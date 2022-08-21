https://ria.ru/20220821/provokatsii-1811066058.html

В Крыму предрекли активизацию военных провокаций Киева с одобрения США

В Крыму предрекли активизацию военных провокаций Киева с одобрения США - РИА Новости, 21.08.2022

В Крыму предрекли активизацию военных провокаций Киева с одобрения США

США планируют легализовать украинские провокации в Крыму, заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T06:21

2022-08-21T06:21

2022-08-21T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА новости. США планируют легализовать украинские провокации в Крыму, заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.Киев планирует провести 23 августа в онлайн-режиме второй международный саммит так называемой "Крымской платформы". Заявлены десятки стран и международных организаций. Свое участие подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг.Постпред не исключил, что на мероприятии Вашингтон "попытается легализовать и даст отмашку украинским националистам на усиление антикрымских военных провокаций с применением натовских вооружений, прикрываясь тем, что страны альянса не признают Крым частью России". Украину, считает он, решено окончательно "спалить в топке конфликта НАТО с Россией", за что "главари киевского режима получат щедрую плату и достойное убежище по завершении утилизации несостоявшегося украинского государства"."Западные стратеги рассчитывают, что этот их план неизбежно приведет к такой эскалации конфликта, которую будет невозможно удержать в прежнем ограниченном формате российской спецоперации. Очевидно, что Западом поставлена цель перевода украинского конфликта в новую, более масштабную фазу, являющуюся продолжением вашингтонской стратегии "изматывания и истощения" России", — сказал Мурадов.При этом постпред назвал нереализуемым "замысел НАТО нанести поражение России на Украине за счет дальнейшего накачивания Киева все более смертоносными вооружениями, снабжения тысячами иностранных инструкторов и наемников, обеспечения космическими средствами поддержки"."Это такой же глупый и катастрофический просчет Запада, как с антироссийскими экономическими санкциями. Наши противники не учитывают, что перекачанный украинский "шарик" просто громко лопнет, наткнувшись на российскую иголку, которую Москва еще и не достала из своих арсеналов. А непосредственное вовлечение в конфликт блока НАТО — прямой маршрут к ядерной катастрофе, в которой победителей не будет. Во всяком случае, среди сражающихся сторон", — подчеркнул Мурадов.В то же время, постпред отметил, что европейцам становится все яснее, что Вашингтон, вслед за Украиной также готов пожертвовать и ими.Киевский режим в последнее время активизировал провокации в Крыму. В частности, в субботу утром ПВО сбила украинский беспилотник, пытавшийся атаковать штаб Черноморского флота в Севастополе, который упал на кровлю здания и загорелся.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

https://ria.ru/20220819/krym-1810635272.html

https://ria.ru/20220820/krym-1810905856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире, сша, нато