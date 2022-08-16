20:13 16.08.2022 (обновлено: 20:39 16.08.2022)
ООН заявила о готовности обеспечить визит МАГАТЭ только через Киев
Офис генсека ООН: содействовать поездке МАГАТЭ на ЗАЭС возможно только через Киев
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 16 авг – РИА Новости. Логистические ресурсы ООН на Украине и ресурсы организации в вопросах обеспечения безопасности позволяют содействовать проведению визита сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС лишь через Киев, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил журналистам, что доставлять миссию экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно, пришлось бы пересекать линию фронта.
"Мы хотим и способны помочь МАГАТЭ, как только можем. В контексте логистики и безопасности у нас есть аппарат, чтобы осуществить это (поездку МАГАТЭ на ЗАЭС – ред.) из Киева", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, готова ли организация содействовать проезду сотрудников МАГАТЭ не через Киев, а другим маршрутом, например, с территории РФ.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС через территорию России, в этом случае ее безопасность гарантирована.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен. В беседе с РИА Новости Ульянов заявил о готовности России активно сотрудничать в МАГАТЭ для организации такой миссии.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.