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Польша потребовала от стран ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Польша потребовала от стран ЕС прекратить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 22.08.2022

Польша потребовала от стран ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Польша требует от всех стран Евросоюза прекратить выдавать гражданам России шенгенские визы, заявил заместитель министра иностранных дел республики Шимон... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:26

2022-08-22T12:26

2022-08-22T12:26

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министерство обороны польши

радослав сикорский

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ВАРШАВА, 22 авг – РИА Новости. Польша требует от всех стран Евросоюза прекратить выдавать гражданам России шенгенские визы, заявил заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Польского радио.При этом он отметил, что сама Польша уже несколько месяцев не выдает россиянам туристические визы. "Мы ограничили выдачу виз только гуманитарными ситуациями, там, где есть карты поляка, где есть члены семей. Это узкая группа. Мы ограничили выдачу виз примерно на 80%", - сказал Шинковский.При этом он заявил, что Польша требует "ввести такую ограничительную политику прекращения выдачи туристических виз на уровне ЕС".Свою очередь экс-глава МИД и минобороны Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский выступил против запрета выдачи туристических виз всем без исключения россиянам. По этому поводу он написал в Twitter, что "коллективная ответственность неэтична и контрпродуктивна". Тем не менее, визовые анкеты для россиян должны содержать информацию "об истории трудоустройства". По его мнению, "консульские (сотрудники) могут проверять кандидатов на получение визы в социальных сетях".Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Перт Вавжик сообщил, что Республика разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, россия, евросоюз, европарламент, министерство обороны польши, радослав сикорский, константин косачев