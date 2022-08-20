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В Симферополе сравнили саммит "Крымской платформы" с дохлым котом - РИА Новости, 20.08.2022
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В Симферополе сравнили саммит "Крымской платформы" с дохлым котом
В Симферополе сравнили саммит "Крымской платформы" с дохлым котом - РИА Новости, 20.08.2022
В Симферополе сравнили саммит "Крымской платформы" с дохлым котом
Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил предстоящий украинский саммит "Крымская платформа" по "деоккупации" полуострова с дохлым котом,... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T08:32
2022-08-20T08:32
республика крым
политика
украина
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил предстоящий украинский саммит "Крымская платформа" по "деоккупации" полуострова с дохлым котом, добавив, что ничего созидательного и перспективного в этой затее нет.Ранее сообщалось, что второй международный саммит "Крымской платформы" пройдет в режиме онлайн 23 августа. В нем примут участие представители ряда стран и международных организаций. Свое участие также подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг."История с пресловутой "Крымской платформой" напоминает дохлого кота: ничего созидательного и перспективного в ней нет. Какой смысл стоять на этой платформе, от которой крымский поезд ушел уже более восьми лет назад? Может они все ещё ощущают фантомные боли, но если бы они из своих иллюзий вернулись в реальность, хотя именно для них такое отрезвление смерти подобно, они вынуждены были бы признать, что свои шансы на освоение Крыма упустили", - сказал Константинов РИА Новости.По его словам, у киевской власти было более двух десятков лет, чтобы вживить Крым в ткань украинского независимого государства, найти с крымчанами общий язык."Всё что они нам предложили - это отказаться от нашей идентичности и стать своего рода биомассой, которую они намерены были переработать в нечто украинское. Не удивительно, что из этого ничего не вышло. И теперь всё что они могут нам предложить вместе со своими западными хозяевами - это террор", - сказал глава парламента российского региона.По его мнению, истинной целью саммита является не возвращение контроля над Крымом, а возможность получить новую финансовую помощь от Запада, спекулируя на крымской теме."То есть задача не "вернуть" Крым, а как можно дольше его "возвращать" — за деньги Запада. Крым идет своим путем, нам, в принципе не важно и не интересно, что они там на наш счет говорят. Тем более, они так и не поняли крымчан и уже не поймут", - подчеркнул Константинов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220819/krym-1810635272.html
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республика крым, политика, украина, владимир константинов
Республика Крым, Политика, Украина, Владимир Константинов
08:32 20.08.2022
 
В Симферополе сравнили саммит "Крымской платформы" с дохлым котом

Крымский депутат Константинов сравнил саммит по "деоккупации" полуострова с дохлым котом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМестный житель на одной из улиц в Бахчисарае
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил предстоящий украинский саммит "Крымская платформа" по "деоккупации" полуострова с дохлым котом, добавив, что ничего созидательного и перспективного в этой затее нет.
Ранее сообщалось, что второй международный саммит "Крымской платформы" пройдет в режиме онлайн 23 августа. В нем примут участие представители ряда стран и международных организаций. Свое участие также подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"История с пресловутой "Крымской платформой" напоминает дохлого кота: ничего созидательного и перспективного в ней нет. Какой смысл стоять на этой платформе, от которой крымский поезд ушел уже более восьми лет назад? Может они все ещё ощущают фантомные боли, но если бы они из своих иллюзий вернулись в реальность, хотя именно для них такое отрезвление смерти подобно, они вынуждены были бы признать, что свои шансы на освоение Крыма упустили", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, у киевской власти было более двух десятков лет, чтобы вживить Крым в ткань украинского независимого государства, найти с крымчанами общий язык.
Крым - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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В Крыму ответили на сообщения о возможности применения Киевом оружия из США
"Всё что они нам предложили - это отказаться от нашей идентичности и стать своего рода биомассой, которую они намерены были переработать в нечто украинское. Не удивительно, что из этого ничего не вышло. И теперь всё что они могут нам предложить вместе со своими западными хозяевами - это террор", - сказал глава парламента российского региона.
По его мнению, истинной целью саммита является не возвращение контроля над Крымом, а возможность получить новую финансовую помощь от Запада, спекулируя на крымской теме.
"То есть задача не "вернуть" Крым, а как можно дольше его "возвращать" — за деньги Запада. Крым идет своим путем, нам, в принципе не важно и не интересно, что они там на наш счет говорят. Тем более, они так и не поняли крымчан и уже не поймут", - подчеркнул Константинов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крым - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
05:50
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