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Власти Запорожской области заявили, что ВСУ бьют по системе охлаждения АЭС - РИА Новости, 16.08.2022
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Власти Запорожской области заявили, что ВСУ бьют по системе охлаждения АЭС
Власти Запорожской области заявили, что ВСУ бьют по системе охлаждения АЭС - РИА Новости, 16.08.2022
Власти Запорожской области заявили, что ВСУ бьют по системе охлаждения АЭС
Украинские войска бьют по слабым местам Запорожской АЭС, в том числе по системе охлаждения, при повреждении которой реактор может стать неуправляемым, заявил... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T20:48
2022-08-16T23:19
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россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинские войска бьют по слабым местам Запорожской АЭС, в том числе по системе охлаждения, при повреждении которой реактор может стать неуправляемым, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."В этом случае реактор перегреется и может начаться неуправляемый процесс… Тогда, по сути, это будет уже настоящая ядерная бомба, реактор просто рванет", — объяснил он.По его словам, чтобы разрушить сам реактор, необходимо тактическое ядерное оружие."Там в метрах железобетон — толщина стен. То есть, по сути, степень запаса прочности реактора столь велика, что, если даже на него упадет самолет с десятикилометровой высоты и с полными баками, реактор должен остаться целым", — сказал он в эфире "Соловьев.Live".При этом Владимир Рогов обратил внимание, что он нуждается в постоянном охлаждении — именно эту систему пытаются разрушить ВСУ.Он добавил, что законсервировать АЭС можно, но расходы на подобную процедуру будут колоссальными, при этом бочки с ядерными отходами вывезти все равно не получится."Мы не вывезем из хранилища все отходы с ядерным топливом, все равно все эти 174 бочки останутся, или когда мы будем их вывозить — (ВСУ. — Прим. ред.) будут бить по ним", — отметил он.Рогов объяснил, что ядерное топливо хранится в железобетонных бочках, которые выше двухэтажного дома, и украинские войска намеренно наносят по ним удары.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
20:48 16.08.2022 (обновлено: 23:19 16.08.2022)
 
Власти Запорожской области заявили, что ВСУ бьют по системе охлаждения АЭС

Представитель ВГА Запорожской области Рогов: ВСУ бьют по системе охлаждения АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинские войска бьют по слабым местам Запорожской АЭС, в том числе по системе охлаждения, при повреждении которой реактор может стать неуправляемым, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"В этом случае реактор перегреется и может начаться неуправляемый процесс… Тогда, по сути, это будет уже настоящая ядерная бомба, реактор просто рванет", — объяснил он.
По его словам, чтобы разрушить сам реактор, необходимо тактическое ядерное оружие.
"Там в метрах железобетон — толщина стен. То есть, по сути, степень запаса прочности реактора столь велика, что, если даже на него упадет самолет с десятикилометровой высоты и с полными баками, реактор должен остаться целым", — сказал он в эфире "Соловьев.Live".
При этом Владимир Рогов обратил внимание, что он нуждается в постоянном охлаждении — именно эту систему пытаются разрушить ВСУ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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Он добавил, что законсервировать АЭС можно, но расходы на подобную процедуру будут колоссальными, при этом бочки с ядерными отходами вывезти все равно не получится.
"Мы не вывезем из хранилища все отходы с ядерным топливом, все равно все эти 174 бочки останутся, или когда мы будем их вывозить — (ВСУ. — Прим. ред.) будут бить по ним", — отметил он.
Рогов объяснил, что ядерное топливо хранится в железобетонных бочках, которые выше двухэтажного дома, и украинские войска намеренно наносят по ним удары.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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