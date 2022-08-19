https://ria.ru/20220819/ubiystvo-1810706367.html
Житель Петербурга признался в убийстве жены 15-летней давности
Житель Петербурга признался в убийстве жены 15-летней давности - РИА Новости, 19.08.2022
Житель Петербурга признался в убийстве жены 15-летней давности
Житель Санкт-Петербурга, задержанный в рамках расследования уголовного дела об исчезновении его супруги в 2007 году, признался в убийстве жены, тело которой он... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:25
2022-08-19T12:25
2022-08-19T12:25
происшествия
выборгский район
ленинградская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, задержанный в рамках расследования уголовного дела об исчезновении его супруги в 2007 году, признался в убийстве жены, тело которой он закопал в лесу, сообщило ГСУСК РФ по Петербургу.Как информирует ведомство, уголовное дело об убийстве было возбуждено в сентябре 2008 года после исчезновения местной жительницы 1978 года рождения. В результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи установили причастность к преступлению 45-летнего мужчины. В настоящее время он задержан, решается вопрос о мере пресечения."Во время тактически грамотно спланированного и проведенного допроса, где были проведены собранные доказательства, мужчина дал признательные показания. По версии следствия, подозреваемый в начале ноября 2007 года в квартире одного из домов, расположенного на Северном проспекте, в ходе ссоры совершил убийство своей супруги", - говорится в сообщении.По данным следствия, подозреваемый вывез тело жены на территорию Выборгского района Ленинградской области, где закопал в лесу. В полицию он обратился с заявлением о том, что женщина якобы ушла из дома и пропала без вести."В настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемого, направленные на установление местонахождения тела потерпевшей", - заключили в городском следственном управлении.
https://ria.ru/20220818/delo-1810387181.html
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РИА Новости
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происшествия, выборгский район, ленинградская область, санкт-петербург
Происшествия, Выборгский район, Ленинградская область, Санкт-Петербург
Житель Петербурга признался в убийстве жены 15-летней давности
Житель Петербурга признался в убийстве жены, тело которой закопал в лесу 15 лет назад
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости.
Житель Санкт-Петербурга, задержанный в рамках расследования уголовного дела об исчезновении его супруги в 2007 году, признался в убийстве жены, тело которой он закопал в лесу, сообщило
ГСУСК РФ по Петербургу.
Как информирует ведомство, уголовное дело об убийстве было возбуждено в сентябре 2008 года после исчезновения местной жительницы 1978 года рождения. В результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи установили причастность к преступлению 45-летнего мужчины. В настоящее время он задержан, решается вопрос о мере пресечения.
"Во время тактически грамотно спланированного и проведенного допроса, где были проведены собранные доказательства, мужчина дал признательные показания. По версии следствия, подозреваемый в начале ноября 2007 года в квартире одного из домов, расположенного на Северном проспекте, в ходе ссоры совершил убийство своей супруги", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый вывез тело жены на территорию Выборгского района Ленинградской области
, где закопал в лесу. В полицию он обратился с заявлением о том, что женщина якобы ушла из дома и пропала без вести.
"В настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемого, направленные на установление местонахождения тела потерпевшей", - заключили в городском следственном управлении.