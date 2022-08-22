https://ria.ru/20220822/chs-1811264454.html
В Нижегородской области ввели режим ЧС в лесах
В Нижегородской области ввели режим ЧС в лесах - РИА Новости, 22.08.2022
В Нижегородской области ввели режим ЧС в лесах
Режим чрезвычайной ситуации в лесах введен на всей территории Нижегородской области из-за природных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:03
2022-08-22T13:03
2022-08-22T13:03
происшествия
нижегородская область
природные пожары в россии
россия
пожары
республика марий эл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в лесах введен на всей территории Нижегородской области из-за природных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На всей территории Нижегородской области введен режим ЧС в лесах", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" также введен для органов управления одного районного звена в Марий Эл.
https://ria.ru/20220822/pozhary-1811255925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, природные пожары в россии, россия, пожары, республика марий эл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Природные пожары в России, Россия, пожары, Республика Марий Эл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области ввели режим ЧС в лесах
В Нижегородской области ввели режим ЧС в лесах из-за природных пожаров