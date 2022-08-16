https://ria.ru/20220816/zaes-1810100709.html

Власти Запорожской области заявили, что ВСУ бьют по системе охлаждения АЭС

Власти Запорожской области заявили, что ВСУ бьют по системе охлаждения АЭС - РИА Новости, 16.08.2022

Власти Запорожской области заявили, что ВСУ бьют по системе охлаждения АЭС

Украинские войска бьют по слабым местам Запорожской АЭС, в том числе по системе охлаждения, при повреждении которой реактор может стать неуправляемым, заявил... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T20:48

2022-08-16T20:48

2022-08-16T23:19

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинские войска бьют по слабым местам Запорожской АЭС, в том числе по системе охлаждения, при повреждении которой реактор может стать неуправляемым, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."В этом случае реактор перегреется и может начаться неуправляемый процесс… Тогда, по сути, это будет уже настоящая ядерная бомба, реактор просто рванет", — объяснил он.По его словам, чтобы разрушить сам реактор, необходимо тактическое ядерное оружие."Там в метрах железобетон — толщина стен. То есть, по сути, степень запаса прочности реактора столь велика, что, если даже на него упадет самолет с десятикилометровой высоты и с полными баками, реактор должен остаться целым", — сказал он в эфире "Соловьев.Live".При этом Владимир Рогов обратил внимание, что он нуждается в постоянном охлаждении — именно эту систему пытаются разрушить ВСУ.Он добавил, что законсервировать АЭС можно, но расходы на подобную процедуру будут колоссальными, при этом бочки с ядерными отходами вывезти все равно не получится."Мы не вывезем из хранилища все отходы с ядерным топливом, все равно все эти 174 бочки останутся, или когда мы будем их вывозить — (ВСУ. — Прим. ред.) будут бить по ним", — отметил он.Рогов объяснил, что ядерное топливо хранится в железобетонных бочках, которые выше двухэтажного дома, и украинские войска намеренно наносят по ним удары.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, россия