мандата за антиконституционные инициативы

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. За инициативы, противоречащие Конституции РФ, парламентариев следует лишать мандата, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими основам Конституционного строя Российской Федерации ( ч. 3 ст. 6 Конституции России )", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил лишать гражданства за осуждение российских властей ради визы. Об этом сообщал RT.
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ПолитикаАндрей КлишасГосдума РФИван СухаревСовет Федерации РФРоссия
 
 
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