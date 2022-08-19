https://ria.ru/20220819/rubalskaya-1810720437.html
Лариса Рубальская испугала поклонников видео из больничной палаты
Лариса Рубальская испугала поклонников видео из больничной палаты - РИА Новости, 19.08.2022
Лариса Рубальская испугала поклонников видео из больничной палаты
Лариса Рубальская в социальных сетях разместила видео из больничной палаты: на кадрах она показывает руки с бинтами на венах, а также соседнюю кровать и вид из... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:30
2022-08-19T13:30
2022-08-19T15:27
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лариса Рубальская в социальных сетях разместила видео из больничной палаты: на кадрах она показывает руки с бинтами на венах, а также соседнюю кровать и вид из окна. Поэтесса не назвала причину своей госпитализации.В комментариях подписчики испугались за здоровье женщины, а также предположили, что причиной ухудшения самочувствия могла стать ее диета.В предыдущих постах Рубальская признавалась, что решила похудеть и "переходит на голод".Ранее Екатерина Варнава испугала пользователей Сети экстремальной худобой.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, лариса рубальская, шоу-бизнес, новости культуры
Шоубиз, Знаменитости, Лариса Рубальская, Шоу-бизнес, Новости культуры
13:30 19.08.2022 (обновлено: 15:27 19.08.2022)
Лариса Рубальская испугала поклонников видео из больничной палаты
Лариса Рубальская испугала поклонников видео из больничной палаты с бинтами на руках
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лариса Рубальская в социальных сетях разместила видео из больничной палаты: на кадрах она показывает руки с бинтами на венах, а также соседнюю кровать и вид из окна. Поэтесса не назвала причину своей госпитализации.
"Я сегодня вот где. Это я. Пока так", – неоднозначно сказала Рубальская.
В комментариях подписчики испугались за здоровье женщины, а также предположили, что причиной ухудшения самочувствия могла стать ее диета.
"Что случилось? Выздоравливайте", "Надеюсь, что это какие-то профилактические процедуры… Не вздумайте болеть!", "Зачем показывать видео, если не отвечаете на вопросы? Диета подвела?" – переполошились поклонники.
В предыдущих постах Рубальская признавалась, что решила похудеть и "переходит на голод".
Ранее Екатерина Варнава испугала
пользователей Сети экстремальной худобой.