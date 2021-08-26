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"Неправильно зашили": Варнава дважды делала операцию по уменьшению груди
"Неправильно зашили": Варнава дважды делала операцию по уменьшению груди - РИА Новости, 26.08.2021
"Неправильно зашили": Варнава дважды делала операцию по уменьшению груди
Актриса Екатерина Варнава в интервью Иде Галич призналась, что дважды делала операцию по уменьшению груди. Первое хирургическое вмешательство было в Америке, но РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:11
2021-08-26T18:11
2021-08-26T18:11
шоубиз
интервью
екатерина варнава
знаменитости
ида галич
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Актриса Екатерина Варнава в интервью Иде Галич призналась, что дважды делала операцию по уменьшению груди. Первое хирургическое вмешательство было в Америке, но затем потребовалась повторная операция в России.Варнава также поделилась причиной, по которой решилась на операцию.Актрису регулярно спрашивают в соцсетях о других косметологических процедурах и вмешательствах. Варнава рассказала, что не делала пластику носа, однако подтвердила увеличение губ. По словам звезды, все остальные изменения ее лица связаны исключительно с похудением.Недавно поклонники заподозрили, что актриса беременна от своего возлюбленного Александра Молочникова.
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интервью, екатерина варнава, знаменитости, ида галич