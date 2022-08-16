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ООН заявила о готовности обеспечить визит МАГАТЭ только через Киев - РИА Новости, 16.08.2022
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ООН заявила о готовности обеспечить визит МАГАТЭ только через Киев
ООН заявила о готовности обеспечить визит МАГАТЭ только через Киев - РИА Новости, 16.08.2022
ООН заявила о готовности обеспечить визит МАГАТЭ только через Киев
Логистические ресурсы ООН на Украине и ресурсы организации в вопросах обеспечения безопасности позволяют содействовать проведению визита сотрудников МАГАТЭ на... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T20:13
2022-08-16T20:39
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ООН, 16 авг – РИА Новости. Логистические ресурсы ООН на Украине и ресурсы организации в вопросах обеспечения безопасности позволяют содействовать проведению визита сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС лишь через Киев, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил журналистам, что доставлять миссию экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно, пришлось бы пересекать линию фронта."Мы хотим и способны помочь МАГАТЭ, как только можем. В контексте логистики и безопасности у нас есть аппарат, чтобы осуществить это (поездку МАГАТЭ на ЗАЭС – ред.) из Киева", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, готова ли организация содействовать проезду сотрудников МАГАТЭ не через Киев, а другим маршрутом, например, с территории РФ.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС через территорию России, в этом случае ее безопасность гарантирована.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен. В беседе с РИА Новости Ульянов заявил о готовности России активно сотрудничать в МАГАТЭ для организации такой миссии.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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в мире, киев, россия, запорожская область, магатэ, запорожская аэс, оон, украина
В мире, Киев, Россия, Запорожская область, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН, Украина
20:13 16.08.2022 (обновлено: 20:39 16.08.2022)
 
ООН заявила о готовности обеспечить визит МАГАТЭ только через Киев

Офис генсека ООН: содействовать поездке МАГАТЭ на ЗАЭС возможно только через Киев

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 16 авг – РИА Новости. Логистические ресурсы ООН на Украине и ресурсы организации в вопросах обеспечения безопасности позволяют содействовать проведению визита сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС лишь через Киев, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил журналистам, что доставлять миссию экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно, пришлось бы пересекать линию фронта.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
20:21
Генсек ООН пока не планирует посещать Москву
"Мы хотим и способны помочь МАГАТЭ, как только можем. В контексте логистики и безопасности у нас есть аппарат, чтобы осуществить это (поездку МАГАТЭ на ЗАЭС – ред.) из Киева", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, готова ли организация содействовать проезду сотрудников МАГАТЭ не через Киев, а другим маршрутом, например, с территории РФ.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС через территорию России, в этом случае ее безопасность гарантирована.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен. В беседе с РИА Новости Ульянов заявил о готовности России активно сотрудничать в МАГАТЭ для организации такой миссии.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
20:04
Россия призвала МАГАТЭ и ООН осудить обстрелы ЗАЭС
 
В миреКиевРоссияЗапорожская областьМАГАТЭЗапорожская АЭСООНУкраина
 
 
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