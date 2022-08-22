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Гигантский триколор, сотни шаров и автопробег: День флага в городах России

Гигантский триколор, сотни шаров и автопробег: День флага в городах России - РИА Новости, 22.08.2022

Гигантский триколор, сотни шаров и автопробег: День флага в городах России

В России День Государственного флага встретили масштабными флешмобами, мастер-классами, мотопробегами и концертами.

2022-08-22T16:23

2022-08-22T16:23

2022-08-22T16:23

видео

россия

москва

санкт-петербург

волгоград

екатеринбург

праздник

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На Поклонной горе в Москве участники праздника развернули гигантский триколор площадью 1 тысяча квадратных метров. В Санкт-Петербурге с помощью света волонтеры воссоздали облик Медного всадника в цветах российского флага. В Екатеринбурге было запущено в небо 350 белых, синих и красных воздушных шаров, а в Оренбуржье развернут флаг длиной 1300 метров, что оказалось рекордом.

россия

москва

санкт-петербург

волгоград

екатеринбург

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гигантский триколор, сотни шаров и автопробег: День флага в городах России В России День Государственного флага встретили масштабными флешмобами, мастер-классами, мотопробегами и концертами. На Поклонной горе в Москве участники праздника развернули гигантский триколор площадью 1 тысяча квадратных метров. В Санкт-Петербурге с помощью света волонтеры воссоздали облик Медного всадника в цветах российского флага. В Екатеринбурге было запущено в небо 350 белых, синих и красных воздушных шаров, а в Оренбуржье развернут флаг длиной 1300 метров, что оказалось рекордом. 2022-08-22T16:23 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

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