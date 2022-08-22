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Гигантский триколор, сотни шаров и автопробег: День флага в городах России
Гигантский триколор, сотни шаров и автопробег: День флага в городах России - РИА Новости, 22.08.2022
Гигантский триколор, сотни шаров и автопробег: День флага в городах России
В России День Государственного флага встретили масштабными флешмобами, мастер-классами, мотопробегами и концертами.
2022-08-22T16:23
2022-08-22T16:23
2022-08-22T16:23
видео
россия
москва
санкт-петербург
волгоград
екатеринбург
праздник
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На Поклонной горе в Москве участники праздника развернули гигантский триколор площадью 1 тысяча квадратных метров. В Санкт-Петербурге с помощью света волонтеры воссоздали облик Медного всадника в цветах российского флага. В Екатеринбурге было запущено в небо 350 белых, синих и красных воздушных шаров, а в Оренбуржье развернут флаг длиной 1300 метров, что оказалось рекордом.
россия
москва
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Гигантский триколор, сотни шаров и автопробег: День флага в городах России
В России День Государственного флага встретили масштабными флешмобами, мастер-классами, мотопробегами и концертами. На Поклонной горе в Москве участники праздника развернули гигантский триколор площадью 1 тысяча квадратных метров. В Санкт-Петербурге с помощью света волонтеры воссоздали облик Медного всадника в цветах российского флага. В Екатеринбурге было запущено в небо 350 белых, синих и красных воздушных шаров, а в Оренбуржье развернут флаг длиной 1300 метров, что оказалось рекордом.
2022-08-22T16:23
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PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Видео, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Праздник
Гигантский триколор, сотни шаров и автопробег: День флага в городах России
В России День Государственного флага встретили масштабными флешмобами, мастер-классами, мотопробегами и концертами.
2022-08-22T16:23
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PT1M36S
Гигантский триколор, сотни шаров и автопробег: День флага в городах России
В России День Государственного флага встретили масштабными флешмобами, мастер-классами, мотопробегами и концертами.