https://ria.ru/20220819/seul-1810647179.html
В Сеуле прокомментировали заявление сестры Ким Чен Ына
В Сеуле прокомментировали заявление сестры Ким Чен Ына - РИА Новости, 19.08.2022
В Сеуле прокомментировали заявление сестры Ким Чен Ына
Южная Корея выражает крайнее сожаление касательно "грубых" и бестактных заявлений сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон о южнокорейском президенте и его... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:13
2022-08-19T09:13
2022-08-19T09:13
в мире
юн сок ель
ким чен ын
ким е чжон
корейский полуостров
сеул
южная корея
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 19 авг - РИА Новости. Южная Корея выражает крайнее сожаление касательно "грубых" и бестактных заявлений сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон о южнокорейском президенте и его плане экономически помочь Северной Корее, заявили в южнокорейском министерстве объединения."Министерство объединения выражает крайнее сожаление касательно того, что Северная Корея сегодня в грубых выражениях раскритиковала нашего президента – и, вместо того чтобы откликнуться на его смелый замысел, исказила наши намерения и, наоборот, упомянула о намерении и далее разрабатывать ядерное оружие", - заявила на брифинге представитель министерства Ли Хё Чжон.По ее словам, КНДР ждут только большие экономические трудности и международная изоляция, если она продолжит такое, угрожающее миру на Корейском полуострове, поведение."Мы надеемся, что Северная Корея хотя бы сейчас осознает, что наш смелый замысел напрямую связан с ее собственным будущим, миром на Корейском полуострове и межкорейскими отношениями, и обдумает его", - добавила Ли Хё Чжон.Сеул выражает крайнее сожаление касательно проявления КНДР "грубости" в отношении южнокорейского президента Юн Сок Ёля и заявления о намерении продолжать развитие ядерного оружия, и призывает Пхеньян обдумать предложение о денуклеаризации в обмен на экономическую помощь, заявили в офисе южнокорейского президента."Мы крайне сожалеем, что Северная Корея, упоминая президента Южной Кореи по имени, в грубых выражениях исказила наш "смелый замысел" и выразила намерение продолжать развитие ядерного оружия", - заявил офис Юн Сок Ёля.Офис южнокорейского президента призвал КНДР серьезно и вдумчиво рассмотреть предложение Южной Кореи.Ранее в пятницу сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что КНДР никогда не примет "смелый план" Южной Кореи по улучшению своей экономики в обмен на денуклеаризацию. При этом в своем заявлении Ким Ё Чжон резко раскритиковала президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, называя его план "вздором", а самого лидера государства именовала просто по имени, упоминая слово "президент" только в кавычках.Она также отметила, что Южная Корея находится не на том уровне, чтобы говорить об экономической помощи КНДР или требовать от нее практической денуклеаризации.Юн Сок Ёль в речи по случаю Дня независимости 15 августа подтвердил предвыборное обещание реализовать смелый план Сеула по поэтапному улучшению экономики Северной Кореи в случае, если та предпримет шаги по денуклеаризации. Южная Корея заявляет о готовности значительно способствовать развитию экономики, энергетики, торговли, сельского хозяйства и других сфер КНДР.
https://ria.ru/20220819/kndr-1810633948.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/kndr-1807126921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юн сок ель, ким чен ын, ким е чжон, корейский полуостров, сеул, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Юн Сок Ель, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, Корейский полуостров, Сеул, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
В Сеуле прокомментировали заявление сестры Ким Чен Ына
Сеул выразил крайнее сожаление по поводу "грубого" заявления сестры Ким Чен Ына
СЕУЛ, 19 авг - РИА Новости. Южная Корея выражает крайнее сожаление касательно "грубых" и бестактных заявлений сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон о южнокорейском президенте и его плане экономически помочь Северной Корее, заявили в южнокорейском министерстве объединения.
"Министерство объединения выражает крайнее сожаление касательно того, что Северная Корея сегодня в грубых выражениях раскритиковала нашего президента – и, вместо того чтобы откликнуться на его смелый замысел, исказила наши намерения и, наоборот, упомянула о намерении и далее разрабатывать ядерное оружие", - заявила на брифинге представитель министерства Ли Хё Чжон.
По ее словам, КНДР ждут только большие экономические трудности и международная изоляция, если она продолжит такое, угрожающее миру на Корейском полуострове
, поведение.
"Мы надеемся, что Северная Корея хотя бы сейчас осознает, что наш смелый замысел напрямую связан с ее собственным будущим, миром на Корейском полуострове и межкорейскими отношениями, и обдумает его", - добавила Ли Хё Чжон.
Сеул
выражает крайнее сожаление касательно проявления КНДР "грубости" в отношении южнокорейского президента Юн Сок Ёля
и заявления о намерении продолжать развитие ядерного оружия, и призывает Пхеньян
обдумать предложение о денуклеаризации в обмен на экономическую помощь, заявили в офисе южнокорейского президента.
"Мы крайне сожалеем, что Северная Корея, упоминая президента Южной Кореи
по имени, в грубых выражениях исказила наш "смелый замысел" и выразила намерение продолжать развитие ядерного оружия", - заявил офис Юн Сок Ёля.
Офис южнокорейского президента призвал КНДР серьезно и вдумчиво рассмотреть предложение Южной Кореи.
Ранее в пятницу сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон
заявила, что КНДР никогда не примет "смелый план" Южной Кореи по улучшению своей экономики в обмен на денуклеаризацию. При этом в своем заявлении Ким Ё Чжон резко раскритиковала президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, называя его план "вздором", а самого лидера государства именовала просто по имени, упоминая слово "президент" только в кавычках.
Она также отметила, что Южная Корея находится не на том уровне, чтобы говорить об экономической помощи КНДР или требовать от нее практической денуклеаризации.
Юн Сок Ёль в речи по случаю Дня независимости 15 августа подтвердил предвыборное обещание реализовать смелый план Сеула по поэтапному улучшению экономики Северной Кореи в случае, если та предпримет шаги по денуклеаризации. Южная Корея заявляет о готовности значительно способствовать развитию экономики, энергетики, торговли, сельского хозяйства и других сфер КНДР.