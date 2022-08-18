https://ria.ru/20220818/kity-1810390832.html

Гренландским китам организуют "тихий час" для отдыха от туристов

Гренландским китам организуют "тихий час" для отдыха от туристов - РИА Новости, 18.08.2022

Гренландским китам организуют "тихий час" для отдыха от туристов

Первый российский туроператор принял разработанные WWF России правила наблюдения за краснокнижными гренландскими китами, в том числе соблюдение "тихого часа"... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:54

2022-08-18T10:54

2022-08-18T15:46

экология

всемирный фонд дикой природы

россия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Первый российский туроператор принял разработанные WWF России правила наблюдения за краснокнижными гренландскими китами, в том числе соблюдение "тихого часа" для животных, сообщили в пресс-службе организации.Сейчас официальных правил наблюдения за охотоморской популяцией в России не существует. WWF России с помощью специалистов Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и Совета по морским млекопитающим составил такие рекомендации по результатам исследований воздействия туристов на китов, которые производились в рамках прошлых экспедиций в район Шантарских островов в Хабаровском крае. Они легли в основу соглашения.Документ включает в себя обязательства компании по организации туристических лагерей с минимальным экологическим следом. Например, участники должны раздельно собирать отходы и использовать биоразлагаемые моющие средства."Отдельный раздел — правила наблюдений за китами. Например, запрещается идти наперерез китам, приближаться к животному слишком близко, на берегу должен появиться диспетчер полетов дронов, чтобы избежать опасных столкновений коптеров и снижений над китами, для китов организуют "тихий час", когда они могут отдохнуть от наблюдателей", — пояснили в фонде.По данным исследования Всемирного фонда дикой природы, 90 процентов туристов, которые приезжают в район Шантарских островов, хотят в первую очередь увидеть китов. За животными наблюдают с катеров, сапбордов и с воздуха, с помощью дронов, однако при бесконтрольном наблюдении существует опасность падения аппаратов на китов, запутывания животных в якорных концах лодок и стресса для китов от большого количества наблюдателей, подошедших слишком близко или решивших потрогать животных.В конце июля участники экспедиции WWF России и местный туроператор вывозили туристов в море и обнаружили гренландского кита, который недалеко от берега попал в невод и намотал его на себя. Инцидент произошел в Охотском море, у побережья Хабаровского края. Операцию по спасению кита остановили из-за плохих погодных условий.Охотоморская популяция гренландского кита входит в Красную книгу России, где ей присвоили наивысший приоритет срочности и первоочередности принимаемых природоохранных мер. Эти киты круглый год обитают в Охотском море, не покидая акваторию страны. В прошлом веке здесь насчитывались тысячи особей гренландских китов, но в результате хищнического промысла их истребили практически полностью.

https://ria.ru/20220801/kit-1806311537.html

https://ria.ru/20220728/wwf-1805473582.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экология, всемирный фонд дикой природы, россия