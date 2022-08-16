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ООН заявила о готовности обеспечить визит МАГАТЭ только через Киев

ООН заявила о готовности обеспечить визит МАГАТЭ только через Киев - РИА Новости, 16.08.2022

ООН заявила о готовности обеспечить визит МАГАТЭ только через Киев

Логистические ресурсы ООН на Украине и ресурсы организации в вопросах обеспечения безопасности позволяют содействовать проведению визита сотрудников МАГАТЭ на... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T20:13

2022-08-16T20:13

2022-08-16T20:39

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ООН, 16 авг – РИА Новости. Логистические ресурсы ООН на Украине и ресурсы организации в вопросах обеспечения безопасности позволяют содействовать проведению визита сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС лишь через Киев, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил журналистам, что доставлять миссию экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно, пришлось бы пересекать линию фронта."Мы хотим и способны помочь МАГАТЭ, как только можем. В контексте логистики и безопасности у нас есть аппарат, чтобы осуществить это (поездку МАГАТЭ на ЗАЭС – ред.) из Киева", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, готова ли организация содействовать проезду сотрудников МАГАТЭ не через Киев, а другим маршрутом, например, с территории РФ.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС через территорию России, в этом случае ее безопасность гарантирована.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен. В беседе с РИА Новости Ульянов заявил о готовности России активно сотрудничать в МАГАТЭ для организации такой миссии.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20220816/guterresh-1810098215.html

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