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Шоубиз
https://ria.ru/20211012/varnava-1754243090.html
"Красивый сын": Варнава высказалась о разнице в возрасте с Молочниковым
"Красивый сын": Варнава высказалась о разнице в возрасте с Молочниковым - РИА Новости, 12.10.2021
"Красивый сын": Варнава высказалась о разнице в возрасте с Молочниковым
Екатерина Варнава в интервью Катерине Гордеевой рассказала о разнице в возрасте и планах на будущее со своим возлюбленным Александром Молочниковым. Режиссер... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:49
2021-10-12T17:49
шоубиз
катерина гордеева
екатерина варнава
знаменитости
отношения
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Екатерина Варнава в интервью Катерине Гордеевой рассказала о разнице в возрасте и планах на будущее со своим возлюбленным Александром Молочниковым. Режиссер младше нее на семь лет.Она отметила, что в социальных сетях очень любят напомнить о ее возрасте и высказать недовольство слишком коротким платьем или молодым мужчиной.Саму Екатерину разница в возрасте не так смущает, она мечтает о совместном будущем с режиссером. Ее вдохновляют эти мысли.Ранее артистка признавалась, что дважды делала операцию по уменьшению груди.
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катерина гордеева, екатерина варнава, знаменитости, отношения
17:49 12.10.2021
 
"Красивый сын": Варнава высказалась о разнице в возрасте с Молочниковым

Варнава рассказала о критике семилетней разницы в возрасте с Молочниковым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Варнава в роли жены Тараса в спектакле "Бульба. Пир" режиссера Александра Молочникова
Актриса Екатерина Варнава в роли жены Тараса в спектакле Бульба. Пир режиссера Александра Молочникова - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Екатерина Варнава в интервью Катерине Гордеевой рассказала о разнице в возрасте и планах на будущее со своим возлюбленным Александром Молочниковым. Режиссер младше нее на семь лет.

"Я выкладываю фотографию с ним, и все пишут: "Красивый сын". Я к зеркалу подхожу и думаю: "Ну, прям сын? Может хотя бы младший брат? Ну нет же, я не выгляжу настолько взрослой", – сказала Варнава.

Она отметила, что в социальных сетях очень любят напомнить о ее возрасте и высказать недовольство слишком коротким платьем или молодым мужчиной.
Саму Екатерину разница в возрасте не так смущает, она мечтает о совместном будущем с режиссером. Ее вдохновляют эти мысли.

"На сегодняшний день я представляю, что у нас с этим человеком будет семья. Будет, дай Бог, ребенок и вот эта собака. Мы будем прогуливаться такой большой дружной семьей", – заключила Варнава.

Ранее артистка признавалась, что дважды делала операцию по уменьшению груди.
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ШоубизКатерина ГордееваЕкатерина ВарнаваЗнаменитостиотношения
 
 
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