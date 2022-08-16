22:29 16.08.2022 (обновлено: 22:34 16.08.2022)
Вывезти бочки с ядерными отходами с ЗАЭС невозможно, заявили власти региона
Представитель ВГА Рогов: вывезти все бочки с ядерными отходами с ЗАЭС не получится
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Законсервировать Запорожскую АЭС можно, но это будет очень дорого, при этом бочки с ядерными отходами с территории станции вывезти все равно не удастся, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Возможность (законсервировать ЗАЭС) есть, она очень дорогая, с точки зрения экономики однозначно это будет минус. То есть по сути - это (надо) станцию закрыть… Но мы не вывезем из хранилища все отходы с ядерным топливом, все равно все эти 174 бочки останутся, или когда мы будем их вывозить - (ВСУ) будут бить по ним", - сказал Рогов в эфире "Соловьев.Live".
Он объяснил, что ядерное топливо хранится в железобетонных бочках, которые выше двухэтажного дома, и украинские войска намеренно наносят по ним удары.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.