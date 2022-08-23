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Bosch не подтвердил сообщения о продаже заводов в России - РИА Новости, 23.08.2022
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Bosch не подтвердил сообщения о продаже заводов в России
Bosch не подтвердил сообщения о продаже заводов в России - РИА Новости, 23.08.2022
Bosch не подтвердил сообщения о продаже заводов в России
Представитель российской структуры немецкой компании Bosch "БСХ Бытовые приборы" не подтвердил сообщения о продаже заводов в России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T08:10
2022-08-23T10:29
экономика
россия
стрельна
санкт-петербург
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евросоюз
bosch und siemens hausgerate
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Представитель российской структуры немецкой компании Bosch "БСХ Бытовые приборы" не подтвердил сообщения о продаже заводов в России, сообщил РИА Новости источник в Минпромторге."Представитель производителя стиральных машин и холодильников в Российской Федерации ООО "БСХ Бытовые приборы" (Bosch) в рабочем порядке сообщил Минпромторгу об отсутствии информации о продаже заводов в России", — сказал собеседник агентства.По его словам, речь идет о заводе по производству бытовой техники в поселке Стрельна под Петербургом и предприятию по выпуску котлов в Энгельсе.Накануне газета "Коммерсантъ" написала, что Bosch ищет покупателей на два завода в Стрельне. В работающем состоянии они, по словам источника издания, стоят 65-75 миллионов евро. Наиболее вероятными покупателями в статье назывались китайские или турецкие вендоры.В России расположены семь собственных производств Bosch: стиральных машин и холодильников — в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов — в городе Энгельс в Саратовской области и автокомпонентов — в Самарской области.
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россия
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экономика, россия, стрельна, санкт-петербург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евросоюз, bosch und siemens hausgerate
Экономика, Россия, Стрельна, Санкт-Петербург, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евросоюз, Bosch und Siemens Hausgerate
08:10 23.08.2022 (обновлено: 10:29 23.08.2022)
 
Bosch не подтвердил сообщения о продаже заводов в России

Источник: Bosch не подтвердил Минпромторгу сообщения о продаже заводов в России

© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкСборка стиральных машин Bosch на заводе в Стрельне
Сборка стиральных машин Bosch на заводе в Стрельне - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Сборка стиральных машин Bosch на заводе в Стрельне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Представитель российской структуры немецкой компании Bosch "БСХ Бытовые приборы" не подтвердил сообщения о продаже заводов в России, сообщил РИА Новости источник в Минпромторге.
"Представитель производителя стиральных машин и холодильников в Российской Федерации ООО "БСХ Бытовые приборы" (Bosch) в рабочем порядке сообщил Минпромторгу об отсутствии информации о продаже заводов в России", — сказал собеседник агентства.
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Минпромторг разрешил параллельный импорт бытовой техники
По его словам, речь идет о заводе по производству бытовой техники в поселке Стрельна под Петербургом и предприятию по выпуску котлов в Энгельсе.
Накануне газета "Коммерсантъ" написала, что Bosch ищет покупателей на два завода в Стрельне. В работающем состоянии они, по словам источника издания, стоят 65-75 миллионов евро. Наиболее вероятными покупателями в статье назывались китайские или турецкие вендоры.
В России расположены семь собственных производств Bosch: стиральных машин и холодильников — в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов — в городе Энгельс в Саратовской области и автокомпонентов — в Самарской области.
 
ЭкономикаРоссияСтрельнаСанкт-ПетербургМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЕвросоюзBosch und Siemens Hausgerate
 
 
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