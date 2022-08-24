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Россия повышает боеготовность баз в Таджикистане и Киргизии, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.08.2022
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Россия повышает боеготовность баз в Таджикистане и Киргизии, заявил Шойгу
Россия повышает боеготовность баз в Таджикистане и Киргизии, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.08.2022
Россия повышает боеготовность баз в Таджикистане и Киргизии, заявил Шойгу
Россия на фоне ситуации в Афганистане повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:46
2022-08-24T10:46
в мире
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киргизия
шос
исламское государство
аль-каида
сергей шойгу
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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Россия на фоне ситуации в Афганистане повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации", - сказал Шойгу на совещании глав военных ведомств стран ШОС.По его словам, "серьезным вызовом безопасности в Центральной Азии остается положение дел в Афганистане, где активизируются международные террористические организации, такие как ИГИЛ* и "Аль-Каида"*."В стране на фоне продолжающегося вооруженного противостояния ухудшается социально-экономическая ситуация, насаждается идеология религиозного радикализма, процветают наркотрафик и трансграничная преступность", - отметил министр.Россия, подчеркнул он, приветствует любые международные инициативы по афганскому урегулированию и одновременно принимает меры по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.Шойгу напомнил, что в июне в Москве прошла первая встреча глав оборонных ведомств стран Центральной Азии и России, в ходе которой рассматривалась обстановка на афганском направлении и пути её стабилизации."Полагаем, что такие встречи будут востребованы и на шосовской площадке, в том числе для усиления координации между нашими силовыми ведомствами. Тем более что Афганистан является государством-наблюдателем при ШОС", - заключил Шойгу.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, россия, таджикистан, киргизия, шос, исламское государство, аль-каида, сергей шойгу
В мире, Россия, Таджикистан, Киргизия, ШОС, Исламское государство, Аль-Каида, Сергей Шойгу
10:46 24.08.2022
 
Россия повышает боеготовность баз в Таджикистане и Киргизии, заявил Шойгу

Россия повышает боеготовность баз в Таджикистане и Киргизии из-за ситуации в Афганистане

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу посещает командный пункт российской группировки войск
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посещает командный пункт российской группировки войск - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу посещает командный пункт российской группировки войск. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Россия на фоне ситуации в Афганистане повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации", - сказал Шойгу на совещании глав военных ведомств стран ШОС.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
10:38
Шойгу предложил министрам обороны стран ШОС и СНГ провести встречу в Москве
По его словам, "серьезным вызовом безопасности в Центральной Азии остается положение дел в Афганистане, где активизируются международные террористические организации, такие как ИГИЛ* и "Аль-Каида"*.
"В стране на фоне продолжающегося вооруженного противостояния ухудшается социально-экономическая ситуация, насаждается идеология религиозного радикализма, процветают наркотрафик и трансграничная преступность", - отметил министр.
Россия, подчеркнул он, приветствует любые международные инициативы по афганскому урегулированию и одновременно принимает меры по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Шойгу напомнил, что в июне в Москве прошла первая встреча глав оборонных ведомств стран Центральной Азии и России, в ходе которой рассматривалась обстановка на афганском направлении и пути её стабилизации.
"Полагаем, что такие встречи будут востребованы и на шосовской площадке, в том числе для усиления координации между нашими силовыми ведомствами. Тем более что Афганистан является государством-наблюдателем при ШОС", - заключил Шойгу.
*Запрещенная в России террористическая организация
Антитеррористические учения стран – членов ШОС Мирная миссия 2021 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
10:37
В России пройдут антитеррористические учения стран ШОС "Мирная миссия"
 
В миреРоссияТаджикистанКиргизияШОСИсламское государствоАль-КаидаСергей Шойгу
 
 
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