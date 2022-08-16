12:03 16.08.2022 (обновлено: 15:13 16.08.2022)
Умер народный артист России Виктор Зозулин
Народный артист России Виктор Зозулин умер на 78-м году жизни
Народный артист России, актер Виктор Зозулин. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Народный артист России Виктор Зозулин скончался на 78-м году жизни, сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра.
"Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни блистательный вахтанговец, народный артист России Виктор Викторович Зозулин. Он был мастером, одним из столпов Театра имени Евгения Вахтангова, где служил более полувека. Его творческий путь неразрывно связан с режиссерами Рубеном и Евгением Симоновыми, Владимиром Шлезингером, Мирославом Беловичем, Аркадием Кацем, Петром Фоменко, Юрием Любимовым, Римасом Туминасом", — сказано в сообщении.
Зозулин создал десятки разноплановых ролей в театре, записал много аудиокниг по произведениям русских классиков, снимался в фильмах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Король-олень", "Битва за Москву", телеспектаклях "Солярис" и "Кабачок "13 стульев" и многих других.
"Уход Виктора Зозулина — невосполнимая утрата для Театра имени Евгения Вахтангова. Мы скорбим и выражаем глубокие соболезнования его родным и близким", — добавили в пресс-службе.
О месте и времени церемонии прощания будет объявлено дополнительно.