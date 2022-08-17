В СФ не ожидают столкновения НАТО и КНР из-за визитов политиков на Тайвань
Сенатор Цеков не ожидает столкновения КНР и НАТО из-за визитов политиков на Тайвань
© AP Photo / Johnson LaiСенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань
© AP Photo / Johnson Lai
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Не следует ожидать столкновения КНР и НАТО из-за визитов западных политиков на Тайвань, Пекин будет участвовать в коллективных усилиях по выстраиванию многополярного мира, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее СМИ сообщили о том, что канадские парламентарии планируют посетить Тайвань вслед за конгрессменами США.
"Они (коллективный Запад) решили объявить войну всему миру, делают все, чтобы подорвать международную безопасность", - сказал Цеков РИА Новости в среду.
"У них ситуация или-или: или они будут "великими и могучими", или как все", - отметил политик.
По его словам, Россия и Китай заставляют считаться западные страны с позицией других государств, при том что НАТО пытается продемонстрировать былую значимость. "Это не признак силы, а признак глупости и слабости", - считает законодатель.
При этом он не ожидает столкновения НАТО и КНР. По мнению Цекова, у Китая хватает мудрости, "Пекин будет участвовать в коллективных усилиях по выстраиванию многополярного мира".