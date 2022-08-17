https://ria.ru/20220817/tayvan-1810220639.html

В СФ не ожидают столкновения НАТО и КНР из-за визитов политиков на Тайвань

В СФ не ожидают столкновения НАТО и КНР из-за визитов политиков на Тайвань - РИА Новости, 17.08.2022

В СФ не ожидают столкновения НАТО и КНР из-за визитов политиков на Тайвань

Не следует ожидать столкновения КНР и НАТО из-за визитов западных политиков на Тайвань, Пекин будет участвовать в коллективных усилиях по выстраиванию... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:44

2022-08-17T14:44

2022-08-17T14:44

в мире

китай

тайвань

россия

нато

конгресс сша

совет федерации рф

сергей цеков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809610371_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4cf28cb2540ad720c3ae0b48b7d60a39.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Не следует ожидать столкновения КНР и НАТО из-за визитов западных политиков на Тайвань, Пекин будет участвовать в коллективных усилиях по выстраиванию многополярного мира, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее СМИ сообщили о том, что канадские парламентарии планируют посетить Тайвань вслед за конгрессменами США."Они (коллективный Запад) решили объявить войну всему миру, делают все, чтобы подорвать международную безопасность", - сказал Цеков РИА Новости в среду.Кроме противостояния России, по словам сенатора, натовские страны выбрали Китай."У них ситуация или-или: или они будут "великими и могучими", или как все", - отметил политик.По его словам, Россия и Китай заставляют считаться западные страны с позицией других государств, при том что НАТО пытается продемонстрировать былую значимость. "Это не признак силы, а признак глупости и слабости", - считает законодатель.При этом он не ожидает столкновения НАТО и КНР. По мнению Цекова, у Китая хватает мудрости, "Пекин будет участвовать в коллективных усилиях по выстраиванию многополярного мира".

https://ria.ru/20220817/kitay-1810170947.html

https://ria.ru/20220817/kitay-1810120294.html

китай

тайвань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, россия, нато, конгресс сша, совет федерации рф, сергей цеков