https://ria.ru/20220819/rubalskaya-1810720437.html

Лариса Рубальская испугала поклонников видео из больничной палаты

Лариса Рубальская испугала поклонников видео из больничной палаты - РИА Новости, 19.08.2022

Лариса Рубальская испугала поклонников видео из больничной палаты

Лариса Рубальская в социальных сетях разместила видео из больничной палаты: на кадрах она показывает руки с бинтами на венах, а также соседнюю кровать и вид из... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:30

2022-08-19T13:30

2022-08-19T15:27

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лариса Рубальская в социальных сетях разместила видео из больничной палаты: на кадрах она показывает руки с бинтами на венах, а также соседнюю кровать и вид из окна. Поэтесса не назвала причину своей госпитализации.В комментариях подписчики испугались за здоровье женщины, а также предположили, что причиной ухудшения самочувствия могла стать ее диета.В предыдущих постах Рубальская признавалась, что решила похудеть и "переходит на голод".Ранее Екатерина Варнава испугала пользователей Сети экстремальной худобой.

https://ria.ru/20200910/gagarina-1577060213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, лариса рубальская, шоу-бизнес, новости культуры