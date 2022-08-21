https://ria.ru/20220821/avariya-1811154950.html
В ДТП под Ульяновском погибли и пострадали жители Киргизии
В ДТП под Ульяновском погибли и пострадали жители Киргизии - РИА Новости, 21.08.2022
В ДТП под Ульяновском погибли и пострадали жители Киргизии
Жители Киргизии погибли и пострадали в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T19:51
2022-08-21T19:51
2022-08-21T19:59
происшествия
киргизия
ульяновская область
казахстан
мид казахстана
mercedes
айбек смадияров
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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Жители Киргизии погибли и пострадали в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области, сообщила прокуратура региона.Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии составляет 16 человек. Трое пострадавших, по информации минздрава региона, находятся в тяжелом состоянии. Согласно данным УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками."По предварительной информации, на трассе "М-5 Урал" водитель автомобиля марки DAF, зарегистрированного в Саратовской области, допустил столкновение с впереди стоящим микроавтобусом марки Mercedes, в котором следовали жители Киргизии", - говорится в сообщении.Отмечается, что руководством прокуратуры Ульяновской области организована проверка безопасности дорожного движения на участке трассы, где произошла авария. На место ДТП выехали и. о. прокурора региона и его заместитель.Ранее источник в экстренных службах заявлял РИА Новости, что, предварительно, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана, однако официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров позднее сообщил, что среди погибших и пострадавших в ДТП нет граждан республики.
https://ria.ru/20220821/avarii-1811136716.html
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Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области
Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области
2022-08-21T19:51
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, киргизия, ульяновская область, казахстан, мид казахстана, mercedes, айбек смадияров
Происшествия, Киргизия, Ульяновская область, Казахстан, МИД Казахстана, Mercedes, Айбек Смадияров
19:51 21.08.2022 (обновлено: 19:59 21.08.2022)
В ДТП под Ульяновском погибли и пострадали жители Киргизии
Прокуратура: в смертельном ДТП в Ульяновской области погибли и пострадали жители Киргизии