Рейтинг@Mail.ru
В Азербайджане сообщили о разминировании всех памятников в Карабахе - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/karabakh-1811843379.html
В Азербайджане сообщили о разминировании всех памятников в Карабахе
В Азербайджане сообщили о разминировании всех памятников в Карабахе - РИА Новости, 24.08.2022
В Азербайджане сообщили о разминировании всех памятников в Карабахе
Территории в Карабахе, где имеются историко-культурные памятники, полностью очищены от мин, сообщило агентство по разминированию Азербайджана. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:11
2022-08-24T15:15
в мире
азербайджан
нагорный карабах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590499866_0:233:3068:1959_1920x0_80_0_0_f15e5069706d9107f12ccaa01f4083e2.jpg
БАКУ, 24 авг – РИА Новости. Территории в Карабахе, где имеются историко-культурные памятники, полностью очищены от мин, сообщило агентство по разминированию Азербайджана.Как уточнило агентство в комментарии РИА Новости, разминированы "все освобожденные территории Карабаха".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220805/karabakh-1807293655.html
азербайджан
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590499866_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_ef1759c8db4f6f000f3dd77e34568512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах
15:11 24.08.2022 (обновлено: 15:15 24.08.2022)
 
В Азербайджане сообщили о разминировании всех памятников в Карабахе

Агентство по разминированию Азербайджана: в Нагорном Карабахе очищены от мин все памятники

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСпециалист Минобороны России во время разминирования местности в Нагорном Карабахе
Специалист Минобороны России во время разминирования местности в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Специалист Минобороны России во время разминирования местности в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 24 авг – РИА Новости. Территории в Карабахе, где имеются историко-культурные памятники, полностью очищены от мин, сообщило агентство по разминированию Азербайджана.
"Находящиеся в Карабахском регионе историко-культурные памятники и прилегающие к ним территории очищены от мин и переданы соответствующим учреждениям", - говорится в сообщении.
Как уточнило агентство в комментарии РИА Новости, разминированы "все освобожденные территории Карабаха".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 08:00
Дорога раздора. Что происходит с российскими миротворцами в Карабахе
 
В миреАзербайджанНагорный Карабах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала