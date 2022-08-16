20:04 16.08.2022 (обновлено: 21:37 16.08.2022)
Россия призвала МАГАТЭ и ООН осудить обстрелы ЗАЭС
Миссия России в Вене призвала МАГАТЭ и ООН осудить действия Киева из-за обстрелов ЗАЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
ВЕНА, 16 авг - РИА Новости. Постпредство России при международных организациях в Вене призвало МАГАТЭ и ООН осудить действия киевских властей в свете продолжающихся обстрелов Запорожской АЭС украинскими военнослужащими.
Только на минувшей неделе украинские войска трижды обстреляли ЗАЭС. В российской дипмиссии сообщили, что только благодаря профессиональным и эффективным действиям российских военных "не пострадала критически важная инфраструктура ЗАЭС и не была нарушена работа реакторов".
"Вновь призываем руководство МАГАТЭ и ООН, а также все здравомыслящие политические силы решительно осудить действия киевских властей и призвать их к прекращению ударов по объектам атомной энергетики и потенциально опасным производствам", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале миссии.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен. В беседе с РИА Новости Ульянов заявил о готовности России активно сотрудничать в МАГАТЭ для организации такой миссии.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.