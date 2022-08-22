https://ria.ru/20220822/dagestan-1811270631.html

В Дагестане может появиться курортный комплекс площадью 200 гектаров

В Дагестане может появиться курортный комплекс площадью 200 гектаров - РИА Новости, 22.08.2022

В Дагестане может появиться курортный комплекс площадью 200 гектаров

Курортный комплекс площадью 200 гектаров может появиться в Дагестане, сообщает пресс-служба минэкономразвития региона. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:16

2022-08-22T13:16

2022-08-22T13:27

туризм

россия

республика дагестан

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

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МАХАЧКАЛА, 22 авг — РИА Новости. Курортный комплекс площадью 200 гектаров может появиться в Дагестане, сообщает пресс-служба минэкономразвития региона."В Дагестане может появиться курортный комплекс площадью около 200 га с отелями на 30 тысяч номеров", — говорится в сообщении.По информации ведомства, Ростуризм прорабатывает создание нового морского курорта в Дагестане по аналогии с горным и морским кластерами в Сочи.Проект может обойтись в 300 миллиардов рублей."Море — это самый востребованный отдых у россиян. Но наши пляжные курорты летом перегружены, инфраструктура устарела, мало современных отелей, хаотичная застройка. Поэтому Ростуризм прорабатывает создание в России нескольких новых морских курортов с современными отелями различной категории звездности, набережными и зонами для отдыха и развлекательной инфраструктурой", — сообщили в ведомстве.Дагестан — очень перспективное направление, там широкие песчаные пляжи, теплое море с плавным заходом в воду и длинный пляжный сезон. "Создание курорта в этой республике у нас сейчас вместе с регионом как раз в активной проработке", — добавили в ведомстве.Главные критерии при разработке новых курортов — удобство, а также выдержанная единая концепция, дизайн, архитектурный код, отсутствие хаотичной застройки и наличие всей обеспечивающей инфраструктуры.О том, что летний Дагестан интересен туристам, говорил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. Он отметил, что в этом году турпоток в регион увеличился на 40 процентов.В начале июня глава региона Сергей Меликов рассказывал, что Дагестан в 2022 году готовится принять до 1,5 миллиона гостей, тогда как в прошлом году регион посетили около миллиона путешественников.

https://ria.ru/20220819/turbiznes-1810675841.html

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Екатерина Зайцева

россия, республика дагестан, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм