"Красивый сын": Варнава высказалась о разнице в возрасте с Молочниковым
Варнава рассказала о критике семилетней разницы в возрасте с Молочниковым
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Варнава в роли жены Тараса в спектакле "Бульба. Пир" режиссера Александра Молочникова
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Екатерина Варнава в интервью Катерине Гордеевой рассказала о разнице в возрасте и планах на будущее со своим возлюбленным Александром Молочниковым. Режиссер младше нее на семь лет.
"Я выкладываю фотографию с ним, и все пишут: "Красивый сын". Я к зеркалу подхожу и думаю: "Ну, прям сын? Может хотя бы младший брат? Ну нет же, я не выгляжу настолько взрослой", – сказала Варнава.
Она отметила, что в социальных сетях очень любят напомнить о ее возрасте и высказать недовольство слишком коротким платьем или молодым мужчиной.
Саму Екатерину разница в возрасте не так смущает, она мечтает о совместном будущем с режиссером. Ее вдохновляют эти мысли.
"На сегодняшний день я представляю, что у нас с этим человеком будет семья. Будет, дай Бог, ребенок и вот эта собака. Мы будем прогуливаться такой большой дружной семьей", – заключила Варнава.
Ранее артистка признавалась, что дважды делала операцию по уменьшению груди.