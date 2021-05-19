Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210519/varnava-1732976459.html
Екатерина Варнава прокомментировала слухи о своей беременности
Екатерина Варнава прокомментировала слухи о своей беременности - РИА Новости, 19.05.2021
Екатерина Варнава прокомментировала слухи о своей беременности
Актриса Екатерина Варнава и ее возлюбленный, режиссер Александр Молочников стали гостями YouTube-шоу "Парный квиз" и проверили, насколько хорошо знают друг... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:19
2021-05-19T16:19
отношения
знаменитости
федор бондарчук
шоубиз
шоу-бизнес
екатерина варнава
беременность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584111163_0:60:2489:1460_1920x0_80_0_0_3c486596598339ec91b503cd6bfd34d4.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Актриса Екатерина Варнава и ее возлюбленный, режиссер Александр Молочников стали гостями YouTube-шоу "Парный квиз" и проверили, насколько хорошо знают друг друга.Одним из первых вопросов, который Молочников задал Варнаве, стали слухи о ее беременности. "Некоторые паблики пишут, что ты беременна. Объясни эту ситуацию", — попросил режиссер. Варнава и Молочкников вместе с прошлого года. Романтические отношения пары начались за день до начала пандемии коронавируса, о чем они недавно рассказали Федору Бондарчуку в своем в первом совместном интервью.
https://ria.ru/20210514/arzamasova-1732151021.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584111163_0:0:2273:1704_1920x0_80_0_0_e8714ff9aea9693eba9fb96ee581e978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отношения, знаменитости, федор бондарчук, шоу-бизнес, екатерина варнава, беременность

Екатерина Варнава прокомментировала слухи о своей беременности

16:19 19.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦеремония вручения наград Fashion New Year Awards 2018
Церемония вручения наград Fashion New Year Awards 2018 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Актриса Екатерина Варнава и ее возлюбленный, режиссер Александр Молочников стали гостями YouTube-шоу "Парный квиз" и проверили, насколько хорошо знают друг друга.
Одним из первых вопросов, который Молочников задал Варнаве, стали слухи о ее беременности. "Некоторые паблики пишут, что ты беременна. Объясни эту ситуацию", — попросил режиссер.

"Я люблю плотно поесть. Я даже сейчас плотно поела. А вот то, что я в таком свитере (объемном) сейчас сижу — все же опять скажут, что я беременна", — прокомментировала звезда Comedy Woman, тем самым опровергнув слухи об "интересном положении".

Варнава и Молочкников вместе с прошлого года. Романтические отношения пары начались за день до начала пандемии коронавируса, о чем они недавно рассказали Федору Бондарчуку в своем в первом совместном интервью.
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 00:30Шоубиз
Беременная Арзамасова внезапно сменила имидж
 
ШоубизотношенияЗнаменитостиФедор БондарчукШоу-бизнесЕкатерина Варнавабеременность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Украинский экс-министр заявил о деградации страны
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05ХАМАС заявил о ракетном ударе по израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
Лента новостейМолния