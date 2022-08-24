15:11 24.08.2022 (обновлено: 15:15 24.08.2022)
В Азербайджане сообщили о разминировании всех памятников в Карабахе
Агентство по разминированию Азербайджана: в Нагорном Карабахе очищены от мин все памятники
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСпециалист Минобороны России во время разминирования местности в Нагорном Карабахе
Специалист Минобороны России во время разминирования местности в Нагорном Карабахе. Архивное фото
БАКУ, 24 авг – РИА Новости. Территории в Карабахе, где имеются историко-культурные памятники, полностью очищены от мин, сообщило агентство по разминированию Азербайджана.
"Находящиеся в Карабахском регионе историко-культурные памятники и прилегающие к ним территории очищены от мин и переданы соответствующим учреждениям", - говорится в сообщении.
Как уточнило агентство в комментарии РИА Новости, разминированы "все освобожденные территории Карабаха".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.