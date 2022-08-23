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"Мы в ярости": немцы резко ответили на заявление Шольца об Украине и Крыме - РИА Новости, 23.08.2022
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"Мы в ярости": немцы резко ответили на заявление Шольца об Украине и Крыме
"Мы в ярости": немцы резко ответили на заявление Шольца об Украине и Крыме - РИА Новости, 23.08.2022
"Мы в ярости": немцы резко ответили на заявление Шольца об Украине и Крыме
Читателей Die Welt возмутили обещания канцлера Германии Олафа Шольца оказывать помощь Украине, пока она в ней нуждается. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:21
2022-08-23T22:55
в мире
украина
германия
россия
санкции
республика крым
олаф шольц
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Читателей Die Welt возмутили обещания канцлера Германии Олафа Шольца оказывать помощь Украине, пока она в ней нуждается.Ранее Шольц сообщил, что Берлин и Торонто согласовали новый пакет военной помощи Киеву, включающий системы ПВО, боеприпасы и гранатометы. Он также заявил, что западные страны никогда не признают результаты проводимых на "территории Украины" референдумов.Многие пользователи призвали канцлера сосредоточиться на решении внутренних проблем, обрушившихся на Германию из-за санкционной политики, а не помогать Украине и рассуждать о Крыме."А Крым теперь принадлежит Германии или почему Шольца так волнует его судьба, в то время как у него в стране бьют во все колокола из-за надвигающихся проблем?" — поинтересовался другой."Лучше поддержите своих граждан, господин федеральный канцлер!" — посоветовал пользователь."Господин канцлер, пожалуйста, заботьтесь об Украине не так сильно, мы ведь еще здесь!" — заметил юзер."Честно говоря, мне совершенно все равно, к чему приведут или не приведут наши санкции против России. Меня интересуют их последствия для Германии, а они катастрофичны", — констатировал комментатор ."Думаю, этот человек находится не на своем месте. Я ошеломлен его словами. Он должен призвать к немедленной отмене санкций в интересах немецкой экономики", — подчеркнул пользователь.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220823/germaniya-1811588192.html
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в мире, украина, германия, россия, санкции, республика крым, олаф шольц
В мире, Украина, Германия, Россия, Санкции, Республика Крым, Олаф Шольц
20:21 23.08.2022 (обновлено: 22:55 23.08.2022)
 
"Мы в ярости": немцы резко ответили на заявление Шольца об Украине и Крыме

Читатели Die Welt раскритиковали канцлера ФРГ Шольца за призыв помогать Украине до конца

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Читателей Die Welt возмутили обещания канцлера Германии Олафа Шольца оказывать помощь Украине, пока она в ней нуждается.
Ранее Шольц сообщил, что Берлин и Торонто согласовали новый пакет военной помощи Киеву, включающий системы ПВО, боеприпасы и гранатометы. Он также заявил, что западные страны никогда не признают результаты проводимых на "территории Украины" референдумов.
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Многие пользователи призвали канцлера сосредоточиться на решении внутренних проблем, обрушившихся на Германию из-за санкционной политики, а не помогать Украине и рассуждать о Крыме.
"Вы вводите санкции и тем самым пилите сук, на котором сидите, пытаясь умаслить граждан подачками в виде налоговых льгот. Я на это не куплюсь, я в ярости и очень подавлена", — написал комментатор.
"А Крым теперь принадлежит Германии или почему Шольца так волнует его судьба, в то время как у него в стране бьют во все колокола из-за надвигающихся проблем?" — поинтересовался другой.
"Лучше поддержите своих граждан, господин федеральный канцлер!" — посоветовал пользователь.
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"Господин канцлер, пожалуйста, заботьтесь об Украине не так сильно, мы ведь еще здесь!" — заметил юзер.
"Честно говоря, мне совершенно все равно, к чему приведут или не приведут наши санкции против России. Меня интересуют их последствия для Германии, а они катастрофичны", — констатировал комментатор .

"Германию уже нельзя спасти. <…> В то время как цены на топливо растут в геометрической прогрессии и все больше людей не понимают, как за него заплатить, Шольца заботит Крым", — возмутился еще один читатель.

"Думаю, этот человек находится не на своем месте. Я ошеломлен его словами. Он должен призвать к немедленной отмене санкций в интересах немецкой экономики", — подчеркнул пользователь.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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В миреУкраинаГерманияРоссияСанкцииРеспублика КрымОлаф Шольц
 
 
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