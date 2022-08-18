16:16 18.08.2022 (обновлено: 17:23 18.08.2022)
В МИД прокомментировали контакты членов ОДКБ с недружественными странами
МИД: контакты союзников по ОДКБ с недружественными странами не должны идти в ущерб России
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Контакты союзников России по ОДКБ с недружественными странами не должны наносить ущерб стратегическому партнерству с Москвой, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев, комментируя начавшиеся военные учения в Душанбе под эгидой США.
"Исходим из того, что контакты с недружественными России странами не должны наносить ущерб стратегическому партнерству с нашей страной, противоречить обязательствам в рамках действующих соглашений общих объединений, включая ОДКБ и ЕАЭС, СНГ и ШОС", — сказал дипломат.
"Региональное сотрудничество" — ежегодные учения, направленные на укрепление многонациональных операций по обеспечению стабильности, борьбе с терроризмом, а также на развитие сотрудничества и совместных возможностей государств Центральной и Южной Азии, США и других стран-участниц. Душанбе и Вашингтон планируют провести пятидневный двусторонний компонент полевых учений на военном полигоне Фахрабад.
В 1992 году Договор о коллективной безопасности подписали главы шести государств — участников СНГ: Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года — Грузия и Белоруссия. В апреле 1999-го Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности подписали шесть стран (кроме Азербайджана, Грузии и Узбекистана).
Четырнадцатого мая 2002 года появилась Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединившая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. В июне 2006 года Узбекистан вступил в объединение, однако в декабре 2012-го приостановил членство.
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