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Житель Петербурга признался в убийстве жены 15-летней давности - РИА Новости, 19.08.2022
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Житель Петербурга признался в убийстве жены 15-летней давности
Житель Петербурга признался в убийстве жены 15-летней давности - РИА Новости, 19.08.2022
Житель Петербурга признался в убийстве жены 15-летней давности
Житель Санкт-Петербурга, задержанный в рамках расследования уголовного дела об исчезновении его супруги в 2007 году, признался в убийстве жены, тело которой он... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:25
2022-08-19T12:25
происшествия
выборгский район
ленинградская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, задержанный в рамках расследования уголовного дела об исчезновении его супруги в 2007 году, признался в убийстве жены, тело которой он закопал в лесу, сообщило ГСУСК РФ по Петербургу.Как информирует ведомство, уголовное дело об убийстве было возбуждено в сентябре 2008 года после исчезновения местной жительницы 1978 года рождения. В результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи установили причастность к преступлению 45-летнего мужчины. В настоящее время он задержан, решается вопрос о мере пресечения."Во время тактически грамотно спланированного и проведенного допроса, где были проведены собранные доказательства, мужчина дал признательные показания. По версии следствия, подозреваемый в начале ноября 2007 года в квартире одного из домов, расположенного на Северном проспекте, в ходе ссоры совершил убийство своей супруги", - говорится в сообщении.По данным следствия, подозреваемый вывез тело жены на территорию Выборгского района Ленинградской области, где закопал в лесу. В полицию он обратился с заявлением о том, что женщина якобы ушла из дома и пропала без вести."В настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемого, направленные на установление местонахождения тела потерпевшей", - заключили в городском следственном управлении.
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выборгский район
ленинградская область
санкт-петербург
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происшествия, выборгский район, ленинградская область, санкт-петербург
Происшествия, Выборгский район, Ленинградская область, Санкт-Петербург
12:25 19.08.2022
 
Житель Петербурга признался в убийстве жены 15-летней давности

Житель Петербурга признался в убийстве жены, тело которой закопал в лесу 15 лет назад

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, задержанный в рамках расследования уголовного дела об исчезновении его супруги в 2007 году, признался в убийстве жены, тело которой он закопал в лесу, сообщило ГСУСК РФ по Петербургу.
Как информирует ведомство, уголовное дело об убийстве было возбуждено в сентябре 2008 года после исчезновения местной жительницы 1978 года рождения. В результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи установили причастность к преступлению 45-летнего мужчины. В настоящее время он задержан, решается вопрос о мере пресечения.
"Во время тактически грамотно спланированного и проведенного допроса, где были проведены собранные доказательства, мужчина дал признательные показания. По версии следствия, подозреваемый в начале ноября 2007 года в квартире одного из домов, расположенного на Северном проспекте, в ходе ссоры совершил убийство своей супруги", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый вывез тело жены на территорию Выборгского района Ленинградской области, где закопал в лесу. В полицию он обратился с заявлением о том, что женщина якобы ушла из дома и пропала без вести.
"В настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемого, направленные на установление местонахождения тела потерпевшей", - заключили в городском следственном управлении.
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ПроисшествияВыборгский районЛенинградская областьСанкт-Петербург
 
 
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