20:21 23.08.2022 (обновлено: 22:55 23.08.2022)
"Мы в ярости": немцы резко ответили на заявление Шольца об Украине и Крыме
Читатели Die Welt раскритиковали канцлера ФРГ Шольца за призыв помогать Украине до конца
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Читателей Die Welt возмутили обещания канцлера Германии Олафа Шольца оказывать помощь Украине, пока она в ней нуждается.
"Вы вводите санкции и тем самым пилите сук, на котором сидите, пытаясь умаслить граждан подачками в виде налоговых льгот. Я на это не куплюсь, я в ярости и очень подавлена", — написал комментатор.
"А Крым теперь принадлежит Германии или почему Шольца так волнует его судьба, в то время как у него в стране бьют во все колокола из-за надвигающихся проблем?" — поинтересовался другой.
"Лучше поддержите своих граждан, господин федеральный канцлер!" — посоветовал пользователь.
"Господин канцлер, пожалуйста, заботьтесь об Украине не так сильно, мы ведь еще здесь!" — заметил юзер.
"Честно говоря, мне совершенно все равно, к чему приведут или не приведут наши санкции против России. Меня интересуют их последствия для Германии, а они катастрофичны", — констатировал комментатор .
"Германию уже нельзя спасти. <…> В то время как цены на топливо растут в геометрической прогрессии и все больше людей не понимают, как за него заплатить, Шольца заботит Крым", — возмутился еще один читатель.
"Думаю, этот человек находится не на своем месте. Я ошеломлен его словами. Он должен призвать к немедленной отмене санкций в интересах немецкой экономики", — подчеркнул пользователь.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.