https://ria.ru/20220821/puteshestviya-1810639062.html

Названы самые популярные маршруты для гастрономических путешествий

Названы самые популярные маршруты для гастрономических путешествий - РИА Новости, 21.08.2022

Названы самые популярные маршруты для гастрономических путешествий

Определены самые востребованные направления для гастрономических путешествий по России, сообщают в исследовании сервисы "Работа.ру" и "ЮKassa", копия которого... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T07:32

2022-08-21T07:32

2022-08-21T07:32

туризм

туризм

новости - туризм

казань

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для гастрономических путешествий по России, сообщают в исследовании сервисы "Работа.ру" и "ЮKassa", копия которого есть в распоряжении РИА Новости.Специалисты компаний совместно проанализировали ответы на вопросы 3,8 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны и составили рейтинг городов, где можно вкусно поесть.Казань признали подходящей для гурманской поездки 47 процентов туристов. В тройку лидеров вошли Астрахань (ее назвали 39 процентов) и Сочи (31 процент). Далее в списке российских городов, куда стоит отправиться за новыми гастрономическими впечатлениями, — курорты Кавминвод, а также Владивосток (по 26 процентов).В десятку лучших вошли Краснодар (25 процентов), Санкт-Петербург (23 процента), Калининград (19 процентов), города Золотого кольца России (15 процентов). Москву назвали лишь 13 процентов респондентов. "Главный фактор, по которому россияне выбирают города для гастрономических поездок, — необычная национальная кухня в регионе. Ради нее в путешествие готовы отправиться 57 процентов опрошенных", — рассказали аналитики.Еще 39 процентов туристов согласны поехать в другой город, если там можно поесть свежей рыбы и морепродуктов. Чуть меньше — 30 процентов — готовы отправиться в путь ради свежих фруктов и овощей. Еще 23 процентов путешественников признаются, что могут отправиться в поездку в место с развитой ресторанной культурой. Столько же ценят местные фермерские мясные и молочные продукты и деликатесы.Сервисы также выяснили, что каждый пятый россиянин хотел бы познакомиться с интересными обычаями приема пищи, которые характерны для конкретного региона. Почти столько же опрошенных (19 процентов) желают попробовать особую местную выпечку. Только 11 процентов туристов среди веских причин для визита в город называют желание познакомиться с блюдами именитых шеф-поваров, за которыми они следят или о которых когда-то слышали. Еще девять процентов отправляются в путешествие, чтобы стать свидетелями необычной подачи блюд.

https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800075510.html

https://ria.ru/20220818/rostov-1807484555.html

https://ria.ru/20220703/napitki-1799545154.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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