https://ria.ru/20220726/varnava-1804940886.html
Екатерина Варнава испугала подписчиков экстремальной худобой
Екатерина Варнава испугала подписчиков экстремальной худобой - РИА Новости, 26.07.2022
Екатерина Варнава испугала подписчиков экстремальной худобой
Екатерина Варнава привела в ужас поклонников в социальных сетях своей худобой: артистка разместила видео с прогулки в Турции в коротком сарафане. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:00
2022-07-26T10:00
2022-07-26T10:00
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екатерина варнава
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Екатерина Варнава привела в ужас поклонников в социальных сетях своей худобой: артистка разместила видео с прогулки в Турции в коротком сарафане.В некоторых СМИ подозревают, что артистка рассталась со своим возлюбленным, режиссером Александром Молочниковым. Сообщалось, что Варнава отписалась от молодого человека в социальных сетях и отправилась на отдых без него.Ранее Екатерина говорила, что хотела бы завести детей с Александром.Также она иронично высказывалась по поводу их разницы в возрасте.
https://ria.ru/20220725/sharonstone-1804810859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, екатерина варнава, шоу-бизнес
Екатерина Варнава испугала подписчиков экстремальной худобой
Екатерина Варнава испугала подписчиков экстремальной худобой на отдыхе в Турции
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Екатерина Варнава привела в ужас поклонников в социальных сетях своей худобой: артистка разместила видео с прогулки в Турции в коротком сарафане.
"Боже, Катя, не худейте!", "Это ненормально", "Что с телом?", "Катя, кушай!", "Страшно худая стала", "У вас анорексия?", "Перебор, как скелет", "Ой, ужасно", – написали пользователи.
В некоторых СМИ подозревают, что артистка рассталась со своим возлюбленным, режиссером Александром Молочниковым. Сообщалось, что Варнава отписалась от молодого человека в социальных сетях и отправилась на отдых без него.
Ранее Екатерина говорила, что хотела бы завести детей с Александром.
"На сегодняшний день я представляю, что у нас с этим человеком будет семья. Будет, дай Бог, ребенок и вот эта собака. Мы будем прогуливаться такой большой дружной семьей", – говорила Варнава.
Также она иронично высказывалась
по поводу их разницы в возрасте.