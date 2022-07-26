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Екатерина Варнава испугала подписчиков экстремальной худобой - РИА Новости, 26.07.2022
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Шоубиз
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Екатерина Варнава испугала подписчиков экстремальной худобой
Екатерина Варнава испугала подписчиков экстремальной худобой - РИА Новости, 26.07.2022
Екатерина Варнава испугала подписчиков экстремальной худобой
Екатерина Варнава привела в ужас поклонников в социальных сетях своей худобой: артистка разместила видео с прогулки в Турции в коротком сарафане. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:00
2022-07-26T10:00
шоубиз
знаменитости
екатерина варнава
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Екатерина Варнава привела в ужас поклонников в социальных сетях своей худобой: артистка разместила видео с прогулки в Турции в коротком сарафане.В некоторых СМИ подозревают, что артистка рассталась со своим возлюбленным, режиссером Александром Молочниковым. Сообщалось, что Варнава отписалась от молодого человека в социальных сетях и отправилась на отдых без него.Ранее Екатерина говорила, что хотела бы завести детей с Александром.Также она иронично высказывалась по поводу их разницы в возрасте.
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знаменитости, екатерина варнава, шоу-бизнес
10:00 26.07.2022
 
Екатерина Варнава испугала подписчиков экстремальной худобой

Екатерина Варнава испугала подписчиков экстремальной худобой на отдыхе в Турции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦеремония вручения наград Fashion New Year Awards 2018
Церемония вручения наград Fashion New Year Awards 2018 - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Екатерина Варнава привела в ужас поклонников в социальных сетях своей худобой: артистка разместила видео с прогулки в Турции в коротком сарафане.

"Боже, Катя, не худейте!", "Это ненормально", "Что с телом?", "Катя, кушай!", "Страшно худая стала", "У вас анорексия?", "Перебор, как скелет", "Ой, ужасно", – написали пользователи.

Кадр из видео, опубликованного Екатериной Варнавой в социальной сети
Кадр из видео, опубликованного Екатериной Варнавой в социальной сети
Кадр из видео, опубликованного Екатериной Варнавой в социальной сети
В некоторых СМИ подозревают, что артистка рассталась со своим возлюбленным, режиссером Александром Молочниковым. Сообщалось, что Варнава отписалась от молодого человека в социальных сетях и отправилась на отдых без него.
Ранее Екатерина говорила, что хотела бы завести детей с Александром.

"На сегодняшний день я представляю, что у нас с этим человеком будет семья. Будет, дай Бог, ребенок и вот эта собака. Мы будем прогуливаться такой большой дружной семьей", – говорила Варнава.

Также она иронично высказывалась по поводу их разницы в возрасте.
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