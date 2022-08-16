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Вывезти бочки с ядерными отходами с ЗАЭС невозможно, заявили власти региона - РИА Новости, 16.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/zaes-1810109833.html
Вывезти бочки с ядерными отходами с ЗАЭС невозможно, заявили власти региона
Вывезти бочки с ядерными отходами с ЗАЭС невозможно, заявили власти региона - РИА Новости, 16.08.2022
Вывезти бочки с ядерными отходами с ЗАЭС невозможно, заявили власти региона
Законсервировать Запорожскую АЭС можно, но это будет очень дорого, при этом бочки с ядерными отходами с территории станции вывезти все равно не удастся, заявил... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T22:29
2022-08-16T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
энергодар
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Законсервировать Запорожскую АЭС можно, но это будет очень дорого, при этом бочки с ядерными отходами с территории станции вывезти все равно не удастся, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он объяснил, что ядерное топливо хранится в железобетонных бочках, которые выше двухэтажного дома, и украинские войска намеренно наносят по ним удары.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожская область, россия, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Энергодар
22:29 16.08.2022 (обновлено: 22:34 16.08.2022)
 
Вывезти бочки с ядерными отходами с ЗАЭС невозможно, заявили власти региона

Представитель ВГА Рогов: вывезти все бочки с ядерными отходами с ЗАЭС не получится

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Законсервировать Запорожскую АЭС можно, но это будет очень дорого, при этом бочки с ядерными отходами с территории станции вывезти все равно не удастся, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Возможность (законсервировать ЗАЭС) есть, она очень дорогая, с точки зрения экономики однозначно это будет минус. То есть по сути - это (надо) станцию закрыть… Но мы не вывезем из хранилища все отходы с ядерным топливом, все равно все эти 174 бочки останутся, или когда мы будем их вывозить - (ВСУ) будут бить по ним", - сказал Рогов в эфире "Соловьев.Live".
Он объяснил, что ядерное топливо хранится в железобетонных бочках, которые выше двухэтажного дома, и украинские войска намеренно наносят по ним удары.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияЭнергодар
 
 
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