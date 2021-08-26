https://ria.ru/20210826/varnava-1747397531.html

"Неправильно зашили": Варнава дважды делала операцию по уменьшению груди

"Неправильно зашили": Варнава дважды делала операцию по уменьшению груди - РИА Новости, 26.08.2021

"Неправильно зашили": Варнава дважды делала операцию по уменьшению груди

Актриса Екатерина Варнава в интервью Иде Галич призналась, что дважды делала операцию по уменьшению груди. Первое хирургическое вмешательство было в Америке, но РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T18:11

2021-08-26T18:11

2021-08-26T18:11

шоубиз

интервью

екатерина варнава

знаменитости

ида галич

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Актриса Екатерина Варнава в интервью Иде Галич призналась, что дважды делала операцию по уменьшению груди. Первое хирургическое вмешательство было в Америке, но затем потребовалась повторная операция в России.Варнава также поделилась причиной, по которой решилась на операцию.Актрису регулярно спрашивают в соцсетях о других косметологических процедурах и вмешательствах. Варнава рассказала, что не делала пластику носа, однако подтвердила увеличение губ. По словам звезды, все остальные изменения ее лица связаны исключительно с похудением.Недавно поклонники заподозрили, что актриса беременна от своего возлюбленного Александра Молочникова.

https://ria.ru/20201111/varnava-1584106585.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, екатерина варнава, знаменитости, ида галич