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В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 16.08.2022
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В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 16.08.2022
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
"Оранжевый" уровень опасности, когда непогода чревата стихийными бедствиями, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:14
2022-08-16T17:14
санкт-петербург
погода
россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. "Оранжевый" уровень опасности, когда непогода чревата стихийными бедствиями, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра, до 12 часов 18 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в сообщении.Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге +29,3 градуса, скорость ветра не превышает 5 метров в секунду. Аналогичная погода ожидается и в среду.
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санкт-петербург, погода, россия, общество
Санкт-Петербург, Погода, Россия, Общество
17:14 16.08.2022
 
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорожане бегают под струями фонтана-шутихи в парке 300-летия Санкт-Петербурга
Горожане бегают под струями фонтана-шутихи в парке 300-летия Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Горожане бегают под струями фонтана-шутихи в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. "Оранжевый" уровень опасности, когда непогода чревата стихийными бедствиями, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, до 12 часов 18 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в сообщении.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге +29,3 градуса, скорость ветра не превышает 5 метров в секунду. Аналогичная погода ожидается и в среду.
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