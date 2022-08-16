https://ria.ru/20220816/zhara-1810060278.html
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 16.08.2022
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
"Оранжевый" уровень опасности, когда непогода чревата стихийными бедствиями, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:14
2022-08-16T17:14
2022-08-16T17:14
санкт-петербург
погода
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740134069_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_308a1aee457e38ac48879e8e4e44972c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. "Оранжевый" уровень опасности, когда непогода чревата стихийными бедствиями, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра, до 12 часов 18 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в сообщении.Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге +29,3 градуса, скорость ветра не превышает 5 метров в секунду. Аналогичная погода ожидается и в среду.
https://ria.ru/20220815/pogoda-1809552181.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740134069_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_8109a0606ab919aa4b60ab461be9d86d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, погода, россия, общество
Санкт-Петербург, Погода, Россия, Общество
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары