https://ria.ru/20210519/varnava-1732976459.html

Екатерина Варнава прокомментировала слухи о своей беременности

Екатерина Варнава прокомментировала слухи о своей беременности - РИА Новости, 19.05.2021

Екатерина Варнава прокомментировала слухи о своей беременности

Актриса Екатерина Варнава и ее возлюбленный, режиссер Александр Молочников стали гостями YouTube-шоу "Парный квиз" и проверили, насколько хорошо знают друг... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:19

2021-05-19T16:19

2021-05-19T16:19

отношения

знаменитости

федор бондарчук

шоубиз

шоу-бизнес

екатерина варнава

беременность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584111163_0:60:2489:1460_1920x0_80_0_0_3c486596598339ec91b503cd6bfd34d4.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Актриса Екатерина Варнава и ее возлюбленный, режиссер Александр Молочников стали гостями YouTube-шоу "Парный квиз" и проверили, насколько хорошо знают друг друга.Одним из первых вопросов, который Молочников задал Варнаве, стали слухи о ее беременности. "Некоторые паблики пишут, что ты беременна. Объясни эту ситуацию", — попросил режиссер. Варнава и Молочкников вместе с прошлого года. Романтические отношения пары начались за день до начала пандемии коронавируса, о чем они недавно рассказали Федору Бондарчуку в своем в первом совместном интервью.

https://ria.ru/20210514/arzamasova-1732151021.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отношения, знаменитости, федор бондарчук, шоу-бизнес, екатерина варнава, беременность