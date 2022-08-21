https://ria.ru/20220821/puteshestviya-1810639062.html
Названы самые популярные маршруты для гастрономических путешествий
Названы самые популярные маршруты для гастрономических путешествий - РИА Новости, 21.08.2022
Названы самые популярные маршруты для гастрономических путешествий
Определены самые востребованные направления для гастрономических путешествий по России, сообщают в исследовании сервисы "Работа.ру" и "ЮKassa", копия которого... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T07:32
2022-08-21T07:32
2022-08-21T07:32
туризм
туризм
новости - туризм
казань
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сочи
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для гастрономических путешествий по России, сообщают в исследовании сервисы "Работа.ру" и "ЮKassa", копия которого есть в распоряжении РИА Новости.Специалисты компаний совместно проанализировали ответы на вопросы 3,8 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны и составили рейтинг городов, где можно вкусно поесть.Казань признали подходящей для гурманской поездки 47 процентов туристов. В тройку лидеров вошли Астрахань (ее назвали 39 процентов) и Сочи (31 процент). Далее в списке российских городов, куда стоит отправиться за новыми гастрономическими впечатлениями, — курорты Кавминвод, а также Владивосток (по 26 процентов).В десятку лучших вошли Краснодар (25 процентов), Санкт-Петербург (23 процента), Калининград (19 процентов), города Золотого кольца России (15 процентов). Москву назвали лишь 13 процентов респондентов. "Главный фактор, по которому россияне выбирают города для гастрономических поездок, — необычная национальная кухня в регионе. Ради нее в путешествие готовы отправиться 57 процентов опрошенных", — рассказали аналитики.Еще 39 процентов туристов согласны поехать в другой город, если там можно поесть свежей рыбы и морепродуктов. Чуть меньше — 30 процентов — готовы отправиться в путь ради свежих фруктов и овощей. Еще 23 процентов путешественников признаются, что могут отправиться в поездку в место с развитой ресторанной культурой. Столько же ценят местные фермерские мясные и молочные продукты и деликатесы.Сервисы также выяснили, что каждый пятый россиянин хотел бы познакомиться с интересными обычаями приема пищи, которые характерны для конкретного региона. Почти столько же опрошенных (19 процентов) желают попробовать особую местную выпечку. Только 11 процентов туристов среди веских причин для визита в город называют желание познакомиться с блюдами именитых шеф-поваров, за которыми они следят или о которых когда-то слышали. Еще девять процентов отправляются в путешествие, чтобы стать свидетелями необычной подачи блюд.
https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800075510.html
https://ria.ru/20220818/rostov-1807484555.html
https://ria.ru/20220703/napitki-1799545154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, казань, астрахань, сочи, куда поехать в выходные, москва, пятигорск, минеральные воды, владивосток, санкт-петербург, краснодар, рестораны, кафе
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Казань, Астрахань, Сочи, куда поехать в выходные, Москва, Пятигорск, Минеральные Воды, Владивосток, Санкт-Петербург, Краснодар, Рестораны, Кафе
Названы самые популярные маршруты для гастрономических путешествий
Россияне считают самыми популярными городами для гастропутешествий Казань и Астрахань
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для гастрономических путешествий по России, сообщают в исследовании сервисы "Работа.ру" и "ЮKassa", копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Специалисты компаний совместно проанализировали ответы на вопросы 3,8 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны и составили рейтинг городов, где можно вкусно поесть.
Казань признали подходящей для гурманской поездки 47 процентов туристов. В тройку лидеров вошли Астрахань (ее назвали 39 процентов) и Сочи (31 процент).
Далее в списке российских городов, куда стоит отправиться за новыми гастрономическими впечатлениями, — курорты Кавминвод, а также Владивосток (по 26 процентов).
В десятку лучших вошли Краснодар (25 процентов), Санкт-Петербург (23 процента), Калининград (19 процентов), города Золотого кольца России (15 процентов).
Москву назвали лишь 13 процентов респондентов.
"Главный фактор, по которому россияне выбирают города для гастрономических поездок, — необычная национальная кухня в регионе. Ради нее в путешествие готовы отправиться 57 процентов опрошенных", — рассказали аналитики.
Еще 39 процентов туристов согласны поехать в другой город, если там можно поесть свежей рыбы и морепродуктов. Чуть меньше — 30 процентов — готовы отправиться в путь ради свежих фруктов и овощей. Еще 23 процентов путешественников признаются, что могут отправиться в поездку в место с развитой ресторанной культурой. Столько же ценят местные фермерские мясные и молочные продукты и деликатесы.
Сервисы также выяснили, что каждый пятый россиянин хотел бы познакомиться с интересными обычаями приема пищи, которые характерны для конкретного региона.
Почти столько же опрошенных (19 процентов) желают попробовать особую местную выпечку.
Только 11 процентов туристов среди веских причин для визита в город называют желание познакомиться с блюдами именитых шеф-поваров, за которыми они следят или о которых когда-то слышали.
Еще девять процентов отправляются в путешествие, чтобы стать свидетелями необычной подачи блюд.