Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные маршруты для гастрономических путешествий - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220821/puteshestviya-1810639062.html
Названы самые популярные маршруты для гастрономических путешествий
Названы самые популярные маршруты для гастрономических путешествий - РИА Новости, 21.08.2022
Названы самые популярные маршруты для гастрономических путешествий
Определены самые востребованные направления для гастрономических путешествий по России, сообщают в исследовании сервисы "Работа.ру" и "ЮKassa", копия которого... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T07:32
2022-08-21T07:32
туризм
туризм
новости - туризм
казань
астрахань
сочи
куда поехать в выходные
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807333461_0:241:2016:1375_1920x0_80_0_0_bac1a1e26c95b397b4e832597bcdaf61.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для гастрономических путешествий по России, сообщают в исследовании сервисы "Работа.ру" и "ЮKassa", копия которого есть в распоряжении РИА Новости.Специалисты компаний совместно проанализировали ответы на вопросы 3,8 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны и составили рейтинг городов, где можно вкусно поесть.Казань признали подходящей для гурманской поездки 47 процентов туристов. В тройку лидеров вошли Астрахань (ее назвали 39 процентов) и Сочи (31 процент). Далее в списке российских городов, куда стоит отправиться за новыми гастрономическими впечатлениями, — курорты Кавминвод, а также Владивосток (по 26 процентов).В десятку лучших вошли Краснодар (25 процентов), Санкт-Петербург (23 процента), Калининград (19 процентов), города Золотого кольца России (15 процентов). Москву назвали лишь 13 процентов респондентов. "Главный фактор, по которому россияне выбирают города для гастрономических поездок, — необычная национальная кухня в регионе. Ради нее в путешествие готовы отправиться 57 процентов опрошенных", — рассказали аналитики.Еще 39 процентов туристов согласны поехать в другой город, если там можно поесть свежей рыбы и морепродуктов. Чуть меньше — 30 процентов — готовы отправиться в путь ради свежих фруктов и овощей. Еще 23 процентов путешественников признаются, что могут отправиться в поездку в место с развитой ресторанной культурой. Столько же ценят местные фермерские мясные и молочные продукты и деликатесы.Сервисы также выяснили, что каждый пятый россиянин хотел бы познакомиться с интересными обычаями приема пищи, которые характерны для конкретного региона. Почти столько же опрошенных (19 процентов) желают попробовать особую местную выпечку. Только 11 процентов туристов среди веских причин для визита в город называют желание познакомиться с блюдами именитых шеф-поваров, за которыми они следят или о которых когда-то слышали. Еще девять процентов отправляются в путешествие, чтобы стать свидетелями необычной подачи блюд.
https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800075510.html
https://ria.ru/20220818/rostov-1807484555.html
https://ria.ru/20220703/napitki-1799545154.html
казань
астрахань
сочи
москва
пятигорск
минеральные воды
владивосток
санкт-петербург
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807333461_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_a1ada08fc6c96c63f3644326d219088b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, казань, астрахань, сочи, куда поехать в выходные, москва, пятигорск, минеральные воды, владивосток, санкт-петербург, краснодар, рестораны, кафе
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Казань, Астрахань, Сочи, куда поехать в выходные, Москва, Пятигорск, Минеральные Воды, Владивосток, Санкт-Петербург, Краснодар, Рестораны, Кафе
07:32 21.08.2022
 
Названы самые популярные маршруты для гастрономических путешествий

Россияне считают самыми популярными городами для гастропутешествий Казань и Астрахань

© РИА Новости / Ольга РаспоповаРесторан "Миллионка"
Ресторан Миллионка - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Ольга Распопова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для гастрономических путешествий по России, сообщают в исследовании сервисы "Работа.ру" и "ЮKassa", копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Специалисты компаний совместно проанализировали ответы на вопросы 3,8 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны и составили рейтинг городов, где можно вкусно поесть.
Казань признали подходящей для гурманской поездки 47 процентов туристов. В тройку лидеров вошли Астрахань (ее назвали 39 процентов) и Сочи (31 процент).
Далее в списке российских городов, куда стоит отправиться за новыми гастрономическими впечатлениями, — курорты Кавминвод, а также Владивосток (по 26 процентов).
В десятку лучших вошли Краснодар (25 процентов), Санкт-Петербург (23 процента), Калининград (19 процентов), города Золотого кольца России (15 процентов).
Москву назвали лишь 13 процентов респондентов.
"Главный фактор, по которому россияне выбирают города для гастрономических поездок, — необычная национальная кухня в регионе. Ради нее в путешествие готовы отправиться 57 процентов опрошенных", — рассказали аналитики.
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 08:00Туризм
Вулканическое молоко и краб-стригун. Что есть и пить на Камчатке
Еще 39 процентов туристов согласны поехать в другой город, если там можно поесть свежей рыбы и морепродуктов. Чуть меньше — 30 процентов — готовы отправиться в путь ради свежих фруктов и овощей. Еще 23 процентов путешественников признаются, что могут отправиться в поездку в место с развитой ресторанной культурой. Столько же ценят местные фермерские мясные и молочные продукты и деликатесы.
Сервисы также выяснили, что каждый пятый россиянин хотел бы познакомиться с интересными обычаями приема пищи, которые характерны для конкретного региона.
Почти столько же опрошенных (19 процентов) желают попробовать особую местную выпечку.
Шеф-повара и гости передачи - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:00Туризм
Столица огородничества: что есть и пить в Ростове Великом
Только 11 процентов туристов среди веских причин для визита в город называют желание познакомиться с блюдами именитых шеф-поваров, за которыми они следят или о которых когда-то слышали.
Еще девять процентов отправляются в путешествие, чтобы стать свидетелями необычной подачи блюд.
Лимонад со льдом - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 08:00Туризм
Что пить в жару: рецепты вкусных лимонадов от барменов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКазаньАстраханьСочикуда поехать в выходныеМоскваПятигорскМинеральные ВодыВладивостокСанкт-ПетербургКраснодарРестораныКафе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала