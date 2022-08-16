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Россия призвала МАГАТЭ и ООН осудить обстрелы ЗАЭС - РИА Новости, 16.08.2022
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Россия призвала МАГАТЭ и ООН осудить обстрелы ЗАЭС
Россия призвала МАГАТЭ и ООН осудить обстрелы ЗАЭС - РИА Новости, 16.08.2022
Россия призвала МАГАТЭ и ООН осудить обстрелы ЗАЭС
Постпредство России при международных организациях в Вене призвало МАГАТЭ и ООН осудить действия киевских властей в свете продолжающихся обстрелов Запорожской... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T20:04
2022-08-16T21:37
в мире
михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 16 авг - РИА Новости. Постпредство России при международных организациях в Вене призвало МАГАТЭ и ООН осудить действия киевских властей в свете продолжающихся обстрелов Запорожской АЭС украинскими военнослужащими.Только на минувшей неделе украинские войска трижды обстреляли ЗАЭС. В российской дипмиссии сообщили, что только благодаря профессиональным и эффективным действиям российских военных "не пострадала критически важная инфраструктура ЗАЭС и не была нарушена работа реакторов".Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен. В беседе с РИА Новости Ульянов заявил о готовности России активно сотрудничать в МАГАТЭ для организации такой миссии.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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в мире, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, россия, вена, магатэ, оон, запорожская аэс
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Россия, Вена, МАГАТЭ, ООН, Запорожская АЭС
20:04 16.08.2022 (обновлено: 21:37 16.08.2022)
 
Россия призвала МАГАТЭ и ООН осудить обстрелы ЗАЭС

Миссия России в Вене призвала МАГАТЭ и ООН осудить действия Киева из-за обстрелов ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 16 авг - РИА Новости. Постпредство России при международных организациях в Вене призвало МАГАТЭ и ООН осудить действия киевских властей в свете продолжающихся обстрелов Запорожской АЭС украинскими военнослужащими.
Только на минувшей неделе украинские войска трижды обстреляли ЗАЭС. В российской дипмиссии сообщили, что только благодаря профессиональным и эффективным действиям российских военных "не пострадала критически важная инфраструктура ЗАЭС и не была нарушена работа реакторов".
"Вновь призываем руководство МАГАТЭ и ООН, а также все здравомыслящие политические силы решительно осудить действия киевских властей и призвать их к прекращению ударов по объектам атомной энергетики и потенциально опасным производствам", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале миссии.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен. В беседе с РИА Новости Ульянов заявил о готовности России активно сотрудничать в МАГАТЭ для организации такой миссии.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16:08
Ситуация на ЗАЭС вызывает тревогу из-за позиции Запада, заявил Ульянов
 
В миреМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиРоссияВенаМАГАТЭООНЗапорожская АЭС
 
 
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