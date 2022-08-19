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Лариса Рубальская испугала поклонников видео из больничной палаты - РИА Новости, 19.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220819/rubalskaya-1810720437.html
Лариса Рубальская испугала поклонников видео из больничной палаты
Лариса Рубальская испугала поклонников видео из больничной палаты - РИА Новости, 19.08.2022
Лариса Рубальская испугала поклонников видео из больничной палаты
Лариса Рубальская в социальных сетях разместила видео из больничной палаты: на кадрах она показывает руки с бинтами на венах, а также соседнюю кровать и вид из... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:30
2022-08-19T15:27
шоубиз
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лариса рубальская
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лариса Рубальская в социальных сетях разместила видео из больничной палаты: на кадрах она показывает руки с бинтами на венах, а также соседнюю кровать и вид из окна. Поэтесса не назвала причину своей госпитализации.В комментариях подписчики испугались за здоровье женщины, а также предположили, что причиной ухудшения самочувствия могла стать ее диета.В предыдущих постах Рубальская признавалась, что решила похудеть и "переходит на голод".Ранее Екатерина Варнава испугала пользователей Сети экстремальной худобой.
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знаменитости, лариса рубальская, шоу-бизнес, новости культуры
Шоубиз, Знаменитости, Лариса Рубальская, Шоу-бизнес, Новости культуры
13:30 19.08.2022 (обновлено: 15:27 19.08.2022)
 
Лариса Рубальская испугала поклонников видео из больничной палаты

Лариса Рубальская испугала поклонников видео из больничной палаты с бинтами на руках

© Фото : @instagram/rubalalaraПоэтесса Лариса Рубальская
Поэтесса Лариса Рубальская - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : @instagram/rubalalara
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лариса Рубальская в социальных сетях разместила видео из больничной палаты: на кадрах она показывает руки с бинтами на венах, а также соседнюю кровать и вид из окна. Поэтесса не назвала причину своей госпитализации.

"Я сегодня вот где. Это я. Пока так", – неоднозначно сказала Рубальская.

Кадр опубликованный Ларисой Рубальской в одной из социальных сетей
Кадр опубликованный Ларисой Рубальской в одной из социальных сетей
Кадр опубликованный Ларисой Рубальской в одной из социальных сетей
В комментариях подписчики испугались за здоровье женщины, а также предположили, что причиной ухудшения самочувствия могла стать ее диета.

"Что случилось? Выздоравливайте", "Надеюсь, что это какие-то профилактические процедуры… Не вздумайте болеть!", "Зачем показывать видео, если не отвечаете на вопросы? Диета подвела?" – переполошились поклонники.

В предыдущих постах Рубальская признавалась, что решила похудеть и "переходит на голод".
Ранее Екатерина Варнава испугала пользователей Сети экстремальной худобой.
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