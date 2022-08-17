https://ria.ru/20220817/anapa-1810162024.html

В Анапе спасли тонущего пловца с помощью дрона

В Анапе спасли тонущего пловца с помощью дрона - РИА Новости, 17.08.2022

В Анапе спасли тонущего пловца с помощью дрона

В Анапе с помощью дрона спасли тонущего мужчину, сообщает мэрия курорта в соцсети. РИА Новости, 17.08.2022

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2022-08-17T11:15

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Анапе с помощью дрона спасли тонущего мужчину, сообщает мэрия курорта в соцсети.Инцидент произошел на Центральном пляже. В 16 часов 15 августа далеко за пределами разрешенной зоны купания системой мониторинга был обнаружен пловец, который подавал сигналы о помощи.Получив оповещение, дежурный оперативно направил к тонущему беспилотник. Дрон сбросил мужчине спасжилет и остался в воздухе, послужив ориентиром для подоспевшей на катере службы спасения.Пострадавшему оказали необходимую помощь, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. Причиной для экстренной ситуации стали судороги конечностей.Проект Анаспас с современными вышками и беспилотниками начал работать в Анапе в 2021 году. В прошлом сезоне также с помощью дрона удалось спасти тонущего человека.

https://ria.ru/20220814/tutaev-1808687555.html

анапа

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасение утопающего при помощи дрона в Анапе В Анапе дрон спас утопающего. Тот заплыл слишком далеко, а потом у него свело ногу. Мужчина стал звать на помощь, спасатели запустили к нему дрон, который сбросил спасательный жилет, а потом на катере подоспели сами. 2022-08-17T11:15 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, анапа, туристы, туризм