https://ria.ru/20220822/bosch-1811187681.html

СМИ: Bosch ищет покупателя на два завода в России

СМИ: Bosch ищет покупателя на два завода в России - РИА Новости, 22.08.2022

СМИ: Bosch ищет покупателя на два завода в России

Немецкий концерн Bosch, занимающийся производством бытовой техники, намерен продать два завода в России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник на... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T05:52

2022-08-22T05:52

2022-08-22T09:13

экономика

россия

украина

стрельна

bosch und siemens hausgerate

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Немецкий концерн Bosch, занимающийся производством бытовой техники, намерен продать два завода в России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник на российском рынке электроники.Российская структура Bosch, которая занимается выпуском холодильников и стиральных машин, ищет покупателей на предприятия, располагающиеся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Большую часть деталей заводы получали из Европы. В работающем состоянии, как заявил собеседник издания, они стоят 3,8-4,4 миллиарда рублей.Производства в России не приносят немецкому концерну прибыли, другие участники рынка изучают возможность их покупки, сообщил другой источник издания. Ряд ретейлеров, однако, не устроила завышенная стоимость продажи. Третий собеседник издания не исключил, что заводы могут купить китайские производители Midea или Hisense."Участники рынка полагают, что заводы могут стоить до 4,4 миллиарда рублей. Они считают наиболее вероятными покупателями китайских или турецких вендоров", — пишет издание.Всего у Bosch в России семь производств: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области и автокомпонентов в Самарской области.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, а некоторые компании прекратили деятельность на территории страны. В середине марта Bosch остановила поставки запчастей в Россию и производство в стране в связи с событиями на Украине.В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. В список, в частности, попала и продукция Bosch.

https://ria.ru/20220305/bosch-1776746597.html

https://ria.ru/20220727/volkswagen-1805382952.html

россия

украина

стрельна

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, украина, стрельна, bosch und siemens hausgerate