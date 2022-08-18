https://ria.ru/20220818/odkb-1810501462.html

В МИД прокомментировали контакты членов ОДКБ с недружественными странами

В МИД прокомментировали контакты членов ОДКБ с недружественными странами - РИА Новости, 18.08.2022

В МИД прокомментировали контакты членов ОДКБ с недружественными странами

Контакты союзников России по ОДКБ с недружественными странами не должны наносить ущерб стратегическому партнерству с Москвой, заявил заместитель директора... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:16

2022-08-18T16:16

2022-08-18T17:23

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Контакты союзников России по ОДКБ с недружественными странами не должны наносить ущерб стратегическому партнерству с Москвой, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев, комментируя начавшиеся военные учения в Душанбе под эгидой США.Командно-штабные военные учения "Региональное сотрудничество — 22", организованные Центральным командованием США, стартовали 11 августа в Душанбе. Они продлятся до 20 августа."Региональное сотрудничество" — ежегодные учения, направленные на укрепление многонациональных операций по обеспечению стабильности, борьбе с терроризмом, а также на развитие сотрудничества и совместных возможностей государств Центральной и Южной Азии, США и других стран-участниц. Душанбе и Вашингтон планируют провести пятидневный двусторонний компонент полевых учений на военном полигоне Фахрабад.В 1992 году Договор о коллективной безопасности подписали главы шести государств — участников СНГ: Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года — Грузия и Белоруссия. В апреле 1999-го Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности подписали шесть стран (кроме Азербайджана, Грузии и Узбекистана).Четырнадцатого мая 2002 года появилась Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединившая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. В июне 2006 года Узбекистан вступил в объединение, однако в декабре 2012-го приостановил членство.

https://ria.ru/20220625/bezopasnost-1798119532.html

https://ria.ru/20220620/odkb-1796721097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казахстан, киргизия, евразийский экономический союз, одкб, снг, в мире, душанбе, сша