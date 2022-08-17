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В СФ не ожидают столкновения НАТО и КНР из-за визитов политиков на Тайвань - РИА Новости, 17.08.2022
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В СФ не ожидают столкновения НАТО и КНР из-за визитов политиков на Тайвань
В СФ не ожидают столкновения НАТО и КНР из-за визитов политиков на Тайвань - РИА Новости, 17.08.2022
В СФ не ожидают столкновения НАТО и КНР из-за визитов политиков на Тайвань
Не следует ожидать столкновения КНР и НАТО из-за визитов западных политиков на Тайвань, Пекин будет участвовать в коллективных усилиях по выстраиванию... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:44
2022-08-17T14:44
в мире
китай
тайвань
россия
нато
конгресс сша
совет федерации рф
сергей цеков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Не следует ожидать столкновения КНР и НАТО из-за визитов западных политиков на Тайвань, Пекин будет участвовать в коллективных усилиях по выстраиванию многополярного мира, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее СМИ сообщили о том, что канадские парламентарии планируют посетить Тайвань вслед за конгрессменами США."Они (коллективный Запад) решили объявить войну всему миру, делают все, чтобы подорвать международную безопасность", - сказал Цеков РИА Новости в среду.Кроме противостояния России, по словам сенатора, натовские страны выбрали Китай."У них ситуация или-или: или они будут "великими и могучими", или как все", - отметил политик.По его словам, Россия и Китай заставляют считаться западные страны с позицией других государств, при том что НАТО пытается продемонстрировать былую значимость. "Это не признак силы, а признак глупости и слабости", - считает законодатель.При этом он не ожидает столкновения НАТО и КНР. По мнению Цекова, у Китая хватает мудрости, "Пекин будет участвовать в коллективных усилиях по выстраиванию многополярного мира".
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в мире, китай, тайвань, россия, нато, конгресс сша, совет федерации рф, сергей цеков
В мире, Китай, Тайвань, Россия, НАТО, Конгресс США, Совет Федерации РФ, Сергей Цеков
14:44 17.08.2022
 
В СФ не ожидают столкновения НАТО и КНР из-за визитов политиков на Тайвань

Сенатор Цеков не ожидает столкновения КНР и НАТО из-за визитов политиков на Тайвань

© AP Photo / Johnson LaiСенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Johnson Lai
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Не следует ожидать столкновения КНР и НАТО из-за визитов западных политиков на Тайвань, Пекин будет участвовать в коллективных усилиях по выстраиванию многополярного мира, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее СМИ сообщили о том, что канадские парламентарии планируют посетить Тайвань вслед за конгрессменами США.
Рекламный щит приветствующий спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 11:33
В МИД Китая заявили, что ценят позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань
"Они (коллективный Запад) решили объявить войну всему миру, делают все, чтобы подорвать международную безопасность", - сказал Цеков РИА Новости в среду.
Кроме противостояния России, по словам сенатора, натовские страны выбрали Китай.
"У них ситуация или-или: или они будут "великими и могучими", или как все", - отметил политик.
По его словам, Россия и Китай заставляют считаться западные страны с позицией других государств, при том что НАТО пытается продемонстрировать былую значимость. "Это не признак силы, а признак глупости и слабости", - считает законодатель.
При этом он не ожидает столкновения НАТО и КНР. По мнению Цекова, у Китая хватает мудрости, "Пекин будет участвовать в коллективных усилиях по выстраиванию многополярного мира".
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В миреКитайТайваньРоссияНАТОКонгресс СШАСовет Федерации РФСергей Цеков
 
 
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