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Россия призвала МАГАТЭ и ООН осудить обстрелы ЗАЭС

Россия призвала МАГАТЭ и ООН осудить обстрелы ЗАЭС - РИА Новости, 16.08.2022

Россия призвала МАГАТЭ и ООН осудить обстрелы ЗАЭС

Постпредство России при международных организациях в Вене призвало МАГАТЭ и ООН осудить действия киевских властей в свете продолжающихся обстрелов Запорожской... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T20:04

2022-08-16T20:04

2022-08-16T21:37

в мире

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

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оон

запорожская аэс

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ВЕНА, 16 авг - РИА Новости. Постпредство России при международных организациях в Вене призвало МАГАТЭ и ООН осудить действия киевских властей в свете продолжающихся обстрелов Запорожской АЭС украинскими военнослужащими.Только на минувшей неделе украинские войска трижды обстреляли ЗАЭС. В российской дипмиссии сообщили, что только благодаря профессиональным и эффективным действиям российских военных "не пострадала критически важная инфраструктура ЗАЭС и не была нарушена работа реакторов".Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен. В беседе с РИА Новости Ульянов заявил о готовности России активно сотрудничать в МАГАТЭ для организации такой миссии.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

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в мире, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, россия, вена, магатэ, оон, запорожская аэс