https://ria.ru/20220816/zozulin-1810029528.html

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Зозулина

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Зозулина - РИА Новости, 16.08.2022

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Зозулина

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной Виктора Зозулина. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:09

2022-08-16T16:09

2022-08-16T16:09

культура

новости культуры

россия

ольга любимова

знаменитости

театр имени е. вахтангова

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной Виктора Зозулина."С прискорбием узнала об уходе из жизни Виктора Викторовича Зозулина – выдающегося актера, народного артиста Российской Федерации. Более 50 лет он преданно служил театру имени Евгения Вахтангова, восхищая зрителей своей энергией и многогранным талантом, вдохновляя знаменитых мастеров режиссуры", — говорится в правительственной телеграмме.Министр отметила, что Зозулин подарил множество интересных работ и отечественному кинематографу.Ранее в пресс-службе Вахтанговского театра сообщили, что народный артист России Виктор Зозулин скончался на 78-м году жизни.

https://ria.ru/20220815/evans-1809738406.html

россия

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, ольга любимова, знаменитости, театр имени е. вахтангова