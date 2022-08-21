https://ria.ru/20220821/avariya-1811154950.html

В ДТП под Ульяновском погибли и пострадали жители Киргизии

В ДТП под Ульяновском погибли и пострадали жители Киргизии - РИА Новости, 21.08.2022

В ДТП под Ульяновском погибли и пострадали жители Киргизии

Жители Киргизии погибли и пострадали в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T19:51

2022-08-21T19:51

2022-08-21T19:59

происшествия

киргизия

ульяновская область

казахстан

мид казахстана

mercedes

айбек смадияров

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САМАРА, 21 авг – РИА Новости. Жители Киргизии погибли и пострадали в крупной аварии с автобусом в Ульяновской области, сообщила прокуратура региона.Авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По последним данным правоохранителей, число погибших в крупной аварии составляет 16 человек. Трое пострадавших, по информации минздрава региона, находятся в тяжелом состоянии. Согласно данным УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками."По предварительной информации, на трассе "М-5 Урал" водитель автомобиля марки DAF, зарегистрированного в Саратовской области, допустил столкновение с впереди стоящим микроавтобусом марки Mercedes, в котором следовали жители Киргизии", - говорится в сообщении.Отмечается, что руководством прокуратуры Ульяновской области организована проверка безопасности дорожного движения на участке трассы, где произошла авария. На место ДТП выехали и. о. прокурора региона и его заместитель.Ранее источник в экстренных службах заявлял РИА Новости, что, предварительно, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана, однако официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров позднее сообщил, что среди погибших и пострадавших в ДТП нет граждан республики.

https://ria.ru/20220821/avarii-1811136716.html

киргизия

ульяновская область

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области 2022-08-21T19:51 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, киргизия, ульяновская область, казахстан, мид казахстана, mercedes, айбек смадияров