https://ria.ru/20210519/varnava-1732976459.html
Екатерина Варнава прокомментировала слухи о своей беременности
Екатерина Варнава прокомментировала слухи о своей беременности - РИА Новости, 19.05.2021
Екатерина Варнава прокомментировала слухи о своей беременности
Актриса Екатерина Варнава и ее возлюбленный, режиссер Александр Молочников стали гостями YouTube-шоу "Парный квиз" и проверили, насколько хорошо знают друг... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:19
2021-05-19T16:19
2021-05-19T16:19
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шоубиз
шоу-бизнес
екатерина варнава
беременность
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Актриса Екатерина Варнава и ее возлюбленный, режиссер Александр Молочников стали гостями YouTube-шоу "Парный квиз" и проверили, насколько хорошо знают друг друга.Одним из первых вопросов, который Молочников задал Варнаве, стали слухи о ее беременности. "Некоторые паблики пишут, что ты беременна. Объясни эту ситуацию", — попросил режиссер. Варнава и Молочкников вместе с прошлого года. Романтические отношения пары начались за день до начала пандемии коронавируса, о чем они недавно рассказали Федору Бондарчуку в своем в первом совместном интервью.
https://ria.ru/20210514/arzamasova-1732151021.html
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отношения, знаменитости, федор бондарчук, шоу-бизнес, екатерина варнава, беременность