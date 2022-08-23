https://ria.ru/20220823/sholts-1811689850.html

"Мы в ярости": немцы резко ответили на заявление Шольца об Украине и Крыме

"Мы в ярости": немцы резко ответили на заявление Шольца об Украине и Крыме - РИА Новости, 23.08.2022

"Мы в ярости": немцы резко ответили на заявление Шольца об Украине и Крыме

Читателей Die Welt возмутили обещания канцлера Германии Олафа Шольца оказывать помощь Украине, пока она в ней нуждается. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T20:21

2022-08-23T20:21

2022-08-23T22:55

в мире

украина

германия

россия

санкции

республика крым

олаф шольц

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Читателей Die Welt возмутили обещания канцлера Германии Олафа Шольца оказывать помощь Украине, пока она в ней нуждается.Ранее Шольц сообщил, что Берлин и Торонто согласовали новый пакет военной помощи Киеву, включающий системы ПВО, боеприпасы и гранатометы. Он также заявил, что западные страны никогда не признают результаты проводимых на "территории Украины" референдумов.Многие пользователи призвали канцлера сосредоточиться на решении внутренних проблем, обрушившихся на Германию из-за санкционной политики, а не помогать Украине и рассуждать о Крыме."А Крым теперь принадлежит Германии или почему Шольца так волнует его судьба, в то время как у него в стране бьют во все колокола из-за надвигающихся проблем?" — поинтересовался другой."Лучше поддержите своих граждан, господин федеральный канцлер!" — посоветовал пользователь."Господин канцлер, пожалуйста, заботьтесь об Украине не так сильно, мы ведь еще здесь!" — заметил юзер."Честно говоря, мне совершенно все равно, к чему приведут или не приведут наши санкции против России. Меня интересуют их последствия для Германии, а они катастрофичны", — констатировал комментатор ."Думаю, этот человек находится не на своем месте. Я ошеломлен его словами. Он должен призвать к немедленной отмене санкций в интересах немецкой экономики", — подчеркнул пользователь.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220823/germaniya-1811588192.html

https://ria.ru/20220823/evropa-1811543477.html

https://ria.ru/20220822/germaniya-1811268218.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, германия, россия, санкции, республика крым, олаф шольц