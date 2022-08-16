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Число погибших в ТЦ в Ереване увеличилось до 16 человек

Число погибших в ТЦ в Ереване увеличилось до 16 человек - РИА Новости, 16.08.2022

Число погибших в ТЦ в Ереване увеличилось до 16 человек

Число жертв взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до 16 человек, заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T07:33

2022-08-16T07:33

2022-08-16T09:03

взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 16 авг — РИА Новости. Число жертв взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване выросло до 16 человек, заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.По словам главы ведомства Армена Памбухчяна, среди погибших — беременная женщина и малолетний ребенок.Ранее сообщалось о 15 погибших и 62 раненых. Кроме того, 18 человек считаются пропавшими без вести, в том числе одна россиянка.Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. Потушить пожар удалось только к вечеру следующего дня.Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ и правил пожарной безопасности. Причины взрыва пока не установлены.

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взрыв на рынке в ереване, в мире, ереван, армения