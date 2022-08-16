https://ria.ru/20220816/zhara-1810060278.html

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 16.08.2022

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности

"Оранжевый" уровень опасности, когда непогода чревата стихийными бедствиями, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:14

2022-08-16T17:14

2022-08-16T17:14

санкт-петербург

погода

россия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. "Оранжевый" уровень опасности, когда непогода чревата стихийными бедствиями, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра, до 12 часов 18 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в сообщении.Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге +29,3 градуса, скорость ветра не превышает 5 метров в секунду. Аналогичная погода ожидается и в среду.

https://ria.ru/20220815/pogoda-1809552181.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкт-петербург, погода, россия, общество