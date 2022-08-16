https://ria.ru/20220816/zaes-1810109833.html

Вывезти бочки с ядерными отходами с ЗАЭС невозможно, заявили власти региона

Вывезти бочки с ядерными отходами с ЗАЭС невозможно, заявили власти региона - РИА Новости, 16.08.2022

Вывезти бочки с ядерными отходами с ЗАЭС невозможно, заявили власти региона

Законсервировать Запорожскую АЭС можно, но это будет очень дорого, при этом бочки с ядерными отходами с территории станции вывезти все равно не удастся, заявил... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T22:29

2022-08-16T22:29

2022-08-16T22:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Законсервировать Запорожскую АЭС можно, но это будет очень дорого, при этом бочки с ядерными отходами с территории станции вывезти все равно не удастся, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он объяснил, что ядерное топливо хранится в железобетонных бочках, которые выше двухэтажного дома, и украинские войска намеренно наносят по ним удары.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

энергодар

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, запорожская область, россия, энергодар