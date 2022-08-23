https://ria.ru/20220823/vychet-1811616255.html
В ГД подготовили проект об увеличении налогового вычета за обучение детей
В ГД подготовили проект об увеличении налогового вычета за обучение детей - РИА Новости, 23.08.2022
В ГД подготовили проект об увеличении налогового вычета за обучение детей
Депутат Госдумы Нина Останина подготовила законопроект, предполагающий с 1 января 2023 года увеличение социального налогового вычета из уплаченных налогов... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:37
2022-08-23T16:37
2022-08-23T16:37
дети
общество
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госдума рф
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина подготовила законопроект, предполагающий с 1 января 2023 года увеличение социального налогового вычета из уплаченных налогов родителей и опекунов с 50 000 до 120 000 рублей на обучение своих детей, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Законопроектом предусматривается увеличение социального налогового вычета из уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет... в размере фактически произведенных расходов на это обучение до 120 000 рублей на каждого ребенка", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.В записке уточняется, что на данный момент налоговый сбор составляет не более 50 000 рублей на каждого ребенка, и за все время он увеличивался дважды: в 2003 году с 25 000 до 38 000 рублей и в 2006 году - с 38 000 до 50 000 рублей."С целью поддержки родителей, чьи дети получают платное образование, законопроектом предлагается увеличить сумму социального налогового вычета на детей", - подчеркивается в пояснительной записке.
https://na.ria.ru/20220822/inzhener-1811269678.html
https://sn.ria.ru/20220822/konkurs_pedagogov-1801714356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дети, общество, россия, госдума рф
Дети, Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД подготовили проект об увеличении налогового вычета за обучение детей
В Госдуме подготовили проект об увеличении налогового вычета за обучение детей в 1,5 раза
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина подготовила законопроект, предполагающий с 1 января 2023 года увеличение социального налогового вычета из уплаченных налогов родителей и опекунов с 50 000 до 120 000 рублей на обучение своих детей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предусматривается увеличение социального налогового вычета из уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет... в размере фактически произведенных расходов на это обучение до 120 000 рублей на каждого ребенка", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В записке уточняется, что на данный момент налоговый сбор составляет не более 50 000 рублей на каждого ребенка, и за все время он увеличивался дважды: в 2003 году с 25 000 до 38 000 рублей и в 2006 году - с 38 000 до 50 000 рублей.
"С целью поддержки родителей, чьи дети получают платное образование, законопроектом предлагается увеличить сумму социального налогового вычета на детей", - подчеркивается в пояснительной записке.