https://ria.ru/20220817/anapa-1810162024.html
В Анапе спасли тонущего пловца с помощью дрона
В Анапе спасли тонущего пловца с помощью дрона - РИА Новости, 17.08.2022
В Анапе спасли тонущего пловца с помощью дрона
В Анапе с помощью дрона спасли тонущего мужчину, сообщает мэрия курорта в соцсети. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:15
2022-08-17T11:15
2022-08-17T12:33
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Анапе с помощью дрона спасли тонущего мужчину, сообщает мэрия курорта в соцсети.Инцидент произошел на Центральном пляже. В 16 часов 15 августа далеко за пределами разрешенной зоны купания системой мониторинга был обнаружен пловец, который подавал сигналы о помощи.Получив оповещение, дежурный оперативно направил к тонущему беспилотник. Дрон сбросил мужчине спасжилет и остался в воздухе, послужив ориентиром для подоспевшей на катере службы спасения.Пострадавшему оказали необходимую помощь, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. Причиной для экстренной ситуации стали судороги конечностей.Проект Анаспас с современными вышками и беспилотниками начал работать в Анапе в 2021 году. В прошлом сезоне также с помощью дрона удалось спасти тонущего человека.
https://ria.ru/20220814/tutaev-1808687555.html
анапа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасение утопающего при помощи дрона в Анапе
В Анапе дрон спас утопающего. Тот заплыл слишком далеко, а потом у него свело ногу. Мужчина стал звать на помощь, спасатели запустили к нему дрон, который сбросил спасательный жилет, а потом на катере подоспели сами.
2022-08-17T11:15
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, анапа, туристы, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Анапа, туристы, Туризм
11:15 17.08.2022 (обновлено: 12:33 17.08.2022)
В Анапе спасли тонущего пловца с помощью дрона
В Анапе с помощью дрона обнаружили тонущего пловца и направили к нему спасателей
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
В Анапе с помощью дрона спасли тонущего мужчину, сообщает
мэрия курорта в соцсети.
Инцидент произошел на Центральном пляже. В 16 часов 15 августа далеко за пределами разрешенной зоны купания системой мониторинга был обнаружен пловец, который подавал сигналы о помощи.
Получив оповещение, дежурный оперативно направил к тонущему беспилотник. Дрон сбросил мужчине спасжилет и остался в воздухе, послужив ориентиром для подоспевшей на катере службы спасения.
Пострадавшему оказали необходимую помощь, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. Причиной для экстренной ситуации стали судороги конечностей.
Проект Анаспас с современными вышками и беспилотниками начал работать в Анапе в 2021 году. В прошлом сезоне также с помощью дрона удалось спасти тонущего человека.