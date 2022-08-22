https://ria.ru/20220822/chs-1811264454.html

В Нижегородской области ввели режим ЧС в лесах

В Нижегородской области ввели режим ЧС в лесах - РИА Новости, 22.08.2022

В Нижегородской области ввели режим ЧС в лесах

Режим чрезвычайной ситуации в лесах введен на всей территории Нижегородской области из-за природных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:03

2022-08-22T13:03

2022-08-22T13:03

происшествия

нижегородская область

природные пожары в россии

россия

пожары

республика марий эл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в лесах введен на всей территории Нижегородской области из-за природных пожаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На всей территории Нижегородской области введен режим ЧС в лесах", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" также введен для органов управления одного районного звена в Марий Эл.

https://ria.ru/20220822/pozhary-1811255925.html

нижегородская область

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, нижегородская область, природные пожары в россии, россия, пожары, республика марий эл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)