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Взрыв в торговом центре "Сурмалу" в Ереване

Взрыв в торговом центре "Сурмалу" в Ереване - РИА Новости, 15.08.2022

Взрыв в торговом центре "Сурмалу" в Ереване

На территории ереванского торгового центра "Сурмалу", где накануне прогремел мощный взрыв, идут поисково-спасательные работы. Кадры с места происшествия — в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:07

2022-08-15T12:07

2022-08-15T19:22

фото

взрыв на рынке в ереване

взрыв

ереван

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На территории ереванского торгового центра "Сурмалу", где накануне прогремел мощный взрыв, идут поисково-спасательные работы. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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