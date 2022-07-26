https://ria.ru/20220726/varnava-1804940886.html

Екатерина Варнава испугала подписчиков экстремальной худобой

Екатерина Варнава испугала подписчиков экстремальной худобой - РИА Новости, 26.07.2022

Екатерина Варнава испугала подписчиков экстремальной худобой

Екатерина Варнава привела в ужас поклонников в социальных сетях своей худобой: артистка разместила видео с прогулки в Турции в коротком сарафане. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:00

2022-07-26T10:00

2022-07-26T10:00

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екатерина варнава

шоу-бизнес

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Екатерина Варнава привела в ужас поклонников в социальных сетях своей худобой: артистка разместила видео с прогулки в Турции в коротком сарафане.В некоторых СМИ подозревают, что артистка рассталась со своим возлюбленным, режиссером Александром Молочниковым. Сообщалось, что Варнава отписалась от молодого человека в социальных сетях и отправилась на отдых без него.Ранее Екатерина говорила, что хотела бы завести детей с Александром.Также она иронично высказывалась по поводу их разницы в возрасте.

https://ria.ru/20220725/sharonstone-1804810859.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, екатерина варнава, шоу-бизнес