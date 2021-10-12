https://ria.ru/20211012/varnava-1754243090.html

"Красивый сын": Варнава высказалась о разнице в возрасте с Молочниковым

"Красивый сын": Варнава высказалась о разнице в возрасте с Молочниковым - РИА Новости, 12.10.2021

"Красивый сын": Варнава высказалась о разнице в возрасте с Молочниковым

Екатерина Варнава в интервью Катерине Гордеевой рассказала о разнице в возрасте и планах на будущее со своим возлюбленным Александром Молочниковым. Режиссер... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:49

2021-10-12T17:49

2021-10-12T17:49

шоубиз

катерина гордеева

екатерина варнава

знаменитости

отношения

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Екатерина Варнава в интервью Катерине Гордеевой рассказала о разнице в возрасте и планах на будущее со своим возлюбленным Александром Молочниковым. Режиссер младше нее на семь лет.Она отметила, что в социальных сетях очень любят напомнить о ее возрасте и высказать недовольство слишком коротким платьем или молодым мужчиной.Саму Екатерину разница в возрасте не так смущает, она мечтает о совместном будущем с режиссером. Ее вдохновляют эти мысли.Ранее артистка признавалась, что дважды делала операцию по уменьшению груди.

https://ria.ru/20211012/bulanova-1754204069.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

катерина гордеева, екатерина варнава, знаменитости, отношения