https://ria.ru/20220816/zaes-1809875393.html
В МИД предупредили об опасности пути миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев
В МИД предупредили об опасности пути миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев - РИА Новости, 16.08.2022
В МИД предупредили об опасности пути миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев
Доставлять миссию экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно, для этого пришлось бы пересекать линию фронта, заявил журналистам заместитель... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T01:22
2022-08-16T01:22
2022-08-16T01:55
специальная военная операция на украине
магатэ
запорожская аэс
в мире
стефан дюжаррик
киев
россия
энергодар
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ООН, 16 авг — РИА Новости. Доставлять миссию экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно, для этого пришлось бы пересекать линию фронта, заявил журналистам заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через столицу Украины, если на это согласны Москва и киевские власти.По его словам, на стороне Киева воюют не только служащие минобороны, но представители территориальной обороны, националистических батальонов, которые не подчиняются официальному ведомству."То есть, эти люди могут совершить любую провокацию. Все что угодно могло бы произойти, если бы делегация МАГАТЭ поехала через линию фронта. Ее бы, например, обстреляли или еще что-то совершили в отношении ее. А для того, чтобы выдать это за российскую провокацию, эти люди готовы на все", — отметил дипломат.Вишневецкий указал, что Россия была готова обеспечить безопасный маршрут, однако поездка МАГАТЭ так и не состоялась, а предложение направить миссию организации через Киев вызывает недоумение.Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу обстрелов станции. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить АЭС. Помимо этого, на прошлой неделе ситуация обсуждалась на заседании Совбеза ООН. Как отмечал заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский, никто из его участников не поддержал киевскую версию событий.
https://ria.ru/20220816/zaes-1809874606.html
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магатэ, запорожская аэс, в мире, стефан дюжаррик, киев, россия, энергодар, оон
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире, Стефан Дюжаррик, Киев, Россия, Энергодар, ООН
01:22 16.08.2022 (обновлено: 01:55 16.08.2022)
В МИД предупредили об опасности пути миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев
Дипломат Вишневецкий предупредил об опасности пути миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев
ООН, 16 авг — РИА Новости. Доставлять миссию экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно, для этого пришлось бы пересекать линию фронта, заявил журналистам заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик
сообщил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ
на Запорожскую АЭС через столицу Украины, если на это согласны Москва
и киевские власти.
"Представьте себе, что значит через Киев — это значит, что на ЗАЭС они будут заезжать через линию фронта. Это огромный риск, с учетом того, что украинские вооруженные силы — это неоднородные вооруженные формирования", — пояснил Вишневецкий.
По его словам, на стороне Киева воюют не только служащие минобороны, но представители территориальной обороны, националистических батальонов, которые не подчиняются официальному ведомству.
"То есть, эти люди могут совершить любую провокацию. Все что угодно могло бы произойти, если бы делегация МАГАТЭ поехала через линию фронта. Ее бы, например, обстреляли или еще что-то совершили в отношении ее. А для того, чтобы выдать это за российскую провокацию, эти люди готовы на все", — отметил дипломат.
Вишневецкий указал, что Россия была готова обеспечить безопасный маршрут, однако поездка МАГАТЭ так и не состоялась, а предложение направить миссию организации через Киев вызывает недоумение.
"К сожалению, то, что сказал представитель ООН, полностью соответствует тому, о чем говорил украинский представитель на недавнем заседании СБ ООН. Именно он утверждал, что у них самый короткий путь заезда — это пять килотметров через линию фронта. <...> Это вызывает вопросы. Это делает визит на станцию, который мы приветствовали, и готовы были ему содействовать, еще более проблематичным", — заявил Вишневецкий.
Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром
. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе
. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.
С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
выразил обеспокоенность по поводу обстрелов станции. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить АЭС. Помимо этого, на прошлой неделе ситуация обсуждалась на заседании Совбеза ООН
. Как отмечал заместитель постоянного представителя России
Дмитрий Полянский, никто из его участников не поддержал киевскую версию событий.