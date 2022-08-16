https://ria.ru/20220816/zozulin-1809952139.html

Умер народный артист России Виктор Зозулин

Умер народный артист России Виктор Зозулин - РИА Новости, 16.08.2022

Умер народный артист России Виктор Зозулин

Народный артист России Виктор Зозулин скончался на 78-м году жизни, сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:03

2022-08-16T12:03

2022-08-16T15:13

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театр

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Народный артист России Виктор Зозулин скончался на 78-м году жизни, сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра."Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни блистательный вахтанговец, народный артист России Виктор Викторович Зозулин. Он был мастером, одним из столпов Театра имени Евгения Вахтангова, где служил более полувека. Его творческий путь неразрывно связан с режиссерами Рубеном и Евгением Симоновыми, Владимиром Шлезингером, Мирославом Беловичем, Аркадием Кацем, Петром Фоменко, Юрием Любимовым, Римасом Туминасом", — сказано в сообщении.Зозулин создал десятки разноплановых ролей в театре, записал много аудиокниг по произведениям русских классиков, снимался в фильмах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Король-олень", "Битва за Москву", телеспектаклях "Солярис" и "Кабачок "13 стульев" и многих других."Уход Виктора Зозулина — невосполнимая утрата для Театра имени Евгения Вахтангова. Мы скорбим и выражаем глубокие соболезнования его родным и близким", — добавили в пресс-службе.О месте и времени церемонии прощания будет объявлено дополнительно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евгений вахтангов, культура, новости культуры, театр