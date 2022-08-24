Россия повышает боеготовность баз в Таджикистане и Киргизии, заявил Шойгу
Россия повышает боеготовность баз в Таджикистане и Киргизии из-за ситуации в Афганистане
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу посещает командный пункт российской группировки войск
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посещает командный пункт российской группировки войск. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 24 авг – РИА Новости. Россия на фоне ситуации в Афганистане повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации", - сказал Шойгу на совещании глав военных ведомств стран ШОС.
По его словам, "серьезным вызовом безопасности в Центральной Азии остается положение дел в Афганистане, где активизируются международные террористические организации, такие как ИГИЛ* и "Аль-Каида"*.
"В стране на фоне продолжающегося вооруженного противостояния ухудшается социально-экономическая ситуация, насаждается идеология религиозного радикализма, процветают наркотрафик и трансграничная преступность", - отметил министр.
Россия, подчеркнул он, приветствует любые международные инициативы по афганскому урегулированию и одновременно принимает меры по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Шойгу напомнил, что в июне в Москве прошла первая встреча глав оборонных ведомств стран Центральной Азии и России, в ходе которой рассматривалась обстановка на афганском направлении и пути её стабилизации.
"Полагаем, что такие встречи будут востребованы и на шосовской площадке, в том числе для усиления координации между нашими силовыми ведомствами. Тем более что Афганистан является государством-наблюдателем при ШОС", - заключил Шойгу.
*Запрещенная в России террористическая организация