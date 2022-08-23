https://ria.ru/20220823/bosch-1811464005.html

Bosch не подтвердил сообщения о продаже заводов в России

Bosch не подтвердил сообщения о продаже заводов в России - РИА Новости, 23.08.2022

Bosch не подтвердил сообщения о продаже заводов в России

Представитель российской структуры немецкой компании Bosch "БСХ Бытовые приборы" не подтвердил сообщения о продаже заводов в России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T08:10

2022-08-23T08:10

2022-08-23T10:29

экономика

россия

стрельна

санкт-петербург

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евросоюз

bosch und siemens hausgerate

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Представитель российской структуры немецкой компании Bosch "БСХ Бытовые приборы" не подтвердил сообщения о продаже заводов в России, сообщил РИА Новости источник в Минпромторге."Представитель производителя стиральных машин и холодильников в Российской Федерации ООО "БСХ Бытовые приборы" (Bosch) в рабочем порядке сообщил Минпромторгу об отсутствии информации о продаже заводов в России", — сказал собеседник агентства.По его словам, речь идет о заводе по производству бытовой техники в поселке Стрельна под Петербургом и предприятию по выпуску котлов в Энгельсе.Накануне газета "Коммерсантъ" написала, что Bosch ищет покупателей на два завода в Стрельне. В работающем состоянии они, по словам источника издания, стоят 65-75 миллионов евро. Наиболее вероятными покупателями в статье назывались китайские или турецкие вендоры.В России расположены семь собственных производств Bosch: стиральных машин и холодильников — в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов — в городе Энгельс в Саратовской области и автокомпонентов — в Самарской области.

https://ria.ru/20220506/import-1787246958.html

россия

стрельна

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, стрельна, санкт-петербург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евросоюз, bosch und siemens hausgerate