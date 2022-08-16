https://ria.ru/20220816/zozulin-1810029528.html
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Зозулина
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Зозулина - РИА Новости, 16.08.2022
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Зозулина
Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной Виктора Зозулина. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:09
2022-08-16T16:09
2022-08-16T16:09
культура
новости культуры
россия
ольга любимова
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театр имени е. вахтангова
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной Виктора Зозулина."С прискорбием узнала об уходе из жизни Виктора Викторовича Зозулина – выдающегося актера, народного артиста Российской Федерации. Более 50 лет он преданно служил театру имени Евгения Вахтангова, восхищая зрителей своей энергией и многогранным талантом, вдохновляя знаменитых мастеров режиссуры", — говорится в правительственной телеграмме.Министр отметила, что Зозулин подарил множество интересных работ и отечественному кинематографу.Ранее в пресс-службе Вахтанговского театра сообщили, что народный артист России Виктор Зозулин скончался на 78-м году жизни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, ольга любимова, знаменитости, театр имени е. вахтангова
Культура, Новости культуры, Россия, Ольга Любимова, Знаменитости, Театр имени Е. Вахтангова
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Зозулина
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Зозулина, скончавшегося в 77 лет
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной Виктора Зозулина.
"С прискорбием узнала об уходе из жизни Виктора Викторовича Зозулина – выдающегося актера, народного артиста Российской Федерации. Более 50 лет он преданно служил театру имени Евгения Вахтангова, восхищая зрителей своей энергией и многогранным талантом, вдохновляя знаменитых мастеров режиссуры", — говорится в правительственной телеграмме.
Министр отметила, что Зозулин подарил множество интересных работ и отечественному кинематографу.
"Своими разноплановыми, запоминающимися и по-настоящему яркими ролями он снискал искреннюю всенародную любовь. Добрая память о нем сохранится в профессиональном сообществе, в сердцах людей, знающих и любящих его творчество. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Виктора Викторовича. Светлая память", — заключила Любимова.
Ранее в пресс-службе Вахтанговского театра сообщили
, что народный артист России Виктор Зозулин скончался на 78-м году жизни.