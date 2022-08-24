https://ria.ru/20220824/bazy-1811759409.html

Россия повышает боеготовность баз в Таджикистане и Киргизии, заявил Шойгу

Россия повышает боеготовность баз в Таджикистане и Киргизии, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.08.2022

Россия повышает боеготовность баз в Таджикистане и Киргизии, заявил Шойгу

Россия на фоне ситуации в Афганистане повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:46

2022-08-24T10:46

2022-08-24T10:46

в мире

россия

таджикистан

киргизия

шос

исламское государство

аль-каида

сергей шойгу

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ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Россия на фоне ситуации в Афганистане повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации", - сказал Шойгу на совещании глав военных ведомств стран ШОС.По его словам, "серьезным вызовом безопасности в Центральной Азии остается положение дел в Афганистане, где активизируются международные террористические организации, такие как ИГИЛ* и "Аль-Каида"*."В стране на фоне продолжающегося вооруженного противостояния ухудшается социально-экономическая ситуация, насаждается идеология религиозного радикализма, процветают наркотрафик и трансграничная преступность", - отметил министр.Россия, подчеркнул он, приветствует любые международные инициативы по афганскому урегулированию и одновременно принимает меры по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.Шойгу напомнил, что в июне в Москве прошла первая встреча глав оборонных ведомств стран Центральной Азии и России, в ходе которой рассматривалась обстановка на афганском направлении и пути её стабилизации."Полагаем, что такие встречи будут востребованы и на шосовской площадке, в том числе для усиления координации между нашими силовыми ведомствами. Тем более что Афганистан является государством-наблюдателем при ШОС", - заключил Шойгу.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220824/ministry-1811755709.html

https://ria.ru/20220824/ucheniya-1811755587.html

россия

таджикистан

киргизия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, таджикистан, киргизия, шос, исламское государство, аль-каида, сергей шойгу