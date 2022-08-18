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В МИД прокомментировали контакты членов ОДКБ с недружественными странами - РИА Новости, 18.08.2022
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В МИД прокомментировали контакты членов ОДКБ с недружественными странами
В МИД прокомментировали контакты членов ОДКБ с недружественными странами - РИА Новости, 18.08.2022
В МИД прокомментировали контакты членов ОДКБ с недружественными странами
Контакты союзников России по ОДКБ с недружественными странами не должны наносить ущерб стратегическому партнерству с Москвой, заявил заместитель директора... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:16
2022-08-18T17:23
россия
казахстан
киргизия
евразийский экономический союз
одкб
снг
в мире
душанбе
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Контакты союзников России по ОДКБ с недружественными странами не должны наносить ущерб стратегическому партнерству с Москвой, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев, комментируя начавшиеся военные учения в Душанбе под эгидой США.Командно-штабные военные учения "Региональное сотрудничество — 22", организованные Центральным командованием США, стартовали 11 августа в Душанбе. Они продлятся до 20 августа."Региональное сотрудничество" — ежегодные учения, направленные на укрепление многонациональных операций по обеспечению стабильности, борьбе с терроризмом, а также на развитие сотрудничества и совместных возможностей государств Центральной и Южной Азии, США и других стран-участниц. Душанбе и Вашингтон планируют провести пятидневный двусторонний компонент полевых учений на военном полигоне Фахрабад.В 1992 году Договор о коллективной безопасности подписали главы шести государств — участников СНГ: Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года — Грузия и Белоруссия. В апреле 1999-го Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности подписали шесть стран (кроме Азербайджана, Грузии и Узбекистана).Четырнадцатого мая 2002 года появилась Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединившая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. В июне 2006 года Узбекистан вступил в объединение, однако в декабре 2012-го приостановил членство.
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россия, казахстан, киргизия, евразийский экономический союз, одкб, снг, в мире, душанбе, сша
Россия, Казахстан, Киргизия, Евразийский экономический союз, ОДКБ, СНГ, В мире, Душанбе, США
16:16 18.08.2022 (обновлено: 17:23 18.08.2022)
 
В МИД прокомментировали контакты членов ОДКБ с недружественными странами

МИД: контакты союзников по ОДКБ с недружественными странами не должны идти в ущерб России

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Контакты союзников России по ОДКБ с недружественными странами не должны наносить ущерб стратегическому партнерству с Москвой, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев, комментируя начавшиеся военные учения в Душанбе под эгидой США.

"Исходим из того, что контакты с недружественными России странами не должны наносить ущерб стратегическому партнерству с нашей страной, противоречить обязательствам в рамках действующих соглашений общих объединений, включая ОДКБ и ЕАЭС, СНГ и ШОС", — сказал дипломат.

Командно-штабные военные учения "Региональное сотрудничество — 22", организованные Центральным командованием США, стартовали 11 августа в Душанбе. Они продлятся до 20 августа.
"Региональное сотрудничество" — ежегодные учения, направленные на укрепление многонациональных операций по обеспечению стабильности, борьбе с терроризмом, а также на развитие сотрудничества и совместных возможностей государств Центральной и Южной Азии, США и других стран-участниц. Душанбе и Вашингтон планируют провести пятидневный двусторонний компонент полевых учений на военном полигоне Фахрабад.
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В 1992 году Договор о коллективной безопасности подписали главы шести государств — участников СНГ: Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года — Грузия и Белоруссия. В апреле 1999-го Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности подписали шесть стран (кроме Азербайджана, Грузии и Узбекистана).
Четырнадцатого мая 2002 года появилась Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединившая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. В июне 2006 года Узбекистан вступил в объединение, однако в декабре 2012-го приостановил членство.
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РоссияКазахстанКиргизияЕвразийский экономический союзОДКБСНГВ миреДушанбеСША
 
 
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