https://ria.ru/20220824/karabakh-1811843379.html

В Азербайджане сообщили о разминировании всех памятников в Карабахе

В Азербайджане сообщили о разминировании всех памятников в Карабахе - РИА Новости, 24.08.2022

В Азербайджане сообщили о разминировании всех памятников в Карабахе

Территории в Карабахе, где имеются историко-культурные памятники, полностью очищены от мин, сообщило агентство по разминированию Азербайджана. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:11

2022-08-24T15:11

2022-08-24T15:15

в мире

азербайджан

нагорный карабах

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БАКУ, 24 авг – РИА Новости. Территории в Карабахе, где имеются историко-культурные памятники, полностью очищены от мин, сообщило агентство по разминированию Азербайджана.Как уточнило агентство в комментарии РИА Новости, разминированы "все освобожденные территории Карабаха".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220805/karabakh-1807293655.html

азербайджан

нагорный карабах

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в мире, азербайджан, нагорный карабах